În cel mai mare spital dintr-un județ, toți pediatrii au vrut să nu mai facă gărzi, pe motiv că au fost jigniți de pacienți pe Facebook / „Un medic a stat sub birou până au venit echipajele de intervenție”

Spitalul Județean de Urgență din Buzău a fost la un pas să rămână fără gărzi la Pediatrie, după ce toți medicii din secție au amenințat că, în afara unei gărzi lunare care este obligatorie prin lege, nu vor mai face alte gărzi.

Medicii de la Spitalul Județean din Buzău susțin că s-au simțit jigniți de comentariile făcute la adresa lor de buzoieni pe Facebook, spune managerul. Un val de comentarii a venit în ultimele zile, după ce mama unei fetițe a scris un mesaj distribuit intens, din care reieșea că micuța a ajuns recent de două ori într-o zi la acest spital, însă de fiecare dată a fost trimisă acasă.

A doua zi, ea a decis să meargă la Spitalul Marie Curie din București, unde copilului i-a fost pus cu totul alt diagnostic.

Ce spune legea? În Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Buzău lucrează 6 medici. Ei sunt obligați prin lege să efectueze, lunar, câte o gardă. Ca și în celelalte spitale din țară, restul gărzilor sunt considerate suplimentare. Pentru ele, medicii încheie un contract separat și sunt plătiți separat. Gărzile suplimentare sunt efectuate doar dacă medicii sunt de acord să încheie aceste contracte separate.

„Nu a fost un refuz, ci un act de solidaritate”

Situația gărzilor de la Spitalul Județean Buzău s-a rezolvat pentru moment, spune managerul, după intervenția Consiliului Județean Buzău – instituție în subordinea căreia se află unitatea medicală. După o ședință care a avut loc miercuri, la care au participat și reprezentanții CJ, medicii pediatri din secție au decis să efectueze, pe lângă garda obligatorie, și câte 3 gărzi suplimentare lunar, a explicat Sorin Pătrașcu, managerul spitalului, într-un dialog cu HotNews.

„Nu a fost vorba despre refuz (de a face gărzi – n.red.), ci pur și simplu despre un act de solidaritate la nivel de activitate medicală. Ei nu au spus <Domne, nu facem gărzi!>”, spune managerul, în dialogul cu HotNews.

O „decizie radicală”

Federația sindicală Sanitas Buzău anunțase, anterior, într-o postare pe Facebook, că „În urma unor postări denigratoare şi a unui val de mesaje nemeritate la adresa medicilor pediatri din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, aceştia au luat o decizie radicală: renunţarea la gărzile suplimentare, continuând să efectueze doar una singură, obligatorie prin lege”.

După întâlnirea de miercuri dintre medici, conducerea spitalului și reprezentanții Consiliului Județean, postarea a dispărut de pe pagina Sanitas Buzău. Reprezentanții Sanitas Buzău nu au putut fi contactați de HotNews, până la momentul publicării acestui articol.

Managerul spitalului confirmă că „Mesajele tendențioase, comentariile de pe rețelele sociale au dus la această decizie de denunțare unilaterală a contractelor de gărzi.”

„A fost o mămică a unui copil care a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj din care se deducea că el nu a fost tratat nici corespunzător, nici la timp – au fost mai multe prezentări ale acestui copil la UPU Pediatrie. Pe fondul acesta – că nu am fost când trebuie tratați și cum trebuie tratați – fiecare din comunitate care a înțeles să posteze acele mesaje le-a postat după cum a considerat”, a precizat Sorin Pătrașcu.

„Mi s-a recomandat să îi pun copilului sare caldă pe piept”

„A fost o zi care a început cu neliniște și s-a transformat într-o luptă pentru sănătatea fetiței mele. Pe 25 decembrie, m-am prezentat la UPU Buzău cu cea mică, care plângea neîncetat, nu mânca și nu dormea din cauza unei tuse chinuitoare. Pe lângă toate acestea, am observat câteva pete mici pe fața ei”, își începe povestea mama din Buzău a cărei postare i-a nemulțumit pe medicii pediatri din spital.

Femeia a scris că, la prima vizită la spital, medicul de gardă a asigurat-o că „este vorba despre herpangină și că nu am de ce să mi fac griji” și i-a recomandat să meargă acasă.

În aceeași noapte, din cauză că „neliniștea celei mici nu-mi dădea pace”, femeia a revenit la spital. „Din păcate, răspunsul a fost același: herpangină, iar petele au fost considerate nesemnificative, cauzate de tuse. În plus, am primit un sfat care părea mai degrabă lipsit de empatie: să îi pun sare caldă pe piept pentru a calma simptomele.”

„M-am simțit neputincioasă și frustrată, dar Dumnezeu mi a deschis o portiță și mintea de a merge la spital la București, pentru ca se pare ca așa ne putem tine copiii în viața!”, a mai scris mama din Buzău.

Pe 26 decembrie, la ora 13:00, ea spune că a luat decizia de a pleca spre Spitalul Marie Curie din București. Acolo, copilului i s-a pus alt diagnostic: „Acolo, cea mică a fost examinată cu atenție de doamna doctor ce era de garda , care i-a pus diagnosticul corect: bronșiolită. În plus, petele care îmi atrăseseră atenția au fost considerate suspecte, fiind monitorizate cu atenție. Nici urmă de herpangină. Am primit tratament acasă, dar din păcate ieri, suspiciunea s-a confirmat: fetița a fost diagnosticată cu rujeolă.”

La începutul anului, un tată din Buzău a ajuns și el cu bebelușul de 6 luni, care avea febră 39, la Spitalul Județean Buzău. Apoi, a postat pe Facebook: „Haideți să vă spun ceva, să vedeți în ce lume trăim, noi plătitori de taxe și impozite la stat, astăzi 04.01.2025 ora 20:00, mergem cu un copil de 6 luni cu o temperatura 39° mergem la spitalul județean Buzău la UPU secția pediatrie, ajungem acolo, și ce să vezi, ne întâmpina o doamnă asistentă si ne spune că nu avem medic pediatru veniți mâine că nu are cine să-l consulte sau mergeți la Ploiești. Auziți oameni buni în ce țară trăim păi pentru ce plătim taxe și impozite??? Asta-i România în care trăim vai de noi!!! Și nu în ultimul rând asta-i România știu eu cui.”

Un alt bărbat din oraș și-a dus copilul de 2 ani, cu convulsii, la Spitalul Județean Buzău pe 1 ianuarie. Nu a găsit medic pediatru, așa că a fost nevoit să meargă la Spitalul din Râmnicu Sărat. Și el a postat pe Facebook: „Cum este posibil sa nu existe medic pediatru la primiri urgențe, la Spitalul Județean Buzau?Azi noapte,am fost nevoit sa merg cu copilul de 2 ani( cu convulsii)la Spitalul din Râmnicu Sărat. Am înțeles că singurul medic pediatru de la Buzău și-a dat demisia înainte de sărbători! Autoritățile locale împreună cu gașca de la București, fac poze și taie panglici,iar noi murim cu zile la Buzău pentru ca sistemul medical nu funcționează. De ani și ani de zile aceasta problemă nu are rezolvare datorita incompetentei unor oameni cărora le doresc un an cu aceleași bucurii pe care le-am avut eu în seara de revelion!”

Pediatrii vor asigura 25-26 de linii de gardă lunar

În cursul zilei de miercuri a avut loc o întâlnire de lucru între medici, conducerea spitalului și cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Buzău, în urma căreia „am reorganizat activitatea pentru completarea liniilor de gardă, atât în cadrul UPU Pediatrie cât și în ceea ce privește completarea liniilor de gardă din secție”, declară managerul Sorin Pătrașcu, pentru HotNews.

În Unitatea de Primiri Urgențe, unde lucra până acum un singur pediatru, vor lucra doi astfel de medici: „La UPU Pediatrie, unde aveam angajat un singur medic pediatru al Secției UPU-SMURD, începând de luni, 13 ianuarie, unul dintre medicii pediatri care își desfășurau activitatea în cadrul Secției Pediatrie va lucra în cadrul Secției UPU-SMURD. Programul celor doi medici ai secției UPU SMURD va fi, la Pediatrie, de la ora 8:00 la ora 20:00, dublați de la ora 14:00 până la ora 20:00 de medicul aflat în gardă pe linia de gardă a Secției Pediatrie.”

În acest fel, pentru pacienții care vin pe timpul zilei, sunt asigurate consultațiile până la ora 20:00.

„Și-au reconsiderat poziția”

Fiecare medic din secție „și-a reconsiderat poziția cu privire la desfășurarea activității în liniile de gardă din secție”, după discuția de miercuri, declară managerul Sorin Pătrașcu. „În afara celor 18 ore care sunt obligatorii prin regulamentul de efectuare a gărzilor, fiecare a înțeles și a suplimentat, completându-și numărul de gărzi cu încă 3. În acest fel, vom avea asigurate 25-26 de linii de gardă pe lună”, declară managerul Sorin Pătrașcu.

Pentru a acoperi și restul zilelor lunii cu gărzi,managerul spune că au fost inițiate, la finalul anului trecut, discuții cu doi medici pediatri din județul Buzău. „Vom vedea în ce măsură putem finaliza discuțiile până la sfârșitul acestei săptămâni pentru a completa toate liniile de gardă cu cei doi medici pediatri din afara spitalului.”

„Facem tot posibilul ca ele să se concretizeze”, adaugă managerul.

Nu mai sunt medici care nu vor să facă gărzi

În acest moment, în Secția de Pediatrie nu mai este niciun medic care nu vrea să facă gărzi, dă asigurări managerul spitalului.

El spune, însă, că nu a fost vorba despre un „refuz”, ci „un act de solidaritate”: „Nu a fost vorba despre refuz, ci pur și simplu despre un act de solidaritate la nivel de activitate medicală. Ei nu au spus <Domne, nu facem gărzi!>.”

Manager de două luni, Sorin Pătrașcu admite însă că nemulțumirile pacienților au pornit și de la faptul că spitalul „nu a avut, într-adevăr, o continuitate a asistenței medicale prin linia de gardă la UPU Pediatrie. Dar totuși, de la începutul anului până la data de ieri, noi am avut 252 de minori consultați și cărora li s-a acordat tratament. Nu se pune problema că noi nu am avut activitate, am avut și gărzi, numai că aceste gărzi nu au fost în continuitate.”

El recunoaște și că au existat, în ultima perioadă, cazuri de pacienți trimiși la Râmnicu Sărat, Ploiești sau București, din cauza gărzilor neacoperite.

În afara comentariilor de pe Facebook, managerul vorbește și despre „amenințări cu privire la propria persoană (a medicilor – n.red.), la viața ta. Într-adevăr, nu s-a concretizat nimic din ceea ce s-a postat pe Facebook, în sensul vreunei amenințări directe sau vreunei acțiuni concretizate prin ceva”.

Sorin Pătrașcu afirmă că „înaintea acestui mesaj, noi am avut un caz concret la UPU Pediatrie cu un adolescent de 17 ani care a venit la consult însoțit de tatăl său, aflat în stare avansată de ebrietate și care a avut o atitudine direct amenințătoare asupra medicului care își desfășura activitatea. Medicul respectiv a stat sub birou până au venit echipajele de intervenție. Noi am avut și incident concret în cadrul secției, nu au fost doar postări pe Facebook.”