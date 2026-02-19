Gluma făcută de un actor apreciat despre vedetele care dau sfaturi politice

Apreciatul actor american Ethan Hawke afirmă că artiștii nu sunt neapărat cele mai în măsură persoane să dea sfaturi politice, dar că adesea sunt abordați cu întrebări pe astfel de subiecte împotriva voinței lor. El spune că, în esență, e de datoria oricui să încerce să facă lumea un loc mai bun, relatează revista Variety.

Hawke a făcut comentariile la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, în timpul conferinței de presă pentru promovarea noului său film de dramă istorică „The Weight”. Actorul a fost întrebat la Berlin care este poziția sa cu privire la responsabilitatea marilor nume de la Hollywood de a lua atitudine pe teme precum „fascismul”.

Potrivit jurnaliștilor de la Variety, actorul în vârstă de 55 de ani a făcut o pauză pentru a reflecta asupra întrebării, apoi a spus: „Bine… probabil că ultimul loc în care vrei să cauți sfaturi pentru îndrumarea ta spirituală este un grup de artiști obosiți de jet lag (n.r. oboseala provocată de cursele lungi cu avionul, traversând fusuri orare diferite) și amețiți de băutură, care vorbesc despre filmele lor”. Răspunsul lui a stârnit râsete în sală.

El a afirmat că unul dintre motivele pentru care a dorit să joace în „The Weight” este că „în esență, este despre un grup de oameni care cred că nu au nimic în comun și care se unesc pentru a lupta împotriva lăcomiei și răutății instituționalizate. Și acesta este un lucru pentru care merită să lupți”. Cum se întâmplă de regulă cu filmele prezentate în premieră la marile festivaluri de film, „The Weight” nu are deocamdată o dată de lansare în cinematografe.

Hawke și-a încheiat totuși declarația cu un răspuns mai direct la întrebarea reporterului: „Orice luptă împotriva fascismului, eu sunt în favoarea sa”.

Comentariile lui Ethan Hawke, într-o atmosferă încărcată la Berlinale

Variety subliniază că politica a fost întotdeauna un subiect sensibil la Berlinale, dar anul acesta cu atât mai mult, după ce Wim Wenders, președintele juriului, și mai multe celebrități, printre care Michelle Yeoh și Neil Patrick Harris, au evitat să răspundă la întrebări despre situația din Fâșia Gaza, raziile ICE din SUA și ascensiunea politicii de extremă dreaptă la nivel global.

Ca reacție, peste 80 de participanți actuali sau foști ai festivalului – inclusiv Tilda Swinton, Javier Bardem și Adam McKay – au trimis marți o scrisoare organizatorilor, în care au criticat „tăcerea” festivalului în legătură cu conflictul din Gaza.

Mai târziu în cadrul conferinței sale de presă, Ethan Hawke a fost din nou presat pe tema politicii, un reporter făcând referire la scrisoarea deschisă și întrebându-l care este poziția sa privind Gaza.

„Ultima dată când am vorbit public despre toate acestea, am fost cu adevărat șocat de câtă animozitate a stârnit”, a răspuns acesta.

„Știți, sunt oameni care spun: «Actorii nu ar trebui să vorbească despre politică» și lucruri de genul acesta. Iar eu simt cu adevărat că răspunsul este exact invers: toată lumea ar trebui să o facă. Suntem cu toții cetățeni ai lumii și fiecare dintre noi contează, fiecare are o voce, iar oricine este binevenit să fie în dezacord. Este unul dintre marile beneficii ale faptului că trăim într-o societate liberă”.

Actorul spune că vedetele sunt întrebate mereu despre politică

Hawke a spus că celebrităților li se „pun microfoane în față”, dar nu pentru că ele le-ar spune oamenilor ce să facă: „Noi doar împărtășim artă. Nu suntem unele dintre cele mai luminate minți ale lumii care încearcă să facă planeta să trăiască în pace”.

A adăugat însă că ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare adult „să aibă grijă de toți copiii” și „de tinerii din viața noastră și să ne asigurăm că au parte de o lume bună”.

Berlinul a fost de mult timp o „casă festivalieră” pentru Hawke, care a prezentat în capitala germană toate cele trei filme din seria „Before”, regizate de Richard Linklater. Anul trecut, cei doi au lansat în competiție filmul biografic „Blue Moon”, care i-a adus lui Hawke nominalizări pentru cel mai bun actor la Oscaruri, Premiile BAFTA, Globurile de Aur și Premiile SAG – decernate de sindicatul actorilor americani.

Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical a mers însă luna trecută la Timothee Chalamet, pentru interpretarea sa din lungmetrajul „Marty Supreme”, în timp ce premiile BAFTA urmează să fie decernate duminica aceasta, iar Oscarurile pe 15 martie.