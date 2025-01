Inginerii ucraineni lucrează la sistemele Patriot pentru a le face invincibile. „Într-o lună și jumătate, am creat un proiect de la zero”

Inginerii de la Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina, au creat o protecție blindată pentru modulul de control al sistemului de apărare aeriană Patriot, conform unui anunț făcut vineri de companie, scrie The Kyiv Independent.

Ucraina a primit minimum trei sisteme Patriot din Germania, unul din SUA și unul din România. Alte națiuni, precum Olanda și Spania, au contribuït cu lansatoare sau rachete individuale.

De-a lungul întregului conflict, Rusia a susținut că a avariat sau distrus sisteme Patriot în timpul atacurilor aeriene, în timp ce Ucraina a declarat că a utilizat, de asemenea, momeli pentru a proteja aceste sisteme.

„Într-o lună și jumătate, am creat un proiect de la zero și am realizat o armură din oțelul ucrainean de la Metinvest pentru echipajul sistemului de apărare aeriană Patriot, care garantează protecția împotriva deteriorării cauzate de resturi atât apărătorilor, cât și centrului de control al apărării aeriene”, a declarat Oleksandr Myronenko, un COO al Metinvest Group.

Cântărind peste 2,6 tone, armura constă din aproape 200 de elemente, inclusiv plăci de oțel blindate cu o grosime de până la 8 milimetri.

Potrivit companiei, greutatea blindajului nu afectează funcționalitatea sau mobilitatea sistemului.

De asemenea, compania produce scuturi de oțel pentru tancurile T-64 și T-72, tancurile M1 Abrams fabricate în SUA și vehiculele de luptă pentru infanterie Bradley și se pregătește să integreze scuturi în tancurile Leopard 2.