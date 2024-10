Irina Schrotter, desemnată cetățean de onoare al Iașului. Organizatoarea Romanian Creative Week a anunțat o premieră în industria modei, în 2025, la festivalul de fashion din capitala Moldovei

„La Iași va fi o adevărată revoluție digitală în fashion. De aici, am lansat sute de designeri și de artiști români excepționali”

Irina Schrotter a primit luni, 14 octombrie 2024, titlul de cetățean de onoare al Iașului, în cadrul galei Seara Valorilor, găzduită de Primăria Municipiului Iași, cu ocazia Sărbătorilor orașului. Organizatoarea Romanian Fashion Week, eveniment care anul acesta a împlinit 25 de ani de la prima sa ediție, a reușit, în ultimii trei ani, să aducă din nou Iașul și România pe harta mondială a culturii și a creativității. Construit în jurul deja consacratului pilon de fashion, Romanian Creative Week (RCW), lansat la Iași, în 2021, de Irina Schrotter și de echipa sa, a fost desemnat doi ani mai târziu, în 2023, drept cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, conform agenției europene EUIPO.

Mihai Chirica, primarul Iașului, a subliniat, în cadrul ceremoniei de luni seară, că distincția îi este oferită Irinei Schrotter „pentru plusul de creativitate, ingeniozitate și originalitate pe care le-a adus Iașului prin manifestările culturale de real succes organizate în ultimii ani în Capitala Culturală a României. Romanian Creative Week a reușit să adauge orașului nostru, pe lângă titulaturile sale oficiale de Capitală Istorică a României și Oraș Regal, și pe cea de Oraș al Creativității, al ideilor și tendințelor noi, prin multiplele forme de manifestare a modei, artei și culturii. Inițiatoarea acestui proiect respectat la nivel național și internațional este doamna Irina Schrotter, căreia îi mulțumim public pentru efortul său de promovare a Iașului drept oraș al creativității!”.

În cadrul galei, găzduită de Palatul Roznovanu din Iași, Irina Schrotter s-a arătat recunoscătoare întregii comunități ieșene, pentru sprijinul esențial acordat Romanian Creative Week și generațiilor tinere de artiști: „Sunt onorată de această distincție de a fi cetățean de onoare al orașului meu! Mulțumesc pentru bucuria de a realiza aici, la Iași, împreună cu echipa de organizare, Romanian Creative Week! Sunt foarte recunoscătoare că acest eveniment al creativității a ajuns la inimile ieșenilor, fiind susținut de comunitatea locală, de partenerii noștri, de clasa politică locală și centrală, precum și de artiștii care, an de an, își aduc contribuția pentru ca RCW să rămână cel mai mare din Uniunea Europeană”.

Ieșeanca a mai subliniat importanța capitalei Moldovei în lansarea și promovarea, încă de acum un sfert de veac, a sute de designeri români, pe plan național și internațional. Totodată, aceasta a anunțat o premieră națională pentru ediția aniversară din 2025 a RCW, care se va afla la al cincilea eveniment.

„Am demonstrat încă de la prima ediție a Romanian Fashion Week, care în 1999, la lansare, era Festivalul Internațional de Modă, că breasla noastră știe să se organizeze și să își crească frumos tânăra generație. Am lansat la Iași și, apoi, pe podiumurile internaționale, sute de tineri designeri români, am invitat și am avut alături de noi designeri internaționali. Pentru ediția din 2025 a Romanian Fashion Week, care va avea loc în perioada 14-25 mai, pregătim o nouă premieră națională, despre care, deocamdată, pot spune doar atât: colecții și defilări exclusiviste, într-un univers digital. Focusul nostru este tânăra generație. Aceasta este moștenirea pe care generația noastră o lasă orașului nostru: sute de tineri care au găsit sprijin, la început de carieră, în comunitatea noastră, în marea familie creativă românească! Mulțumesc tuturor celor care cred că investiția în generațiile tinere este cea mai valoroasă investiție pe care o poate face o comunitate căreia îi pasă de moștenirea pe care o lăsăm în urmă!”.

Cu o experiență de 30 de ani în antreprenoriat și de carieră internațională în industria de fashion, Irina Schrotter s-a implicat activ în peste 50 de proiecte de promovare, pe plan mondial, a industriilor creative românești, în domenii precum design vestimentar, teatru, film, dans, publicitate, arte sau muzică.

În primăvara acestui an, ieșeanca a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, în semn de recunoaștere pentru contribuția ei la susținerea scenei culturale și a industriilor creative din România, la promovarea cercetării vizuale, a inovației, a creației vestimentare și a sectorului modei în perimetrul național și internațional.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. În 2023, RCW a fost desemnat evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivelul Europei, conform Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).



