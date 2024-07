Influentul tabloid britanic The Sun, mai apropiat de conservatori, își anunță sprijinul pentru Partidul Laburist

Miercuri, influentul tabloid britanic The Sun, mai apropiat ideologic de conservatori, și-a anunțat sprijinul în favoarea laburiștilor, care conduc detașat în sondajele de opinie, în ajunul alegerilor generale, potrivit AFP.

The Sun sustine laburistii (captură The Sun)

Într-un articol publicat pe site-ul său, ziarul, deținut de familia miliardarului australiano-american Rupert Murdoch, afirmă că „conservatorii sunt epuizați” după 14 ani la putere.

Susținerea sa va apărea pe prima pagină a ziarului de joi, ziua votului, cu titlul „E timpul pentru un nou antrenor”, în dreptul unei fotografii cu un teren de fotbal, cu precizarea că nu este vorba de „demiterea (selecționerului Angliei, Gareth) Southgate”.

Popularul cotidian se alătură astfel unui număr de instituții media de dreapta și de centru-dreapta care au făcut apel la oameni să voteze pentru laburiști, care s-au reorientat de când Keir Starmer a preluat conducerea în 2020 și este așteptat să devină prim-ministru vineri.

Printre acestea se numără cotidianul de afaceri The Financial Times, revista The Economist și The Sunday Times, ediția de duminică a The Times, toate acestea fiind foarte critice la adresa conservatorilor.

„Nu există nicio îndoială că Sir Keir Starmer a luptat din greu pentru a-și îmbunătăți partidul”, admite The Sun, în ciuda „îngrijorărilor” persistente legate în special de imigrație.

Keir Starmer, liderul laburist: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

The Sun a fost mult timp cel mai citit tabloid din Regatul Unit și încă exercită o influență considerabilă, chiar dacă nu își mai publică cifrele de difuzare și, potrivit experților din industrie, a fost depășit de Daily Mail în ultimii ani.

O eventuală luare de poziție era așteptată cu nerăbdare, mai ales că cotidianul a jucat un rol important în politica britanică în mai multe rânduri.

În 1997, Tony Blair a obținut sprijinul Sun înainte de a aduce laburiștii la putere, după ce s-a deplasat personal în Australia pentru a pleda în favoarea sa pe lângă magnat.

În 2009 însă, tabloidul și-a retras sprijinul pentru Gordon Brown în mijlocul conferinței laburiste, preferându-l în schimb pe conservatorul David Cameron, care a câștigat alegerile generale din 2010.

În ultima perioadă, The Sun, la fel ca o mare parte a presei britanice, a menținut o poziție mai degrabă de dreapta, cu editoriale anti-imigrație, pro-Brexit și critice la adresa politicilor climatice, descriindu-l adesea pe Keir Starmer ca fiind lipsit de fermitate.

Chiar dacă presa scrisă și-a pierdut o mare parte din influență, tabloidul risca să pară în dezacord cu cititorii săi dacă rămânea la distanță de ceea ce se anunța a fi o victorie istorică a laburiștilor.