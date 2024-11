James Van Der Beek, actorul din „Dawson’s Creek”, a fost diagnosticat cu cancer

James Van Der Beek a fost diagnosticat cu cancer colorectal. Anunțul a fost făcut chiar de actorul în vârstă de 47 de ani, cunoscut pentru rolurile din serialul „Dawson’s Creek” și din filmul „Varsity Blues”, potrivit BBC.

„Am cancer colorectal. M-am confruntat în privat cu acest diagnostic și am luat măsuri pentru a-l trata”, a declarat James Van Der Beek pentru revista People. El spune că „se simte bine” și că există motive pentru „optimism”.

Van Der Beek a devenit celebru la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, după ce l-a jucat pe Dawson Leery în serialul de succes „Dawson’s Creek”, care a fost difuzat din 1998 până în 2003.

De asemenea, a apărut și în emisiunea „Don’t Trust the B–- în Apartment 23” și a jucat în cel de-al 28-lea sezon al concursului „Dancing with the Stars”.

Potrivit BBC, actorul continuă să lucreze, având în producţie două proiecte, inclusiv filmul original „Sidelined: The QB and Me”, care va fi lansat pe Tubi în noiembrie.