Jocurile Olimpice: Controversata pugilistă Imane Khelif s-a calificat în finala categoriei 66 de kg

Pugilista algeriană Imane Khelif, a cărei feminitate a fost pusă sub semnul întrebării, a învins-o marţi pe thailandeza Janjaem Suwannepheng în semifinalele categoriei 66 kg la Jocurile Olimpice de la Paris şi va lupta vineri pentru aurul olimpic.

În vârstă de 25 de ani, Imane Khelif (1,78 m) a avut câștig de cauză la puncte împotriva adversarei sale din Thailanda (23 de ani, 1,70 m).

Khelif a mai învins-o pe Suwannapheng în semifinale la Campionatul Mondial, în data de 23 martie 2023, la New Delhi, înainte de a fi descalificată, Asociaţia Internaţională de Box primind rezultatul analizei de sânge efectuate chiar înainte de începerea competiţiei.

Potrivit federaţiei care gestionează boxul amator (dar nu şi la Jocurile Olimpice, deoarece Comitetul Internaţional Olimpic nu mai recunoaşte IBA), testul a arătat că algeriana are cromozomi masculini.

Vineri, Khelif o va înfrunta în finala pentru aur de la Paris pe Liu Yang, din China.

Imane Khelif advances to the women's final by unanimous decision 🥊 Another totally dominant performance 👏 #Paris2024 pic.twitter.com/AprUg0Ll4C

Imane Khelif is an Olympic finalist….contending for a gold medal….in women's boxing….as a male.



Why have women's sports at all if any mediocre male can compete in them?pic.twitter.com/MO2t1lVVnP