În Coreea de Sud am văzut cum poate arăta o casă full AI. Electrocasnice care lucrează 100% pentru tine

Dacă în articolul precedent v-am povestit despre tot ce am văzut în Coreea de Sud, astăzi vreau să vă arăt cum tehnologia Samsung ne poate face viața mai ușoară. Am avut ocazia să vizitez sediul central Samsung și să descopăr inovațiile lor în domeniul caselor inteligente și al electrocasnicelor echipate cu inteligență artificială (AI). Experiența a fost una captivantă și mi-a arătat cum AI-ul integrat în produsele Samsung poate aduce confort și eficiență în viața de zi cu zi. Rămâne să vedem cum aceste tehnologii ne pot transforma locuințele în adevărate case ale viitorului!

Revoluția Smart Home cu Samsung

La sediul central Samsung (Samsung HQ) din Suwon, ne-am întâlnit cu Moohyung Lee, Executiv VP, Head of Customer Experience Team, Samsung Electronics Digital Appliances Division. Aici am descoperit cum electrocasnicele Samsung, dotate cu capacități AI, îmbunătățesc viața utilizatorilor în multiple feluri. Am asistat la o demonstrație a celei mai noi game de electrocasnice inteligente și am vizitat spațiul eXperience Home din campusul sediului central din Suwon. Acolo, am văzut cum toate aceste aparate inteligente funcționează împreună, demonstrând cum AI și dispozitivele conectate prin SmartThings pot transforma viața de zi cu zi într-o experiență mai plăcută și mai eficientă.

SmartThings

Aplicația SmartThings este esențială pentru experiența unei case inteligente și oferă un control centralizat și simplificat al tuturor dispozitivelor conectate. Aplicația, disponibilă pe Android și iOS, permite gestionarea electrocasnicelor și a dispozitivelor smart, indiferent de brand. O caracteristică importantă a aplicației este SmartThings Energy, care monitorizează și raportează consumul de energie, inclusiv al dispozitivelor terțe. Prin această funcționalitate, utilizatorii pot economisi energie prin setarea modului AI Energy, care optimizează funcționarea electrocasnicelor pentru a reduce consumul. Cu peste 320 de milioane de utilizatori înregistrați și disponibilă în 82 de țări, aplicația SmartThings este un instrument puternic care simplifică gestionarea casei inteligente și contribuie la un stil de viață eficient și sustenabil.

eXperience Home

Samsung a construit o casă smart în incinta campusului său din Suwon, unde ne-a oferit o demonstrație practică a modului în care tehnologia avansată poate transforma o locuință obișnuită într-una complet inteligentă. În această casă, totul este interconectat și funcționează armonios pentru a oferi confort și eficiență maximă.

Toate electrocasnicele și dispozitivele din eXperience Home sunt controlate de sistemul SmartThings, permițându-ți să gestionezi fiecare aspect al casei cu ușurință. De la luminile care se reglează automat în funcție de momentul zilei, până la termostatul care învață preferințele tale de temperatură, fiecare detaliu este gândit pentru a-ți simplifica viața.

Bixby, asistentul vocal AI de la Samsung, joacă un rol central în casă inteligentă. Prin comenzi vocale simple, poți controla aproape orice dispozitiv din casă. Îi poți cere lui Bixby să regleze iluminatul, să pornească televizorul, să îți arate ce ai în frigider sau chiar să îți sugereze rețete bazate pe ingredientele pe care le ai la dispoziție. Bixby poate seta alarme, poate adăuga evenimente în calendar și poate oferi actualizări meteo sau de știri, totul fără vreun efort din partea ta.

„Recent, am aplicat inteligența artificială la produsele noastre pentru a le face mai eficiente și pentru a reduce volumul de muncă al utilizatorilor. Scopul nostru este să oferim o experiență mai plăcută și mai comodă în utilizarea electrocasnicelor inteligente.” , ne-a povestit Moohyung Lee, Executiv VP, Head of Customer Experience Team, Samsung Electronics Digital Appliances Division



Frigiderul Family Hub

Frigiderul Family Hub de la Samsung este mai mult decât un simplu frigider, transformându-se în inima casei tale datorită tehnologiei avansate și conectivității inteligente. Principalele caracteristici și funcții:

Gestionarea alimentelor eficient : te ajută să cumperi și să folosești alimentele într-un mod eficient. Poți planifica listele de cumpărături și să vezi ce ai în frigider direct de pe smartphone, datorită camerei interne View Inside, care identifică automat data de expirare a produselor.

: te ajută să cumperi și să folosești alimentele într-un mod eficient. Poți planifica listele de cumpărături și să vezi ce ai în frigider direct de pe smartphone, datorită camerei interne View Inside, care identifică automat data de expirare a produselor. Controlul dispozitivelor inteligente : poți controla cu ușurință dispozitivele inteligente din casă prin SmartThings. Folosind vocea sau ecranul integrat, poți porni/opri dispozitivele, ajusta setările și coordona activitățile din casă.

: poți controla cu ușurință dispozitivele inteligente din casă prin SmartThings. Folosind vocea sau ecranul integrat, poți porni/opri dispozitivele, ajusta setările și coordona activitățile din casă. Planificarea meselor și rețete : aplicația Recipes și Meal Planner fac gătitul mai simplu, oferindu-ți rețete personalizate și sugestii de meniuri zilnice, în funcție de ceea ce ai deja în frigider.

: aplicația Recipes și Meal Planner fac gătitul mai simplu, oferindu-ți rețete personalizate și sugestii de meniuri zilnice, în funcție de ceea ce ai deja în frigider. Divertisment și conectivitate : îți permite să accesezi muzica preferată prin TuneIn și Spotify, și să urmărești conținut video prin smart mirroring de pe televizor sau smartphone. Difuzorul integrat de 25W oferă o calitate excelentă a sunetului.

: îți permite să accesezi muzica preferată prin TuneIn și Spotify, și să urmărești conținut video prin smart mirroring de pe televizor sau smartphone. Difuzorul integrat de 25W oferă o calitate excelentă a sunetului. Comunicare și organizare familială : include funcții de comunicare precum Memo, To-do și Gallery, permițându-ți să trimiți mesaje, fotografii și videoclipuri, să postezi stickere și să scrii notițe de mână. Aplicația Calendar te ajută să partajezi și să verifici programul membrilor familiei.

: include funcții de comunicare precum Memo, To-do și Gallery, permițându-ți să trimiți mesaje, fotografii și videoclipuri, să postezi stickere și să scrii notițe de mână. Aplicația Calendar te ajută să partajezi și să verifici programul membrilor familiei. Acces la internet : aplicația încorporată pentru navigarea pe internet îți permite să accesezi servicii web preferate, cum ar fi știri și rețele sociale, direct de pe ecranul frigiderului.

: aplicația încorporată pentru navigarea pe internet îți permite să accesezi servicii web preferate, cum ar fi știri și rețele sociale, direct de pe ecranul frigiderului. Funcții suplimentare: permite efectuarea și primirea apelurilor telefonice prin conexiunea Bluetooth sau poți vedea cine e la ușă folosind aplicația Ring integrată.

Cuptor inteligent

Cuptorul inteligent Samsung, echipat cu AI, aduce inovații impresionante pentru a face gătitul mai ușor și mai eficient:

Recunoașterea automată a alimentelor : AI-ul identifică tipul de aliment și ajustează automat setările de gătit pentru rezultate optime.

: AI-ul identifică tipul de aliment și ajustează automat setările de gătit pentru rezultate optime. Ghid de rețete : Oferă instrucțiuni pas cu pas, adaptând temperatura și timpul de gătit în funcție de rețetă.

: Oferă instrucțiuni pas cu pas, adaptând temperatura și timpul de gătit în funcție de rețetă. Control de la distanță: Permite preîncălzirea și ajustarea setărilor de gătit de pe smartphone.

Mașină de spălat cu AI

Mașinile de spălat Samsung dotate cu inteligență artificială aduc o serie de funcționalități avansate care fac spălarea rufelor mai eficientă și convenabilă:

AI Ecobubble : creează bule care elimină murdăria la temperaturi scăzute, economisind energie și protejând țesăturile.

: creează bule care elimină murdăria la temperaturi scăzute, economisind energie și protejând țesăturile. Detectarea tipului de țesătură : ajustează automat ciclul de spălare, temperatura și viteza de centrifugare pentru rezultate optime.

: ajustează automat ciclul de spălare, temperatura și viteza de centrifugare pentru rezultate optime. Optimizarea resurselor : eglează cantitatea de apă și detergent necesare pentru fiecare încărcătură.

: eglează cantitatea de apă și detergent necesare pentru fiecare încărcătură. Control prin SmartThings : permite monitorizarea și controlul de la distanță, cu notificări și recomandări personalizate.

: permite monitorizarea și controlul de la distanță, cu notificări și recomandări personalizate. Auto-curățare : monitorizează utilizarea și declanșează cicluri de auto-curățare.

: monitorizează utilizarea și declanșează cicluri de auto-curățare. Planificare inteligentă : sugerează cicluri de spălare bazate pe obiceiurile utilizatorului.

: sugerează cicluri de spălare bazate pe obiceiurile utilizatorului. Eficiență și durabilitate: Motoarele cu invertor digital oferă performanță silențioasă și fiabilă, cu garanție extinsă.

Aspirator robot

Aspiratoarele robot Samsung utilizează AI pentru a oferi o curățenie eficientă și inteligentă în locuința ta:

Cartografierea locuinței : creează trasee eficiente de curățare prin maparea locuinței.

: creează trasee eficiente de curățare prin maparea locuinței. Evitarea obstacolelor : recunoaște și ocolește obiectele din calea sa cu ajutorul camerei

: recunoaște și ocolește obiectele din calea sa cu ajutorul camerei Ajustarea puterii de aspirare : modifică automat puterea în funcție de tipul de suprafață.

: modifică automat puterea în funcție de tipul de suprafață. Control prin comenzi vocale: poate fi controlat prin comenzi vocale sau prin aplicația SmartThings.

Purificatorul de aer





Purificatorul de aer Samsung asigură un mediu curat și sănătos în casă, oferind funcții avansate și personalizate:

Detectarea calității aerului: senzorii monitorizează constant calitatea aerului și ajustează automat setările pentru a menține un aer proaspăt și curat.

senzorii monitorizează constant calitatea aerului și ajustează automat setările pentru a menține un aer proaspăt și curat. Moduri personalizate: tehnologia învață preferințele utilizatorilor și ajustează modurile de purificare pentru eficiență maximă.

tehnologia învață preferințele utilizatorilor și ajustează modurile de purificare pentru eficiență maximă. Control și monitorizare de la distanță: prin aplicația SmartThings, utilizatorii pot verifica calitatea aerului și controla purificatorul de oriunde, asigurând un mediu sănătos chiar și atunci când nu sunt acasă.

prin aplicația SmartThings, utilizatorii pot verifica calitatea aerului și controla purificatorul de oriunde, asigurând un mediu sănătos chiar și atunci când nu sunt acasă. Filtre reutilizabile: purificatorul este dotat cu filtre reutilizabile, care pot fi spălate și folosite din nou, contribuind la o întreținere mai ușoară și mai ecologică.

Smart TV



Televizoarele Samsung aduc un nou nivel de confort și divertisment în casele noastre, fiind echipate cu tehnologie avansată:

Recomandări personalizate : AI-ul învață preferințele utilizatorului și sugerează conținut pe măsură.

: AI-ul învață preferințele utilizatorului și sugerează conținut pe măsură. Îmbunătățirea calității imaginii : ajustează automat setările de imagine pentru cea mai bună experiență de vizionare.

: ajustează automat setările de imagine pentru cea mai bună experiență de vizionare. Tizen OS și securitate Knox : asigură o experiență de utilizare fluidă și securizată.

: asigură o experiență de utilizare fluidă și securizată. Sunet adaptiv : tehnologia sunetului adaptiv îmbunătățește calitatea audio în funcție de conținut și mediul înconjurător.

: tehnologia sunetului adaptiv îmbunătățește calitatea audio în funcție de conținut și mediul înconjurător. Economisirea energiei : AI energy mode optimizează consumul de energie prin ajustarea luminozității și a altor setări, economisind până la 20% din consumul de energie.

: AI energy mode optimizează consumul de energie prin ajustarea luminozității și a altor setări, economisind până la 20% din consumul de energie. Control vocal: integrare cu asistenți vocali precum Bixby, Google Assistant și Alexa pentru un control ușor și rapid.

„De-a lungul ultimilor 18 ani, Samsung a fost liderul mondial în producția de televizoare. Am investit masiv în inteligență artificială și am introdus numeroase aplicații AI care ne-au făcut televizoarele extrem de competitive. Un exemplu este procesorul NQA AI Gen 3, care are de două ori mai multe unități de procesare neurală și de opt ori mai multe rețele neurale decât generația anterioară. Acest procesor puternic permite rularea fluidă a aplicațiilor AI complexe, îmbunătățind calitatea imaginii și a sunetului și oferind o experiență de vizionare fără precedent.” a spus Moonsoo Kim, VP Application S/W R&D Group, Samsung Visual Display Division

Am avut ocazia să văd toate aceste inovații uimitoare în Coreea și sunt convinsă că viitorul ne rezervă tot mai multe surprize menite să ne ușureze viața. Samsung transformă modul în care trăim, oferindu-ne soluții inteligente care ne simplifică viața și ne cresc confortul. De la electrocasnice care învață și se adaptează preferințelor noastre, la televizoare care personalizează conținutul, tehnologia AI aduce un nou nivel de eficiență și personalizare în casele noastre.

Poate, în sfârșit, vom avea un cuptor care să facă singur cartofi prăjiți? 🙂



