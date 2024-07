Imagini cu Putin și Lukașenko la o slujbă religioasă, într-o mănăstire din nordul Rusiei, unde „călugării se roagă pentru soldații care și-au dat viața pentru patrie și credință”

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a venit joi în Rusia pentru a discuta cu aliatul său apropiat, Vladimir Putin, a anunțat presa de stat, potrivit The Moscow Times.

#BREAKING #Russia Russian President Vladimir Putin and Belarusian President Alexander Lukashenko met today on Valaam Island in Lake Ladoga near St. Petersburg. Two leaders visited the Church of the Smolensk Icon of the Mother of God, where they participated in a prayer service. pic.twitter.com/fvNxjMmcOX

Vizita lui Lukașenko urmează mișcărilor pe care acesta le-a făcut în ultima lună și pe care unii observatori le interpretează ca un efort de a reduce tensiunile cu Occidentul, după ce Belarusul a fost lovit de sancțiuni pentru că a permis trupelor ruse să folosească teritoriul său ca punct de plecare pentru invadarea pe scară largă a Ucrainei.

La începutul acestei luni, liderul belarus a eliberat cinci deținuți politici, a anunțat retragerea trupelor suplimentare de la granița dintre Belarus și Ucraina și a introdus un regim fără vize de 90 de zile pentru cetățenii din 35 de țări europene.

O înregistrare video distribuită de către agenția de presă belarusă de stat Belta îl arată pe Lukașenko fiind întâmpinat joi de guvernatorul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov.

Liderul belarus intenționează să discute cu Putin despre „dezvoltarea relațiilor bilaterale, promovarea proiectelor aliate, problemele de securitate regională și agenda internațională”, a relatat Belta.

Kremlinul a confirmat că Putin are în programul său discuții cu Lukașenko, iar agenția rusă de stat RIA Novosti a relatat că cei doi s-au întâlnit la Mănăstirea Valaam din republica Karelia, din nordul Rusiei.

Kremlinul a publicat o înregistrare video cu Putin stând de vorbă cu preoții înainte de sosirea lui Lukașenko.

Zvezda, un radiodifuzor afiliat Ministerului rus al Apărării, a anunțat că Putin și Lukașenko au vizitat o biserică „unde călugării se roagă pentru soldații ruși care și-au dat viața pentru credință și patrie”.

🇷🇺🇧🇾 The Presidents of Russia and Belarus Vladimir Putin and Alexander Lukashenko met on the island of Valaam and visited the Church of the Smolensk Icon of the Mother of God, where a prayer service took place. pic.twitter.com/FHGzWG8tjd