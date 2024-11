VIDEO Un film cu Hugh Grant într-un rol șocant a debutat în forță la box office și i-a impresionat pe critici

Hugh Grant într-o secvență din noul său film „Heretic”, FOTO: LMK / Imago Stock and People / Profimedia Images

Filmul „Venom: The Last Dance” și-a menținut coroana la box office pentru a treia săptămână la rând, însă „Heretic”, un lungmetraj în care Hugh Grant joacă un rol șocant pentru el, a fost marea revelație în cinematografele nord-americane weekendul acesta, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Venom: The Last Dance a obţinut încasări de 16,2 milioane de dolari de vineri până duminică şi încasări totale în Canada şi Statele Unite de 114, 8 milioane de dolari.

În acest al treilea episod al seriei, Tom Hardy interpretează din nou rolul unui jurnalist nemulţumit, care se transformă într-o terifiantă fiinţă extraterestră cu dinţi ascuţiţi. Din distribuţie mai fac parte Chiwetel Ejiofor, Juno Temple şi Rhys Ifans.

Lungmetrajul a obținut până acum încasări de 394,2 milioane de dolari și este un succes financiar, având în vedere bugetul său de producție de 120 de milioane. El a risipit astfel îndoielile după weekendul său de debut mai puțin convingător, însă rămâne deocamdată sub nivelul încasărilor obținute de cele două filme Venom care l-au precedat.

Primul Venom a ajuns la încasări de 856 de milioane de dolari în întreaga lume, în timp ce Let There Be Carnage a depăşit 500 de milioane de dolari la nivel mondial.

După Halloween, Crăciunul preia ştafeta în cinematografele nord-americane, iar The Best Christmas Pegeant Ever debutează pe locul al doilea în box-office, după ce a obţinut încasări de 11,1 milioane de dolari.

Ecranizarea unei cărţi pentru copii din 1972 a autoarei americane Barbara Robinson, filmul spune povestea unor familii dintr-un orăşel care trebuie să facă faţă haosului dezlănţuit după ce cei mai obraznici copii perturbă spectacolul anual de Crăciun.

Hugh Grant joacă în „Heretic” un psihopat cu înclinații criminale

The Best Christmas Pegeant Ever a devansat la mustață a doua noutate majoră din cinematografele nord-americane weekendul acesta, filmul Heretic, care a completat podiumul la box office cu încasări de 11 milioane de dolari.

„Două tinere misionare (Sophie Thatcher și Chloe East) care merg din ușă în ușă pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, ajung față în față cu domnul Reed (Hugh Grant), un bărbat aparent inofensiv. După ce sunt invitate în casa domnului Reed, tinerele primesc o lecție sinistră despre pericolele credinței și despre consecințele naivității”, notează descrierea oficială a filmului.

Trailerul său este edificator:

Heretic a realizat „un debut foarte bun pentru un film horror original care nu face parte dintr-o serie… a avut parte de recenzii senzaţionale”, a subliniat David A. Gross, analist în cadrul Franchise Entertainment Research.

Heretic are o rată a aprobării de 93% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, una uriașă pentru o producție horror. Metacritic îi dă un rating mediu de 72 / 100 din zecile de recenzii de specialitate pe care le-a însumat.

Actorul britanic spune că nu e doar un actor de comedii romantice

Grant, odată unul dintre cele mai mari nume de la Hollywood grație interpretărilor sale din comedii romantice de succes, și-a diversificat în ultimii ani portofoliul de roluri, însă Heretic vine cu cea mai atipică interpretare a sa, comparativ cu cele cu care s-a făcut cunoscut în cinematografia nord-americană.

Acum în vârstă de 64 de ani, Grant a declarat într-un interviu recent că Cloud Atlas, un film apărut cu 12 ani în urmă, i-a salvat cariera când ea era „în derivă” și că a avut o contribuție directă și pentru alegerea sa în noul lungmetraj de tip horror psihologic. El a spus că rolul din Cloud Atlas i-a amintit cât de mult îi plăcea să joace personaje atipice.

„M-am gândit: ‘Ah, da, obișnuia să îmi placă să fac personaje. De fapt, aproape că îmi plăcea actoria’”, a explicat Grant, amintind de faptul că la începutul carierei sale, înainte să devină un actor cunoscut la Hollywood, era tocmai un actor de personaj.

„Iar apoi din pură întâmplare, poate din cauza modului în care arătam, am fost antrenat în rolul principal al eroului romantic. A decurs bine, dar nu cred că acesta este lucrul la care sunt cel mai bun, în parte și fiindcă e mai puțin distractiv”, a mai spus Hugh Grant.

Heretic urmează să aibă premiera în cinematografele din România mai târziu decât în cele din SUA, putând fi văzut de spectatorii din țara noastră începând cu data de 29 noiembrie.

Filmul de animație „The Wild Robot” își continuă parcursul solid în cinematografe

The Wild Robot, o frescă SF produsă de studiourile DreamWorks, se află pe locul al patrulea în cel de-a şaptelea weekend în sălile de cinema din Canada şi Statele Unite, după ce a obţinut încasări de 6,6 milioane de dolari. În acest lungmetraj de animaţie, robotul Roz ajunge pe o insulă rămasă nelocuită după trecerea unui taifun. Pentru a supravieţui, se împrieteneşte cu animalele din pădure.

Filmul a avut premiera în data de 27 septembrie și prezența sa în continuare atât de sus în clasamentul box office atestă din nou reziliența pe care o pot avea în cinematografe filmele de animație pentru toată familia. El se apropie de pragul de încasări de 300 de milioane de dolari la nivel mondial, un succes financiar fără dubiu pentru un film a cărui producție a costat doar 78 de milioane de dolari.

Smile 2, un horror psihologic produs de studiourile Paramount, relatează povestea unei vedete pop (interpretată de Naomi Scott) afectată de un blestem sinistru. Cu încasări de 5 milioane de dolari, ocupă cea de-a cincea poziţie în box-office.

Topul 10 este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. Conclave (4,1 milioane de dolari);

7. Anora (2,4 milioane de dolari);

8. Here (2,4 milioane de dolari);

9. We Live in Time (2,2 milioane de dolari);

10. Terrifier 3 (1,5 milioane de dolari.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: