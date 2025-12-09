Jumbo – mesaj rar privind România: Pinguinii care sar primii în apă sunt mâncați de balene. Lăcomia poate avea consecințe costisitoare

Majorarea TVA în România a afectat profitul Jumbo și va fi transferată în prețuri în cele din urmă, anunță președintele retailerului grec de jucării, care precizează că grupul și-ar putea încetini expansiunea pe piața românească, din cauza condițiilor nefavorabile.

Sursă foto: Dreamstime.com