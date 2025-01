Restaurantele și hotelurile de top au început să schimbe modul în care servesc apă

Clienții Restaurantul Zen din Singapore, distins cu trei stele Michelin, pot cere o sticlă de apă Evian sau San Pellegrino, dar nu vor primi una, relatează CNBC.

Restaurantul la care o cină costă în jur de 500 de dolari de persoană servește exclusiv apă de la compania suedeză Nordaq, explică directorul culinar Martin Öfner.

Preparatele și băuturile restaurantului sunt făcute tot cu această apă, ea fiind folosită de la supe până la sucurile din meniul său de băuturi fără alcool.

Johanna Mattsson, CEO-ul Nordaq, arată că sticlele produse de compania sa nu au etichete din plastic, astfel încât pot fi spălate și reutilizate cu ușurință, iar gâturile lor largi permit curățarea în mașini de spălat vase obișnuite.

