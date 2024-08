JD Vance invocă un film al regizorului Martin Scorsese pentru a apăra ideea deportărilor în masă din SUA

Candidatul republican la vicepreședinția SUA, JD Vance, își menține poziția conform căreia cartierele formate în majoritate din etnici sunt o sursă de criminalitate, acesta bazându-și concluzia pe un film din 2002 al regizorului Martin Scorsese, scrie Politico.

Vance a fost întrebat vineri, în cadrul unei apariții de campanie, despre remarcile anterioare în care apăra necesitatea deportărilor în masă din cauza tipului de activitate infracțională prezentată în celebra peliculă „Gangs of New York” (,,Bandele din New York”), despre orașul de pe coasta de est a SUA în secolul al XIX-lea.

„A văzut cineva filmul «Gangs of New York»?”, a spus Vance, în cadrul unei apariții la Asociația Poliției din Milwaukee. „Despre asta vorbesc, despre aceste enclave etnice din țara noastră, care pot duce la creșterea ratei criminalității”, a precizat republicanul.

Acesta pare un efort al senatorului de Ohio de a apăra apelul fostului președinte Donald Trump la deportări pe scară largă pentru îndepărtarea din SUA a persoanelor care nu dețin cetățenia americană, un element central al campaniei sale prezidențiale.

Vance a fost întrebat de un reporter dacă deportările în masă ar rezolva problema criminalității, întrebarea referindu-se aparent la comentariile pe care le-a făcut despre „enclavele etnice” într-un interviu din 2021.

„Am avut acest val masiv de imigrație italiană, irlandeză și germană, nu? Și asta a avut problemele sale, consecințele sale”, a declarat Vance în interviul din 2021, când candida pentru Senatul SUA. „Am avut rate mai ridicate ale criminalității, am avut aceste enclave etnice, am avut conflicte interetnice”, spunea el atunci.

La evenimentul din Milwaukee, el a revenit la această temă, citând filmul din 2002 despre un irlandez care se întoarce la New York pentru a-l ucide pe ucigașul tatălui său, liderul unei bande care crede că America ar trebui să aparțină americanilor născuți în țară și se opune imigrației.

„Asta se întâmplă când ai mulțimi masive de imigrație ilegală”, a spus vineri Vance. „De fapt, încep să apară conflicte etnice. Apar rate mai mari ale criminalității. Cu siguranță am văzut asta în ultimii ani. Și aș dori să o opresc”, a susținut el.