Vasile Dîncu, ironic după anunțul privind menținerea candidaturii lui Crin Antonescu: „Nu mă pun în calea fericirii de a fi candidat pentru domnul în cauză”

Eurodeputatul PSD, Vasile Dîncu, a declarat, miercuri, după ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR-Minorități, a cărui candidat la prezidențiale rămâne deocamdată Crin Antonescu, că el îl va susține în cazul în care va fi alegerea finală a coaliției.

„Ce mai freamăt, ce mai zbucium! Câțiva voluntari, la ordin, au ieșit să-l apere vârtos pe candidatul Crin Antonescu și să caute dușmani în jur. Problema e că nu-l atacă nimeni, doar că bietul candidat se plângea că nu-l bagă nimeni în seamă”, a scris Dîncu pe Facebook.

El a menționat că nu vrea să distrugă „unitatea” coaliției de guvernare și a adăugat că discuția despre suspendarea candidaturii lui Crin Antonescu a deschis-o chiar el.

„Nu mă pun în calea fericirii de a fi candidat pentru domnul în cauză. Ba chiar, cum spune un cunoscut cronicar al tâmpeniilor, de zi cu zi: Îl susțin!”. Eu doar am răspuns la o întrebare de presă, de ce cred că el nu a fost căutat de cei care l-au propus și nu au continuat susținerea în perioada sărbătorilor. Mi-am dat cu părerea, spunând că este părerea mea, doar că aștept ca Alianța să se pronunțe să legitimeze sau nu această candidatură”, a mai scris eurodeputatul PSD.

Pentru Vasile Dîncu, „discuția nu este despre Crin Antonescu, ci este o discuție despre dificultatea de a găsi un candidat câștigător care să armonizeze electoratele a două partide care s-au contrat și polarizat puternic în campania de la Prezidențiale”.

„Am apreciat că Alianța face, probabil, cercetări sociologice pentru a vedea care este cea mai bună modalitate de a aduce electoratele celor două partide împreună pentru susținerea unui singur candidat. În criza aceasta de încredere o să se vadă că nu este simplu. Dacă Antonescu este soluția cea mai bună și o adoptă Alianță, eu nu mă împotrivesc pentru că nici măcar nu am vreo soluție pe care s-o consider a fi mai bună. Nu cred că Alianța își poate permite să aducă un candidat fără șanse în condițiile unei configurații total schimbate față de anulatele alegeri din toamna târzie a lui 2024”, a mai scris social-democratul.

El a răspuns și la comentariile conform cărora ar vrea ca Marcel Ciolacu să fie candidatul comun la prezidențiale: „Am văzut că unii vor să spună că îl împing pe Marcel Ciolacu să candideze ca să își rupă gâtul. Nu am susținut așa ceva, ba din contră! Dar cei care se dau utili acum, ar fi trebui să nu fi ventilat voturi spre alt candidat și să-l scoată din cursă pe propriul lor candidat. Atunci trebuia apărat Președintele PSD, nu acum. Acum nu-l mai agresează nimeni, sper, cu strategii așa-zis câștigătoare, dar care se dovedesc a fi falimentare”.

„În rest, rămâne cum am vorbit: Mai răsfirați, băieți!

PS. Și pentru cei care, poate, nu știu cântecele de cântat la petreceri de susținere, le dau eu o idee. Există un cântecel vesel care se cânta sărind de pe un picior pe altul: „Ești o floare, ești un CRIN/ Ești parfumul cel mai fin”, a încheiat Vasile Dîncu.

Crin Antonescu rămâne deocamdată candidatul coaliției pentru prezidențiale

Coaliția PSD-PNL-PDMR-Minorități a stabilit, miercuri seară, ca Crin Antonescu să rămână în continuare candidatul pentru alegerile prezidențiale. A fost prima ședință a Coaliției de guvernare după ce Crin Antonescu a anunțat că își „autosuspendă” candidatura.

„Coaliția a reconfirmat că domnul Crin Antonescu rămâne candidatul acesteia pentru alegerile prezidențiale”, a anunțat PNL, printr-un comunicat transmis la finalul ședinței Coaliției.

Crin Antonescu nu a luat parte la ședința Coaliției. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că înaintea ședinței Crin Antonescu a avut o discuție cu liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Vasile Dîncu a fost prima voce din PSD care a reacționat la suspendarea candidaturii lui Crin Antonescu. Social-democratul a declarat, duminică, că decizia coaliției de a-l desemna pe Crin Antonescu drept candidat comun a fost luată în grabă.

„Trebuia să scoată un candidat, unul care să aibă o oarecare notorietate și nu au apucat să facă nici sondaje, nu au apucat nici să legitimeze în interiorul partidelor o asemenea candidatură. Deci a fost, din nefericire domnul Antonescu, un candidat de rezervă, un candidat care era bun pentru vremurile respective. Eu am un respect deosebit pentru Crin Antonescu, pentru că este ultimul romantic al politicii, după părerea mea, dar domnia sa aparține unei epoci a oralității politicie. Acum trăim o eră digitală nu știm dacă mai este potrivit, lumea nu se mai poate concentra la discursurile frumoase, chiar dacă sunt motivaționale și inspiraționale, dar discursurile lungi… lumea vrea emoții, conflicte, scandal”, a declarat Vasile Dîncu la Euronews România.