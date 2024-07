INTERVIU. Cum se apără organizatorii SAGA în fața acuzațiilor privind problemele de la festival, de la lipsa apei potabile la anularea concertelor lui Hardwell și Nicki Minaj: „Suntem dezavantajați, pentru că venim din altă țară”

Olandezii Allan Hardenberg și Thomas Vandewalle, organizatorii festivalului SAGA din București, au răspuns într-un interviu pentru HotNews.ro la acuzațiile care le-au fost aduse la această ediție: că nu i-ar fi plătit pe unii artiști, că nu ar fi existat suficiente puncte cu apă sau toalete pentru spectatori și așa mai departe.

„Sunt pur și simplu minciuni și avem dovezi în acest sens” – răspund cei doi la acuzațiile că artiștii Hardwell și Nicki Minaj și-au anulat concertele pentru că n-ar fi fost plătiți.

Ultima ediție a festivalului SAGA a fost marcată de multe nemulțumiri și din partea artiștilor și din partea celor care s-au aflat în public. Mulți plătitori de bilete s-au plâns de faptul că organizatorii au promis 100 de puncte de unde te puteai alimenta cu apă și acestea nu au existat, de starea toaletelor, de brățările cu care nu puteai să plătești peste tot, de anumite zone care n-au mai existat, dar și de artiștii care și-au anulat concertele pe ultima sută de metri, unii chiar pe scenă, printr-o cădere nervoasă. A fost cazul lui Hardwell, care s-a și viralizat pe rețelele sociale.

Pentru că și anul trecut au existat cam aceleași probleme (cu doi headlineri care au anulat tot pe ultima sută de metri), SAGA a fost anul acesta etichetat pe social media ca fiind un fel de Fyre Festival de România. Adică un fel de tun dat de organizatori.

Am stat de vorbă cu Allan Hardenberg, co-fondatorul și CEO-ul ALDA (compania olandeză care organizează SAGA și alte festivaluri în alte orașe din lumea largă), și cu Thomas Vandewalle, project managerul SAGA, pentru a răspunde la câteva dintre nemulțumirile pe care le-au avut oamenii în ceea ce privește această ediție, dar și pentru a lămuri de ce de această dată patru dintre artiști, dintre care trei headlineri, și-au anulat concertele.

Pentru a răspunde acuzațiilor că artiștii nu au fost plătiți, organizatorii ne-au pus la dispoziție extrase de cont din care reiese că plățile au fost făcute în avans, chiar și către artistul Hardwell, cel care a spus de pe scenă că nu a primit niciun ban.

Atunci când însă sunt întrebați de lipsa apei potabile la un festival desfășurat pe caniculă, organizatorii spun că ei nu au promis așa ceva, ci doar apă pentru spălat pe mâini și că totul a fost o neînțelegere. Aceeași replică și în fața reproșurilor că nu s-a putut plăti peste tot cu brățările.

„Faptul că unii artiști își anulează concertele ne depășește puterile”

Hotnews:Ce se întâmplă cu festivalul SAGA pentru că aproape fiecare ediție a fost înconjurată de probleme și controverse?

Allan Hardenberg, CEO-ul companiei care organizează SAGA. FOTO: Arhiva personală

Allan Hardenberg: Ce pot să zic, dacă mă uit în urmă, cred că am avut două ediții foarte bune. Primele două ediții au fost foarte bune, asta e și ceea ce ne-a motivat să continuăm în direcția asta, pentru că e pasiunea noastră și am vrut să aducem artiști din ce în ce mai mari. Asta am și făcut în anul al treilea, în 2023.

Am crescut mult, dar am avut și niște probleme care au crescut, am avut cozi mari anul trecut, am avut probleme cu toaletele. Anul acesta am investit mult în facilități – am avut mai multe porți de acces, mai multe puncte de încărcare a brățărilor, mai multe toalete, așa că am crezut că suntem bine anul acesta.

Și anul acesta, ca și anul trecut, am adus în line up artiști care veneau pentru prima dată în România. Am avut un line-up foarte divers, dar faptul că unii artiști își anulează concertele ne depășește puterile, cu asta ne-am confruntat anul trecut și anul acesta.

Nu cred că suntem blestemați, suntem cu siguranță dezavantajați, pentru că venim dintr-o altă țară și am avut tot felul de experiențe și lecții de învățat în România.

– Anul acesta, oamenii care au venit la SAGA s-au plâns de mai multe lucruri, cum ar fi faptul că, deși au fost promise 100 de puncte de apă potabilă, nu a existat aproape niciunul, iar afară erau aproape 40 de grade. De ce s-a întâmplat asta?

Thomas Vandewalle: De fapt, anul ăsta am avut un hangar întreg dedicat toaletelor, iar punctele de apă au fost făcute mai mult pentru ca oamenii să se poată spăla pe mâini, pentru că au fost nemulțumiri în acest sens anul trecut.

Așa că ne-am concentrat pe acest aspect și am făcut acest hangar extra la Romaero unde am pus toaletele, inclusiv toalete la care puteai trage apa și ne-am asigurat astfel și că acestea erau acoperite și nu vor sta în soare. Cu siguranță, am avut aceste puncte de apă în interiorul hangarului. Poate oameni n-au putut să le găsească, dar noi le-am avut și ne-am ținut promisiunea în acest sens.

– Dar nu erau puncte cu apă potabilă, de aici dezamăgirea fanilor…

Thomas Vandewalle: Cred că a fost o neînțelegere, pentru că n-a fost niciodată vorba de puncte cu apă potabilă pe gratis, nu este deloc ce am comunicat, ci apă de spălat lângă toalete. Anul trecut cele mai multe nemulțumiri le-am avut de la oamenii care n-au putut să se spele pe mâini, așa că anul acesta ne-am concentrat pe acest aspect și ne-am asigurat că regulile de igienă sunt complet respectate, pentru ca oamenii să se poată spăla pe mâini.

– Mulți s-au plâns și că n-au putut să plătească cu brățările. Care a fost problema aici?

Thomas Vandewalle: Da, anul trecut au existat nemulțumiri în ceea ce privește cozile de la intrare și de la cabinele unde puteai să-ți pui bani pe brățări, așa că anul acesta am luat toate măsurile ca oamenii să poată plăti băuturile, la bar cu brățările. E adevărat, la furnizorii de produse alimentare puteai plăti doar cash sau cu cardul. La cabinele de reîncărcare am avut panouri informative pentru a ne asigura că toată lumea cunoaște aceste reguli atunci când își pun bani pe brățări – mâncarea se cumpără cu cash sau card, băuturile cu brățările.

„Poate e cazul să luăm măsuri legale în privința lui Hardwell”

Dovada plății făcute către artistul Hardwell. FOTO: organizatori SAGA

– Anul acesta trei dintre headlineri și-au anulat concertele. Și, dacă Tyla a anunțat la timp, din cauza unor probleme de sănătate, Hardwell și-a anulat show-ul în timp ce se afla pe scenă. De ce s-a întâmplat asta?

Allan Hardenberg: Am fost cu adevărat șocat când am văzut ce s-a întâmplat, teoretic nu și-a anulat concertul, ci și-a pierdut cumpătul pe scenă, neavând niciun respect pentru fanii săi care se aflau la scena principală pentru a-l auzi cântând și chiar ne gândim că poate e cazul să luăm măsuri legale în această privință, deoarece ne-a rănit cu adevărat, spunând lucruri care sunt pur și simplu minciuni și avem dovezi în acest sens.

În ceea ce privește plățile, am făcut tot ce ne-am înțeles cu managementul său, a avut un contract mare, un rider tehnic (el ne spune ce fel de echipament vrea), totul a fost acolo – i-ai văzut pe Armin van Buuren, James Hype și pe toți DJ-ii mixând pe același echipament de DJ.

Din ce am auzit și e singurul lucru la care mă pot gândi, este că echipa sa tehnică nu a făcut un sound check înainte. Problema ar fi fost cu un timecode de la consola de DJ, care ar putut fi ușor rezolvată dacă ar fi avut răbdare 5 minute.

Dar el și-a pierdut cumpătul și apoi toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. A fost trist, pentru că vă puteți imagina că am avut o întreagă echipă care a lucrat un an întreg la acest festival, 7 zile pe săptămână, și ceea ce am trăit cu Hardwell și Nicki Minaj ne-a rănit cu adevărat și suntem foarte triști din cauza asta.

– Cum rămâne cu ceilalți artiști? De exemplu, Nane și-a anulat și el concertul spunând că „nu cântă pe datorie, promisiuni, înțelegeri și (sau) alte românisme”.

Allan Hardenberg: Da, pe majoritatea artiștilor trebuie să-i plătești în avans. Am făcut asta și cu Nane, avem dovada în acest sens și o putem arăta. Întotdeauna ne respectăm contractele, pentru că poți vedea că am avut 150 de artiști care au cântat acolo, iar dacă nu îi plăteam, ei nu veneau. Deci, cum putem explica faptul că sunt 150 de artiști la un festival cu 180.000 de oameni în weekend… deci, chiar nu știu ce s-a întâmplat acolo…

„Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a o convinge pe Nicki Minaj că România este o țară sigură”

Echipamentul lui Nicki Minaj sosit la București. FOTO: organizatorii festivalului SAGA

– În sfârșit, Nicki Minaj… Când ați aflat că nu va cânta la SAGA?

Allan Hardenberg: Cred că cu 5 ore înainte de spectacol am primit un mesaj că poate nu vrea să cânte din cauza problemelor de securitate din România, din București, din cauza protestului care urma să aibă loc luni (protestul contabililor din Piața Victoriei, n.red.).

Așa că am rugat chiar și autoritățile de la nivel înalt să vorbească cu agenții ei pentru a-i da asigurări că România este o țară sigură, că protestul de luni este inofensiv și că nu vor fi mai mult de 1.000 de oameni acolo. Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a o convinge că România este o țară sigură și, așa cum am spus, am fost susținuți și de autoritățile locale… Deci, este cu adevărat nebunesc ce s-a întâmplat și e greu de înțeles pentru noi.

Document plată către Nicki Minaj. FOTO: Organizatorii festivalului SAGA

– Și totuși, care credeți că a fost motivul real pentru care a anulat concertul, pentru că ceea ce a scris ea pe Instagram nu reflectă deloc realitatea? A fost vorba de altă neînțelegere?

Allan Hardenberg: Dacă te uiți la contractul cu ea, am plătit-o în avans 100%. Echipa ei a fost prezentă la festival, așa că toată pregătirea a început duminică, cred că de la ora 8 dimineața, pentru a pregăti scena. Așa că am lucrat cu echipa ei pentru a pregăti totul, toată lumea a fost acolo, și noi am fost acolo toată ziua, iar apoi am văzut pe Twitter, pe X, că își anulează spectacolul. Toată lumea a fost șocată, la fel și oamenii din echipa ei, cei care erau cu noi la scenă, pentru că eram pregătiți pentru concertul ei.

– Vă gândiți să luați măsuri legale și în acest sens?

Allan Hardenberg: Nu știu. În momentul ăsta investigăm, discutăm cu avocații noștri ca să rezolvăm această chestiune. Avem un contract semnat, am făcut tot ce a stat în puterea noastră să asigurăm tot ce ni s-a cerut, așa că… Suferim la fel de mult ca fanii și vom face tot ce ne stă în putere ca să reparăm acest lucru.

Am anunțat deja rambursarea sumelor plătite, astfel: 1-DAY SUNDAY 30% pentru biletele din ziua de duminică, scanate; 1-DAY SUNDAY: 100% pentru biletele din ziua de duminică, nescanate; 3 DAYS PINK: 15% pentru biletele roz cu acces la toate cele trei zile; CHOOSE YOUR DAY: 100% pentru biletele de tipul „Alege-ți ziua”, nescanate.

– Cum rămâne cu mesajul pe care Neversea l-a postat pe Instagram după ce a aflat că Nicki Minaj nu va cânta la SAGA, invitând indirect toți participanții de la SAGA la festivalul lor, oferindu-le acces gratuit dacă prezintă biletul de la SAGA la intrarea de la Neversea? Există o dispută între SAGA și Neversea?

Allan Hardenberg: În opinia mea, noi suntem prieteni cu toată lumea, îi respectăm pe toți cei din industrie, știm cât de mult efort e depus pentru organizarea unui festival. Echipa lucrează un an întreg pentru a construi un festival, pentru a organiza un festival, știm cu toții ce înseamnă să organizezi un festival, chiar și din calitate de concurență.

Deci, în opinia mea, toți oamenii din industrie ar trebui să se sprijine reciproc. Dacă un artist și-a anulat concertul, nu este în puterea mea să spun ce ar trebui să facă altcineva, dar din punctul meu de vedere, suntem prieteni cu toată lumea și îi respectăm pe toți.

„Cu Arena Națională am primit o factură uriașă pentru electricitate și utilități și am cerut explicații și clarificări”

– Primăria Municipiului București a dat în judecată SAGA Festival pentru că firma organizatoare nu a plătit energia electrică și apa consumate pe Arena Națională la ediția din 2022. De ce s-a întâmplat asta?

Allan Hardenberg: Din câte știu eu, primarul Bucureștiului este prietenul nostru și, de asemenea, o mulțime de oameni din guvern susțin SAGA din prima zi. Cu Arena Națională am primit o factură uriașă pentru electricitate și utilități, nu am înțeles ce este acea factură și am cerut explicații și clarificări, pentru că știm numerele de pe contoare și așteptăm niște explicații, de unde provin aceste sume, apoi putem rezolva. Deci, pentru mine nu există niciun fel de problemă aici.

– Va exista o ediție SAGA 2025? Care sunt planurile pentru anul viitor?

Allan Hardenberg: Anul viitor va fi cea de-a cincea aniversare a noastră, așa că 100% vom organiza festivalul SAGA și în 2025. Suntem aici pe termen lung, am spus asta din prima zi. Bucureștiul este orașul SAGA, așa că trebuie să ne revenim după weekendul trecut și cred că săptămâna viitoare vom avea o nouă energie și motivație pentru a lucra la cea de-a cincea ediție, asta e sigur.

Dacă mă uit acum în urmă, în ultimii doi ani am rezervat atât de mulți artiști și de fiecare dată artiștii care au anulat au fost mai mult din genul hip hop, așa că poate că asta este o lecție pentru noi, că este mai bine să nu mai rezervăm astfel de artiști, pentru că am avut atât de mult ghinion cu ei.

Dar, da, avem multe de învățat din ultimii 4 ani. Știu că suntem un outsider, știu că venim din altă țară, așa că trebuie să dovedim dublu. Am învățat multe, așa că ne vom întoarce anul viitor cu siguranță.