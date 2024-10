Filmul „Joker 2” e apărat de un regizor inconfundabil, după ce a fost respins de public: „Una dintre cele mai bune interpretări pe care le-am văzut în viața mea”

Mult așteptatul „Joker: Folie à Deux” s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dezamăgitoare filme apărute anul acesta, însă el are un fan înfocat în persoana unui regizor celebru de la Hollywood: inconfundabilul Quentin Tarantino, relatează IndieWire.

„Mi-a plăcut mult, mult, chiar foarte mult. Adică, incredibil de mult, și am mers să îl văd așteptându-mă să fiu impresionat de partea cinematografică. Dar m-am gândit că va fi un film distant, un exercițiu intelectual care în cele din urmă nu va funcționa ca film, dar că îl voi aprecia pentru ceea ce este”, a povestit Tarantino în ultimul episod al podcastului găzduit de scriitorul american Bret Easton Ellis, cunoscut pentru romane adaptate de Hollywood pentru marele ecran, precum Less than Zero, The Rules of Attraction sau American Psycho.

„Eu sunt suficient de nihilist să îmi placă un film care nu prea funcționează ca film sau care este într-o anumită măsură un dezastru mare, uriaș. Dar nu am găsit [Joker 2] un exercițiu intelectual. Chiar m-a prins. Mi-au plăcut cu adevărat secvențele muzicale. Mi s-a părut că, cu cât erau mai banale cântecele, cu atât erau mai bune. Mă trezesc ascultând versurile de la For Once in My Life într-un mod pe care nu l-am făcut niciodată înainte”, a continuat Quentin Tarantino.

Despre interpretarea lui Joaquin Phoenix în noul Joker? „Una dintre cele mai bune pe care le-am văzut în viața mea”, spune Tarantino, cunoscut pentru stilul său cinematografic inconfundabil.

Tarantino spune că adevăratul Joker este regizorul noului film

El a adăugat că regizorul Todd Phillips este adevăratul „Joker” din spatele filmului produs de studioul Warner Bros. deoarece a tras covorul de sub picioarele publicului prin livrarea unui „sequel” la care nu se aștepta nimeni, atât ca poveste, cât și ca gen.

„Joker a regizat filmul. Și întregul concept, inclusiv faptul că el a cheltuit banii studioului, el îi cheltuie ca și cum i-ar cheltui Joker, da? Iar apoi acest cadou surpriză al său – haha! – acest jack-in-the-box, când îți oferă mâna sa pentru o strângere de mână, și primești un buton cu 10.000 de volți care trec prin tine – este pentru tocilarii benzilor desenate”, a mai spus Quentin Tarantino.

Regizorul american în vârstă de 61 de ani, câștigătorul a două Premii Oscar, este cunoscut pentru faptul că disprețuiește în general filmele cu supereroi bazate pe benzile desenate Marvel sau DC, foarte populare în Statele Unite.

„El (n.r. regizorul filmului Joker 2) le spune tuturor ‘f**k you’. El spune ‘f**k you’ publicului filmului. El spune ‘f**k you’ la Hollywood. El spune ‘f**k you’ oricui deține acțiuni în DC și Warner Bros. (…) iar Todd Phillips este Joker. El este Joker”, a mai declarat Tarantino.

„Joker: Folie à Deux” a fost respins atât de spectatori, cât și de criticii de film

Impresiile pe care i le-a lăsat noul film Joker lui Quentin Tarantino sunt cele cu care au ieșit din sălile de cinema și numeroși spectatori, în special în ceea ce privește modul în care se încheie lungmetrajul. Trebuie precizat însă că Phillips a negat că și-a dorit să îi repudieze pe fanii primului film și ai benzilor desenate pe care se bazează universul DC.

Însă după premiera Joker 2 de la începutul lunii octombrie el a obținut în Statele Unite un calificativ „D”, cel mai prost din sistemul american de note, de la CinemaScore, compania de cercetări de piață care realizează interviuri cu spectatorii când ies de la un film pentru a-i întreba ce impresie le-a lăsat.

Folie à Deux a devenit astfel primul film din istorie dintre cele bazate pe benzi desenate care nu obține nici măcar o notă de trecere din partea publicului nord-american, cunoscut pentru „apetitul” său pentru astfel de producții.

Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes criticii de film și spectatorii de rând sunt într-un rar consens, noul Joker având o rată a aprobării de doar 32% în rândul ambelor categorii. Lucrurile stau ceva mai bine pe IMDb, unde noul lungmetraj al lui Todd Phillips are o notă medie de 5,3 / 10.

Lungmetrajul original din 2019, care i-a adus lui Joaquin Phoenix primul Premiu Oscar din cariera sa, are în schimb o notă medie de 8,4 / 10 dintr-un număr uriaș de recenzii publicate pe IMDb – 1,6 milioane.

Continuarea sa a obținut până acum încasări totale de 201 milioane de dolari.

Un eșec usturător pentru studioul Warner Bros.

În condițiile în care e puțin probabil să mai vândă foarte multe bilete în sălile de cinema în săptămânile următoare, Joker: Folie à Deux se anunță un eșec financiar major pentru studioul Warner Bros.

El a avut un buget de producție de 200 de milioane de dolari, însă are nevoie de încasări de cel puțin 500 de milioane pentru a putea fi considerat un succes financiar. Acest lucru se datorează faptului că pentru filmele cu pretenții la titlul de „blockbuster” bugetul alocat publicității și distribuirii este adesea apropiat de cel pus la dispoziție pentru filmarea sa propriu-zisă.

Spre comparație, primul film Joker a costat 65 de milioane de dolari și avea să se dovedească un succes răsunător la box office, depășind ușor pragul de un miliard de dolari în ceea ce privește vânzările de bilete la nivel mondial.

Până recent el a fost filmul cu Rating R, care în SUA pot fi vizionate de minorii cu vârsta de sub 17 ani doar alături de un adult însoțitor, cu cele mai mari încasări din istoria box office-ului. El și-a păstrat acest titlu timp de 5 ani și a fost devansat doar de noul lungmetraj Marvel Deadpool & Wolverine, care a ajuns la încasări totale de 1,33 miliarde de dolari.

Filmul Joker din 2019 trebuia să fie unul de sine stătător în Universul Cinematografic DC, fără vreo continuare. Însă șefii de la Warner Bros. și DC au decis să îi ceară lui Phillips un sequel după ce Joker a devenit unul dintre cele mai profitabile filme din istorie, când vine vorba de cele care se bazează pe benzile de desene animate atât de populare în SUA.

