Ilie Bolojan se delimitează de campania PNL pe Tiktok ajunsă să-l susțină pe Georgescu: „Vă rog să luați interviuri în continuare celor care s-au ocupat de asta în acea perioadă”

Ilie Bolojan a declarat miercuri că nu va mai reveni cu noi explicații privind campania plătită de liberali și despre care documentele CSAT au indicat-o ca fiind făcută în favoarea lui Călin Georgescu. Întrebat despre ultimele dezvăluiri făcute de Snoop, care includ un interviu cu Rareș Bogdan, liberalul arătat cu degetul de propriii săi colegi pentru campania pe TikTok, președintele interimar al PNL a invitat jurnaliștii să vorbească cu cei „care s-au ocupat de asta în acea perioadă”.

„Nu este aici menirea să comentez interviuri care au fost date în presă. Ce am avut de spus am spus. Am dat o explicație. Nu voi mai reveni asupra chestiunii. Această campanie nu a fost derulată în favoarea altui candidat, ci în favoarea domnului Ciucă, faptul că a fost deturnată e altceva. Mulțumesc. Vă rog să luați interviuri în continuare celor care s-au ocupat de asta în acea perioadă”, a declarat Ilie Bolojan într-o conferință de presă organizată miercuri.

Pe 13 ianuarie 2025, proaspătul președinte PNL Ilie Bolojan a fost întrebat de Snoop cine din interiorul PNL a comandat campania de pe TikTok, cea acuzată în documentele CSAT: „Nu vă pot spune asta, vă rog să îi întrebați pe colegii care au gestionat în perioada respectivă această problemă. E ilegal și anormal să deturnezi o campanie”.

Într-un lung dialog cu siteul de investigații Snoop, publicat miercuri, europarlamentarul Rareș Bogdan discută pentru prima oară despre campania din documentele CSAT. El a recunoscut ceea ce mai multe surse liberale au declarat: că încă din primăvară a introdus firma FameUp la PNL, platforma prin care au fost transmise scripturile pentru micro influencerii din campania pe TikTok.

Întrebat dacă Rareș Bogdan și Dan Motreanu s-au retras din funcțiile de conducere din cauza campaniei de pe TikTok, Ilie Bolojan a precizat că motivul e rezultatul slab obținut de candidatul Nicolae Ciucă în alegerile prezidențiale din 24 noiembrie.

„Nu. Cu siguranță atunci când există rezultate slabe există asumare și răspundere. Ei și-au asumat această răspundere. Mi se pare un gest de normalitate”, a precizat Bolojan.

Multiple surse din PNL îl indică pe Rareș Bogdan drept liderul din partid care a avut ideea campaniei TikTok, care l-a sprijinit pe Călin Georgescu, potrivit raportului serviciului secret al MAI, document înaintat CSAT în ședința din 28 noiembrie 2024 și desecretizat pe 4 decembrie.

Snoop a dezvăluit în decembrie că această campanie #EchilibrușiVerticalitate, menționată în CSAT, a fost finanțată din banii PNL. Campania a fost „identică cu campania Frate pentru Frate derulată de Federația Rusă în Ucraina”, înainte de invazie, a susținut documentul CSAT.