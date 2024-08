Japonia vrea să încerce săptămâna de lucru de 4 zile. Doar că japonezii au înrădăcinat adânc cultul muncii și refuză

Japonia încearcă să regleze penuria îngrijorătoare de forței de muncă, convingând mai mulți oameni și companii să adopte săptămâna de lucru de patru zile.

Guvernul japonez și-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru o săptămână de lucru mai scurtă în 2021, după ce parlamentarii au susținut ideea. Totuși, conceptul nu a prins; aproximativ 8% dintre companiile din Japonia le permit angajaților să își ia trei sau mai multe zile libere pe săptămână, potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Bunăstării, potrivit Associated Press

Guvernul a lansat o campanie de „reformare a stilului de lucru” care promovează orele mai scurte și alte aranjamente flexibile, împreună cu limitarea orelor suplimentare. Ministerul Muncii a început să ofere consultanță gratuită, granturi și povești de succes ca motivație suplimentară.

Departamentul care supraveghează noile servicii de asistență pentru afaceri spune că doar trei companii s-au prezentat până acum, ilustrând provocările cu care se confruntă inițiativa.

Mai exact, dintre cei 63.000 de angajați Panasonic Holdings Corp. care sunt eligibili pentru programe de patru zile la producătorul de electronice și la companiile din grupul său din Japonia, doar 150 de angajați au optat pentru program redus.

Susținerea oficială a guvernului a unui echilibru mai bun dintre viața profesională și cea privată reprezintă o schimbare marcantă în Japonia, o țară a cărei reputată cultură a muncii a explicat redresarea națională și creșterea economică de după al Doilea Război Mondial.

Munca intensă e norma. Deși 85% dintre angajatori spun că le acordă lucrătorilor două zile libere pe săptămână și există restricții legale privind orele suplimentare, care sunt negociate cu sindicatele și detaliate în contracte.

Dar unii japonezi fac orele suplimentare pe care nu le declară și nici nu așteaptă compensație.

O carte guvernamentală recentă despre karoshi, termenul japonez care înseamnă „moarte prin surmenaj” arată că Japonia are cel puțin 54 de astfel de decese pe an.

Oamenii „serioși, conștiincioși și muncitori” din Japonia tind să formeze o legătură cu companiile la care lucrează, iar emisiunile de televiziune japoneze și benzile desenate manga se concentrează adesea pe locul de muncă, scrie Tim Craig, autorul cărții intitulate „Cool Japan: studii de caz din industriile culturale și creative din Japonia” .

„Munca este o mare problemă aici. Nu este doar o modalitate de a face bani, deși este și asta”, a spus Craig, care a predat anterior la Doshisha Business School și a fondat firma de editare și traducere BlueSky Academic Services.

Unii oficiali consideră schimbarea acestei mentalități ca fiind esențială pentru menținerea unei forțe de muncă viabile, pentru că se estimează că populația în vârstă de muncă va scădea cu 40%, până în 2065, adică la 40 de milioane de la 74 de milioane cât sunt în prezent, potrivit datelor guvernamentale.

Akiko Yokohama, care lucrează la Spelldata, o mică companie de tehnologie cu sediul în Tokyo, care permite angajaților să lucreze cu un program de patru zile, își ia liber miercurea, împreună cu sâmbăta și duminica. Ziua suplimentară liberă îi permite să-și facă coafura, să participe la alte întâlniri sau să meargă la cumpărături.

„Este greu când nu muncești cinci zile la rând”, a spus Yokohama.

Soțul ei, un broker imobiliar, are și miercurea liberă, dar lucrează în weekend, ceea ce este obișnuit în industria lui. Yokohama a spus că asta îi permite cuplului să meargă la excursii în familie la mijlocul săptămânii cu copilul lor de vârstă de școală elementară.

Fast Retailing Co, compania japoneză care deține Uniqlo, Theory, J Brand și alte mărci de îmbrăcăminte, compania farmaceutică Shionogi & Co și companiile de electronice Ricoh Co. și Hitachi au început, de asemenea, să ofere o săptămână de lucru de patru zile în ultimii ani.

Criticii ideii guvernului spun că, în practică, oamenii cu un program de patru zile ajung adesea să muncească la fel de mult pentru un salariu mai mic. Dar sunt și semne de schimbare.