Începe Fidelis de iunie 2024: Ce dobânzi oferă Statul

Românii pot subscrie la Fidelis de iunie 2024 începând de astăzi (18 iunie). Cei interesați o pot face prin intermediul BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale și Alpha Bank. De asemenea, persoanele care au conturi deschise la un broker autorizat la BVB pot subscrie direct din aplicație.

Perioada de subscriere se încheie pe 28 iunie 2024. În ceea ce privește dobânzile, acestea sunt similare celor din aprilie.

Dobânzile la Fidelis de iunie 2024:

1 an (lei) – 6%

3 ani (lei) – 6,85%

1 an (lei) pentru donatorii de sânge – 7%

1 an (euro) – 4%

5 ani (euro) – 5%

Donatorii de sânge interesați trebuie să știe că termenul adeverinței/carnetului trebuie să fie în perioada 1 ianuarie 2024 — 28 iunie 2024.

Aceasta este cea de-a treia ediție din 2024, iar conform unui comunicat al Ministerului Finanțelor, vor mai fi încă 3.

La primele două ediție Fidelis din 2024, românii au împrumutat Statul cu 4,97 miliarde lei.

Spre deosebire de Tezaur, aceste titluri de Stat se listează la Bursa de Valori București.

În acest moment, dobânzile la Tezaur de iunie – iulie 2024 sunt de 6% pe 1 an și 6,85% pe 3 ani.

Vezi și: Ai 5000 lei și nu vrei să te atingi de ei cel puțin un an? Ce dobânzi au băncile și Statul prin Tezaur și Fidelis în iunie

Care sunt diferențele dintre Fidelis și Tezaur

La Fidelis, suma minimă de investit este de 5.000 de lei și 1000 de euro (pentru emisiunile în moneda europeană). Există și una dedicată donatorilor de sânge unde minimul este de 500 lei.

În schimb, la Tezaur nu există o sumă minimă. Chiar Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei, declara recent că sunt oameni care merg cu 100 de lei să investească.

Cei care se îndreaptă către Fidelis se gândesc că, la un moment dat, vor dori să vândă (dacă au nevoie de bani), obținând repede banii, fără a pierde dobânda încasată. Evident, în funcție de prețul pieței pot avea o mică pierdere sau poate un câștig (nimeni nu știe viitorul).

În schimb, la Tezaur poți face răscumpărare, dar pierzi dobânda dacă ai investit pe 3 ani, de exemplu, iar după un an ai decis să-ți scoți banii pentru că ai nevoie de ei pentru o anumită urgență.

O altă diferență este dată de modul de achiziție. Dacă la Fidelis se pot cumpăra prin Alpha Bank, BT Capital partners, BCR, BRD ori prin contul deschis la un broker, la Tezaur se poate face asta prin Trezoreria Română, Poșta Română sau prin SPV.