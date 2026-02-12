„Țarul frontierelor” anunță retragerea agenților ICE din Minneapolis, după săptămâni de proteste: „Comunitatea este mai sigură”

Responsabilul Casei Albe pentru probleme de frontieră Tom Homan, a anunțat joi încheierea operațiunii masive de control asupra imigrației în Minneapolis, oraș marcat în ianuarie de uciderea a doi cetățeni americani de către agenții ICE, relatează AFP.

„Am propus, iar președintele Trump a fost de acord, ca această operațiune să se încheie”, a anunțat Homan, „Țarul frontierelor”, așa cum este cunoscut în presa americană, în cadrul unei conferințe de presă.

„O reducere semnificativă (a numărului de polițiști, n.r.) este deja implementată în această săptămână și va continua și săptămâna viitoare”, a adăugat el, conform Agerpres.

Câteva mii de agenți de la Imigrare au fost desfășurați în Minneapolis din decembrie. Operațiunile lor au perturbat viața de zi cu zi în acest oraș din Midwest, cu înclinații democrate, unde mulți locuitori au stat în case de teama că ar putea fi arestați, în timp ce alte mii au continuat să protesteze, adesea în ciuda frigului.

Mișcarea de protest s-a intensificat odată cu moartea a doi cetățeni americani, împușcați de agenți la mai puțin de trei săptămâni distanță, în timpul operațiunilor anti-imigrație: Renee Good, o mamă în vârstă de 37 de ani, pe 7 ianuarie, și Alex Pretti, un asistent medical de aceeași vârstă, pe 24 ianuarie.

Tom Homan a precizat că va rămâne la Minneapolis „puțin mai mult” pentru a supraveghea sfârșitul operațiunii.

„O parte mică din personal va rămâne la fața locului o perioadă pentru a finaliza operațiunea și a transfera comanda și controlul către biroul local, precum și pentru a se asigura că activitatea agitatorilor continuă să scadă”, a adăugat el.

În urmă cu o săptămână, Tom Homan anunțase deja retragerea imediată a 700 de ofițeri de la Imigrare.

„Această comunitate este mai sigură pentru că am reținut 4.000 de imigranți fără acte”, a declarat trimisul lui Donald Trump.