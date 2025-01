Incendiul fără precedent din Los Angeles, văzut din avion. Casa Kamalei Harris se află în cartierul de lux pârjolit de flăcări

Un violent incendiu de pădure face ravagii în cartierul de lux Pacific Palisades cu vedere spre Los Angeles, pe coasta de vest a Statelor Unite, forțând peste 30.000 de oameni să fugă marți, în timp ce vânturile cu putere de uragan reprezintă un „pericol mortal”, potrivit autorităților, relatează AFP și Reuters.

Nu există nicio posibilitate ca incendiile din Los Angeles să poată fi ținute sub control marți seară, au declarat potrivit oficialii americani, după miezul nopții, pompierii concentrându-se în schimb pe salvarea de vieți, potrivit CNN și Sky News.

Pompierii au precizat că nu au făcut niciun progres în limitarea incendiului din Pacific Palisades, unul dintre cele trei incendii din suburbiile Los Angeles.

David Acuna, șeful batalionului și purtătorul de cuvânt al CAL Fire, a fost întrebat de CNN dacă există vreo posibilitate de izolare, având în vedere vânturile puternice.

Peste 1.400 de pompieri mobilizați

„Nu. Sincer, nu există”, a răspuns el.

„Suntem în mare parte preocupați să ne asigurăm că toți oamenii ies din zonă, deoarece siguranța oamenilor este cea mai importantă parte și îi ajutăm pe oameni să planifice astfel încât animalele de companie să își găsescă un adopt sigur”, a adăugat el.

Peste 1.400 de pompieri au fost trimiși să lupte împotriva incendiilor „fără precendent” din Los Angeles, a declarat guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

California has deployed 1400+ firefighting personnel & hundreds of prepositioned assets to combat these unprecedented fires in LA.



Emergency officials, firefighters, and first responders are all hands on deck through the night to do everything possible to protect lives. — Governor Newsom (@CAgovernor) January 8, 2025

Amploarea incendiilor de pădure care străbat zonele din Los Angeles a fost imortalizată de un pasager al unei curse care urma să aterizeze pe Aeroportul LAX.

„Acesta este sfârșitul”

O femeie a spus că „nu a văzut niciodată așa ceva” și se temea pentru casa familiei ei, pe care tatăl ei a construit-o în 1949.

„Acesta este sfârșitul”, a declarat femeia.

View from the sky above LA.

Pacific Palisades and Malibu engulfed in flames. Absolutely Horrific. pic.twitter.com/Q5O8XgEHng — Dan Hellie (@DanHellie) January 8, 2025

Un bărbat, care spune că a crescut în zona Pacific Palisades, a descris incendiile ca fiind „de necrezut”.

Apocalyptic view of the Palisades Fire from above as it roars through Pacific Palisades and Malibu. pic.twitter.com/5AHB9LpdYM — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) January 8, 2025

Reședința vicepreședintelui SUA Kamala Harris din Los Angeles se află în partea de est a zonei unde s-a dat ordin de evacuare din Pacific Palisades.

30.000 de persoane, evacuate din calea flăcărilor de necontrolat

Aproximativ 30.000 de oameni au primit ordine de evacuare după ce incendiul a izbucnit în Pacific Palisades și s-a extins rapid din cauza vântului puternic.

A fast-moving wildfire has broken out in Pacific Palisades, Los Angeles, destroying numerous buildings and forcing more than 30,000 people to evacuate. pic.twitter.com/09gONO7sA5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 8, 2025

Vicepreședintele SUA a declarat că resursele federale sunt mobilizate ca răspuns la incendiile de vegetație.

„Președintele Biden și cu mine ne angajăm să ne asigurăm că nicio comunitate nu trebuie să răspundă singură la acest dezastru”, a spus ea într-un comunicat, citat de Sky News.

„Am mobilizat deja resurse federale pentru a ajuta la stingerea incendiilor, pentru a oferi suport general și pentru a începe să asistăm pe cei afectați. De asemenea, FEMA (Agenţia Federală pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă) a aprobat rapid un Grant de asistență pentru gestionarea incendiilor pentru a ajuta la rambursarea statului pentru costurile imediate de stingere a flăcărilor”.

Harris a crescut în Oakland și a fost aleasă de două ori procuror general al Californiei (2011-2017), devenind prima femeie, dar și prima persoană de culoare, care a condus serviciile judiciare ale celui mai populat stat american.

„În calitate de fiică mândră a Californiei, știu daunele pe care incendiile le au asupra vecinilor și comunităților noastre… Mă voi asigura că administrația noastră este în contact constant cu oficialii de stat și locali”, a spus Harris.