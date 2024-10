INTERVIU VIDEO Cum îți poți extinde afacerea din România în toată Europa Centrală și de Est prin MoonShotX

MoonshotX este un program de accelerare inovator lansat de Raiffeisen Bank România, în parteneriat cu InnovX, destinat companiilor mid-corporate, pe care le ajută să-și accelereze creșterea și să se extindă la nivel internațional.

Într-un context de business din ce în ce mai complex, cu schimbări mari în piețe cauzate de conflicte regionale și noi tehnologii care schimbă cursul investițiilor, devine din ce în ce mai complicat să reproduci succesul afacerii tale pe plan internațional. Din fericire pentru antreprenorii care și-ar dori să-și extindă afacerea, dar care simt că au nevoie de sprijin pentru a face pasul către internationalizare, a apărut MoonShotX, un program care oferă acces la know-how și la o rețea extinsă de specialiști din companii precum Raiffeisen Bank International, InnovX, Microsoft, UiPath, DLAPiper, EY, care îi pot ghida antreprenorii în drumul lor către scalare.

Lansat în iunie 2024, MoonShotX s-a bucurat deja de interes crescut din partea antreprenorilor. În urma fazei de înscriere, au fost alese să participe în program 22 de companii din peste 760 analizate.

Programul MoonShotX se desfășoară în perioada septembrie 2024 – iunie 2025 și include sesiuni de diagnoză, bootcamp-uri de accelerare executivă, sesiuni de mentoring personalizat și evenimente regionale de scalare în Austria, Croația, Cehia, S.U.A și UK.

Pentru a afla mai multe despre cum un astfel de proiect îți poate transforma compania din business local în business internațional, HotNews a vorbit despre MoonShotX cu Daniel Dumitrescu, CIO, cofondator InnovX, și Aimen Aldahash, Microsoft ISV Partner Development Manager pentru Romania, Ungaria, Cehia și Slovacia și mentor la program.

Ce v-a inspirat să creați acest program MoonShotX și ce v-a făcut să alegeți companii mid-corporate?

Daniel Dumitrescu: Voi începe cu un istoric al InnovX. În ultimii 5 ani am desfășurat mai ales programe de accelerare pentru start-up și scale-ups, focusate pe tehnologie. După 5 ani am demonstrat că facem bine ceea ce facem. Anul acesta Financial Times ne-a declarat cel mai bun accelerator pe Europa de Est, numărul 11 în Europa și UK, ceea ce pentru noi a fost o confirmare, programul fiind dezvoltat în urma unei cercetări pe zona Europei Centrale și de Est.

S-au validat multe din insight-urile dobândite în urma acele perioade, iar după cinci ani, avem câteva proiecte de start-ups la nivel european care au continuitate. Atât cu European Innovation Council, parte a Comisiei Europene, cât și cu Națiunile Unite, Industrial Development Organisation și mai curând cu două granturi, unde consorții de companii din regiune abordează start-up-uri pe cybersecurity, un program dedicat start-up-urilor și scale-up-urilor din Europa de tip deep tech, conduse de femei, unde finanțăm POC-uri. Avem un buget de un 1,2 milioane de euro pentru 20 de POC-uri de 60.000 de euro fiecare, pentru a conecta start-up-uri cu corporații. Din acest punct de vedere zic eu că, în zona noastră de CEE, ne-am consolidat pe start-up-uri, echipa a fost consolidată, metodologia a fost consolidată.

Eu fiind pe zona de innovation, sunt pe zona de dezvoltare programe și mă animă mereu un nou challenge. Participând la multe programe și evenimente în ultimul an, precum conferințele Inițiativei celor Trei Mări, dar și văzând toate inițiativele geopolitice din zonă, pe Marea Neagră, cu accent pe încurajarea proiectelor de interconectare, de cooperare între țările din CEE, mi-am dat seama că există o piață neacoperită, unde companii mid-corporate care deja au demonstrat în România că-s lideri de piață, ar putea ori să se extindă regional în CEE, ori să intre în parteneriate cu alte companii din zonă, astfel încât întreaga regiune să se consolideze și să devină un spațiu de unde nu doar pleacă companii inovative, ci rămân, cresc și chiar pun o fundație bună pentru viitoarele dezvoltări la nivel global.

Și aici am avut norocul ca, împreună cu colega noastră Ana Bobircă, care este Chief Investment Office la InnovX să ne întâlnim la o cafea la începutul anului cu Cristian Sporiș, VP-ul pe Corporate de la Raiffeisen Bank, care are o înțelegere foarte bună a întregii regiuni și a rolului pe care România îl poate avea în această zonă, și împreună să vedem că există o aliniere de obiective: să sprijinim companii mid-corporate să scaleze regional și, de ce nu, să accesăm cât mai multe dintre aceste noi produse și instrumente financiare, care sunt aferente Inițiativei celor Trei Mări. Aici discutăm și de noile fonduri ale NATO, de exemplu, care se adresează rezilienței infrastructurii critice (digitale, de energie). Sunt multe oportunități care apar, România este o țară din ce în ce mai importantă în regiune.

Proiectul propus cumva s-a aliniat și cu viziunea de leadership a președintelui Raiffeisen Bank și cu Laura Mihăilă, Directorul de Marketing al Raiffeisen Bank, care vine cu această zonă de ambiție de a aduce dinamică întregului program. De aici s-au aliniat astrele, de aceea ne-am dus în această zonă de lună, astronomică.

Chiar ai menționat că programul MoonShotX are la bază idei ambițioase și țin minte că am citit undeva că-s foarte similare cu discursul lui J.F. Kennedy și programul spațial. Cum vezi această paralelă?

Daniel Dumitrescu: Acest program este făcut și personalizat cu Raiffeisen Bank și pune în valoare capabilitățile și networkul lor internațional din regiune. Domnul Președinte Raiffeisen Bank ne-a inspirat, dar există și niște insight-uri de trenduri economice ale celor de la Gartner, care anul trecut ziceau că până în 2025 apetența companiilor pentru investiții de tip moonshot va crește, deci high risk, high profitability, prin aceste perioade de crize tulburi. Am trecut cu succes de o pandemie, acum iată ne aflăm într-o zonă de conflicte regionale și încercăm să trecem peste, a crescut această reziliență și companiile se uită chiar și la acest tip de proiecte.

Având tema de „moonshot”, am încercat să avem totul la superlativ, de la cea mai înaltă clădire din România, la cei mai buni speakeri. Am văzut că acest concept a fost inițiat în timpul discursului lui JFK din 1962 care chiar definește foarte bine acest concept. Ambiții pentru care punem în valoare toate capabilitățile noastre. Nu e ușor, dar pentru noi s-a aliniat cu challenge-ul nostru.

Cum s-a implicat Microsoft în acest proiect?

Aimen Aldahash: În primul rând, noi deja aveam o colaborare, din 2019, cu cei de la InnovX. În momentul în care am aflat de acest nou program, în care nu mai era vorba doar de start-up-uri, ci de companii deja mature, care căutau să scaleze și nu doar companii de tehnologie, a făcut lucrurile cu atât mai interesante.

Noi spune că în viitor toate companiile vor fi companii de tehnologie într-un grad mai mic sau mai mare și, în momentul în care am fost invitați să facem parte și din acest nou program, evident că InnovX a avut suportul întregii echipe Microsoft România și regionale. O parte dintre noi suntem mentori activi în cadrul programului și lucrăm chiar și în particular cu anumite companii din program, care vor să înțeleagă puțin mai aplicat pe modelul lor de business.

Cum se lucrează mai bine, cu companiile la început de drum sau cu cele mature?

Aimen Aldahash: Sunt provocări diferite. O companie la început de drum într-adevăr nu știe care ar fi calea cea mai sigură, dar e mai flexibilă. Are această libertate. E o echipă relativ mică, la început de drum, nu sunt cimentate operațiunile lor. O companie matură știe mai bine ce vrea, înțelege mai bine cum să fie profitabilă, dar este mult mai greu să se schimbe, pentru că trebuie schimbată în profunzime, procese, echipe, mentalități.

Cum vedeți voi convergența acestor tehnologii emergente: AI, cloud computing?

Aimen Aldahash: Sunt fix aceste tehnologii care pot ajuta orice companie, dar mai ales pe cele de tip mid-corporate, să se reinventeze. Să-și reinventeze produse, concepte și să devină mai competitive. Deja am ajuns într-o etapă în care nu te mai poți scala fără tehnologie, fără să te transformi digital în prealabil, ca să ai un data estate, peste care să vii cu componenta de AI, pentru că nu putem vorbi de AI fără o fundație solidă tehnologică.

Menționați mult în prezentări tehnologii exponențiale. Care ar fi acestea?

Aimen Aldahash: În primul rând AI. Generative AI este un tip particular de tehnologie de tip inteligență de artificială, care poate crea în mod neasistat conținut text, video, imagini sunete. Pe lângă impactul foarte evident în zona aceasta comercială, motoarele din spate se dovedesc foarte utile pentru tot ce înseamnă analytics și munca din spate. Și chiar și o companie mică și mijlocie se poate folosi de acele perspective, de acele date, din informații publice.

Cum ajută Microsoft acele companii să implementeze aceste tehnologii în cadrul MoonShotX?

Aimen Aldahash: Există companii care activează în domeniul IT și acolo vorbim de produsele pe care le oferă ei către clienți. Pot fi și servicii, pot ajuta alte companii să se transforme digital. Și există companii care nu sunt neapărat din domeniul IT și pentru acele companii ne uităm intern, pentru a vedea cum se poate folosi tehnologia pentru a se eficientiza: procese, luarea de decizii, fluxuri, operațiuni.

Cum susține acest program companiile selectate să se extindă la nivel regional și global?

Daniel Dumitrescu: Am pornit de la paradoxul tehnologic: există foarte multe tehnologii emergente, din păcate o adopție mult prea mică de companii start-up și corporații. Încercăm să intervenim aici împreună cu colegii de la Microsoft, dar și de la celelalte companii de tehnologie în primul rând informând companiile mid-corporate despre existența acestor tehnologii și apoi ușor-ușor încercând să forțăm o adopție, bineînțeles depinde de ei, că o facem prin studii de caz.

În timpul acestui program MoonShotX, în afara zilei a patra care era dedicată exclusiv tehnologiei, am avut invitați speakeri atât din partea companiilor pur tehnologice care au venit cu studii de caz concrete și ne-au arătat cum utilizează tehnologiile exponențiale, precum Andrei Văcuț de la UiPath, care ne-a prezentat pe zona de business, până la alte companii multinaționale din zona de retail, care ne-au prezentat cum au utilizat AI-ul pentru a-și eficientiza anumite fluxuri logistice, transportul prin IOT, și cum au reușit 24 din 24 să monitorizeze automat aceste transporturi, nevoia de permise.

Încercăm să le arătăm companiilor că există beneficii. Din punctul meu de vedere, aceste tehnologii emergente, exponențiale, sunt noi infrastructuri, precum infrastructura energetică, GPS-ul. Construind on top of them poți deschide noi oportunități de business. Fiecare își face analiza și vede ce funcționează sau nu pentru el.

În timpul zilei de tehnologie am avut experți din partea Microsoft, care au prezentat aceste tehnologii, dar și niște programe foarte interesante desfășurate de ei, de creștere, de cost-selling, de marketplace și invitați din acele companii care au avut succes și datorită convergenței tehnologiilor cu Microsoft. De exemplu, UiPath, primul nostru unicorn, care continuă să colaboreze cu noi și să aibă un parteneriat care le aduce plusvaloare ambelor părți și acum. Un alt exemplu, FintechOS, dar și alte companii din alte domenii, nu neapărat de tehnologie, care au început să-și eficientizeze procese interne cu tech.

A patra componentă e că le-am deschis ochii și spre tehnologii din partea unor start-up-uri și scale-up-uri, nu ca infrastructură, dar ca tehnologii care pot fi adoptate de către ei prin parteneriatul pe care InnovX

îl are cu European Innovation Council, unde avem acces la peste 7000 de companii din toată Europa, care au fost evaluate ca fiind foarte inovative de comisia europeană, cu care se pot crea parteneriate, se pot adopta tehnologii.

Ce părți din program ajută cel mai mult companiile să penetreze pe o piață nouă?

Daniel Dumitrescu: Avem secțiunea de internaționalizare unde invităm acele entități, foreign trade departments, departamentele ambasadelor străine, care ajută pentru un soft landing de succes în țările respective. Ei au asta în fișa postului, o fac deja foarte bine, evaluează companiile dacă există interes sau potențial de intrare la ei pe piață, își pun la dispoziție întreaga infrastructură de networking, alocă project manageri pentru a intra în țările respective.

În ziua a cincea am avut reprezentanți ai Croației, Austriei, UK, US. Ambasadorul UK a avut un speech la lansarea programului. Vineri, în ziua de Internaționalizare, ziua a fost deschisă de ambasadoarea Croației. S-au alăturat și experți de la camerele bilaterale UK-România. Ei vin cu programe deja concepute, sunt foarte pragmatici. Dacă există interes, atunci acordă și suport acestor companii.

O altă metodă de scalare este prin intrarea în România și accesarea ca clienți a unor companii multinaționale care sunt active în regiune. În timp, dacă produsul este bine primit de aceste multinaționale, putem justifica că se poate replica și-n celelalte țări din regiune. Este un canal de scalare foarte bun. Este această ștampilă de încredere care se acordă companiilor care au fost testate și încorporate în multinaționale și atunci le este mult mai ușor să le scaleze. Și bineînțeles parteneriatele cu companiile globale de tehnologie, precum Microsoft.

Aimen Aldahash: Atunci când vine vorba de inovație, Microsoft are programe pentru companii într-o anumită etapă a vieții lor. Dacă vorbim de un start-up, există un program dedicat care se numește Microsoft for Start-ups Founders Hub, al cărui rol este de a ajuta aceste companii să acceseze partea de R&D, de inovație. Ele beneficiază de acces la toate tehnologiile Microsoft de care au nevoie tocmai pentru a putea să construiască software solid, sigur și care să poată scala corespunzător. În momentul în care ne uităm la o companie care este pregătită pentru a scala avem exact programele de care ai menționat. Avem un program, numit Co-Sell, un program global prin care companiile interesate să-și unească forțele cu Microsoft, pot implica echipele de vânzări Microsoft din întreaga lume. O companie din România care vrea să vândă pe piața din Argentina o poate face cu ajutorul Marketplace-ului Microsoft, care este o platformă prin care aceste companii pot beneficia de umbrela Microsoft, au acces la clienți.

Aceste programe sunt dedicate în primul rând segmentului de clienți mid-market, mid-size, mid-corporate și enterprise, adică exact acele companii care au echipe de vânzări alocate din partea Microsoft, astfel încât să fie cineva de la noi care să înțeleagă care sunt nevoile clientului și să poată ajuta partenerul care vrea să vândă împreună cu Microsoft, pe platforma noastră.

Suntem și o companie de produse, avem foarte multe produse, dar suntem și o companie de platforme. În primul rând, platformele cloud, platforma de infrastructură AI, Microsoft Azure, platforma de comunicare, adică Teams, și platforma de business applications care include și componenta de RPA și automatization. Practic, partenerii care dezvoltă soluții peste aceste platforme pot accesa programe precum partea de Marketplace și programul de Co-Sell.

Unele companii se poziționează drept companii pure de produs, ele dețin proprietatea intelectuală, și în cazul acesta clienții lor beneficiază de tehnologie folosind produsul. Dar există și companii de tip integrator de sisteme, custom software developer, care fac anumite servicii specific pe nevoile unui anumit client.

Daniel Dumitrescu: Cumva ce este nou aici, peste toate aceste tipuri de structuri și instituții care ajută scalarea, practic ce am reușit noi la MoonShotX anul acesta este ca prin rețeaua și infrastructura Raiffeisen Bank să putem urmări și să mergem cu ei în aceste țări. Când vom merge anul viitor în această etapă de scalare regională în Cehia, în Austria, în Croația, vom fi însoțiți de reprezentanții Raiffeisen, care în colaborare cu echipele lor regionale, vor facilita la rândul lor întâlniri cu potențiali clienți și parteneri. În timpul programului se vor dezvolta și soluții personalizate de finanțare care să acompanieze aceste eforturi de scalare, pentru că Raiffeisen este una dintre cele mai bune bănci din regiune pe trade finance, una dintre cele mai bune bănci care deservesc fonduri de investiții VC private equity și cu o echipă de investment banking.

În acest bootcamp este și o secțiune numit MoonShotX Canvas. Despre ce e vorba?

Daniel Dumitrescu: Este o metodologie pe care noi am conceput-o ca să punem în valoare toate beneficiile pe care Raiffeisen le pune la dispoziția participanților, este personalizată pe companiile din CEE. Este inovația noastră, a InnovX, Raiffeisen Bank și a mai multor parteneri. E un program pilot pe care l-am poziționat ca unul de co-design, în care încurajăm partenerii și participanții să-l dezvoltăm împreună, e destul de agil, testăm, vedem ce funcționează, pivotăm destul de rapid.

Această primă săptămână a reunit reprezentanți de tip C-level de la aceste companii, oameni pentru care timpul este foarte prețios și le mulțumesc încă o dată pentru votul de încredere, mulți venind din țară chiar și câte cinci în diferite poziții, de finance, sustenabilitate, marketing. Deja pentru noi acesta este un criteriu de succes al programului.

Tocmai din acest motiv MoonShotX Canvas li s-a adresat lor și este un document de strategie gândit împreună. A fost destul de intens, dar nu la nivelul etapelor următoare. Vrem în continuare să construim un business plan care va putea fi utilizat pentru majoritatea finanțatorilor, bănci, investiții, cumva cu o personalizare de 20% pentru fiecare instituție financiară, care va merge mult mai în detaliu, dar aici s-au pus bazele lansării proiectului MoonShotX, au fost expuși la toate aceste informații, a fost networking cu reprezentanții de seamă ai tuturor instituțiilor financiare, de la președinte BVB la coordonatorul European Innovation Fund, reprezetanți BERD, reprezentanți Raiffeisen, reprezentanți de la UNIDO, cei care au lansat aceste sustainable development goals.

Programul a fost creionat pentru nivelul lor, al companiilor care au arătat că se poate, au crescut organic și sunt lideri. De aceea a fost necesar să invităm cei mai relevanți speakeri și cele mai interesante studii de caz, în care ei aleg ce le folosește. După prima săptămână avem câteva canvas-uri (unul chiar a avut atât suport tehnologic pe laptop, dar și fizic) care au creat imaginea pașilor următori, dar mai ales pentru anul acesta de MoonShotX.

Care elemente vi s-au părut cele mai relevante din acest bootcamp?

Daniel Dumitrescu: Începe cu MoonShotX Vision and Values, ca să-și definească valorile. O companie din Iași chiar m-a inspirat prin faptul că avea valori no bullshit. Pe partea de Vision și Mission m-a inspirat charisma fondatorului UiPath, Daniel Dineș, care ține foarte mult la această definire a companiei, la care trebuie să adere orice angajat. Am văzut lucruri extraordinare și a reușit să atragă profesioniști extraordinari la această aventură. Apoi partea de finanțare, bineînțeles, ori aleg zona de creștere organică, ori accesează finanțări diverse.

A treia zi a fost pe zona de sustenabilitate și ce înseamnă aceste challenge-uri globale, realizarea că dacă nu vom fi atenți la zona de sustenabilitate s-ar putea ca unele business-uri să nu mai existe pe viitor. Eu o văd ca pe o oportunitate și am văzut multe companii care o văd la fel. Trebuie să elimine această frică de cei care fac greenwashing.

Apoi partea de scalare internațională, tehnologia și, la sfârșit, brandingul, Pentru că fără o strategie de branding și marketing e greu să intri în țări diferite, de multe ori cultura locală bate strategia și trebuie să te aliniezi să ai mesajul potrivit.

Aimen Aldahash: Brandingul eu îl văd legat cu zona de cultură. Cel mai important pentru o companie care fie e la început de drum, fie se reinventează e că trebuie să existe coerență.

Daniel Dumitrescu: Am avut un masterclass al Laurei Mihăilă pe zona de branding. Deja era vineri seară, ora șase, noi terminam la cinci și companiile tot stăteau și voiau mai mult, mai mult, mai mult.

Care sunt avantajele companiilor din programele de parteneriat cu Microsoft?

Aimen Aldahash: Pe lângă faptul că există programe de co-investiții pentru inovații, acolo unde un partener Microsoft dorește să câștige un client nou sau să dezvolte un produs nou, pot exista diverse mecanisme de suport din partea Microsoft, dar de departe cel mai important pentru ei este know-how transferul. În contextul în care Microsoft are cel mai mare focus pe tot ce înseamnă această tehnologie emergentă AI, cu toate subdiviziunile sale, avem echipe dedicate care pot ajuta partenerii noștri pas cu pas pe diverse proiecte și engagement-uri. Din punctul acesta de vedere partenerii noștri se pot baza că ceea ce livrează ei este un produs care va face față testului timpului. În momentul în care clientul final vede că partenerul este susținut de un furnizor global de servicii de tehnologie, precum Microsoft, discuția se schimbă.

Cum poate Microsoft să ajute companiile să inoveze mai mult pe viitor?

Aimen Aldahash: În momentul de față se face construcția unei fundații pentru scalare, pentru că atunci când anumite companii, indiferent de setup-ul pe care-l au cu MoonShotX, pot lucra ulterior, chiar și dacă nu mai sunt în program, împreună cu Microsoft, pe creșterea pe piețele de focus. Acesta nu este un episod care se încheie, este lifelong. Atât timp cât există valoare în ce oferă compania respectivă și vede valoare în programele de scalare de la Microsoft și dorește să se extindă lucrăm împreună.

Care sunt obiectivele MoonShotX pe termen lung?

Daniel Dumitrescu: Acesta este un proiect pilot și împreună cu colegii de la Raiffeisen vrem să fie unul de succes. Un lucru care preconizează succesul este implicarea și disponibilitatea colegilor din Raiffeisen de la top management, la C-level. Până la 12 analiști financiari au stat una-două ore cu fiecare companie, în ziua de Finance, pentru a creiona financial forecast. Ei vor fi disponibili și în continuare.

După ce se termină aceste MoonShotX Canvas și intrăm în business plan-uri, colegii de la Raiffeisen vor veni și vor propune instrumente financiare, planuri personalizate de finanțare, ceea ce este un lucru foarte bun. Cel mai important este să aducă plusvaloare acestor companii. Noi să fim deschiși la feedback-ul lor, să ne adaptăm și să îi ajutăm. Acum nu orice companie poate deveni unicorn și listată la New York Stock Exchange, dar cred că multe companii pot dezvolta în regiune, pot crea locuri noi de muncă, pot fi sustenabile și să aibă aceste valori integrate în ADN-ul lor. Faptul că unele făceau deja asta ne face fericiți.

Cum vedeți viitorul companiilor mid-corporate din România în acest context al globalizării, al provocărilor economice din această perioadă?

Aimen Aldahash: Dacă ne uităm cum s-au transformat majoritatea industriilor în paralel cu industria din IT, putem spune că în ultima nu mai există bariere la intrare. Nu este nevoie de investiții, nu este nevoie de infrastructură complexă. Orice companie care se uită puțin mai atent la acest subiect, fie că este din IT sau din afara IT-ului, dar caută să-l folosească ca pe un instrument de transformare, are toate șansele să fie de succes. Din punctul acesta de vedere cred că România este foarte bine poziționată ca rezervor de talente de IT, pentru că dacă ne uităm la numărul de specialiști certificați, pe cap de locuitor, suntem pe locul întâi în Europa și pe locul șase în lume. Noi stăm mai bine decât americanii. Cred că România are mixul potrivit de cultură, educație, mediu de business astfel încât să devină o superputere digitală.

Daniel Dumitrescu: Da, o superputere digitală regional, o superputere pe zona de energie, să asigurăm securitatea energetică a întregii regiuni. Deja vedem toate investițiile care se fac pentru accelerarea tranziției către Net Zero, decarbonizare, noi soluții de generare energetică nucleară care se pilotează la noi în țară, investițiile din Marea Neagră. Toate aceste mari investiții din infrastructură, care au în spate geopolitica internațională, au finanțări aferente, iar în jurul lor se pot dezvolta multe alte companii și soluții care deservesc, modernizează și fac mult mai eficient aceste noi de investiții. De la investiții în noi materiale de construcții, noi tipuri de energie, până la investiții în cybersecurity. Europa Centrală și de Est are acum o creștere economică vizibilă. Noi, companiile românești, putem fi furnizori pentru cât mai multe dintre regiuni, suntem o piață mare, suntem relevanți, putem exporta acest know-how în regiune și interconectarea va ajuta la mărirea pieței locale, să nu mai fie doar România, să fie CEE.

Dacă ar fi să dați două, trei sfaturi companiilor din MoonShotX ce le-ați spune?

Aimen Aldahash: Indiferent ce se întâmplă, să urmeze programul. Structura este un mini MBA foarte bun, indiferent de stadiul în care se află compania. Microsoft face 50 de ani anul viitor și s-a reinventat de nenumărate ori, pentru că altfel nu ar fi fost relevantă. Mai ales acum, într-o lume în care vedem schimbări generate de AI în fiecare zi, orice companie ar trebui să ia mai în serios componenta aceasta.

Articol susținut de Raiffeisen Bank România