Kamala Harris sau Donald Trump? Cine va câștiga președinția, potrivit celui considerat un „Nostradamus” al alegerilor din SUA

Allan Lichtman, istoricul supranumit „Nostradamus” al alegerilor prezidenţiale din SUA, a prezis că vicepreşedinta Kamala Harris va câştiga Casa Albă la scrutinul din noiembrie. Lichtman, care se bazează pe o serie de criterii standard, a prognozat corect rezultatul tuturor alegerilor americane din 1984 încoace, cu excepţia celor din 2000, când Al Gore a pierdut în faţa lui George W. Bush într-un scrutin extrem de strâns. Acum, istoricul spune că Trump este pe cale să piardă, relatează The Guardian, preluat de News.ro.

Deși ce i-a avertizat anterior pe democraţi cu privire la pericolele eliminării lui Joe Biden din cursă, Lichtman prognozează totuşi că vicepreşedinta SUA, care a devenit candidatul partidului după retragerea preşedintelui în iulie, va fi aleasă. El a făcut predicţia într-un videoclip pentru The New York Times.

El spune că Harris este pe cale să îl învingă pe Donald Trump, chiar dacă democraţii au renunţat efectiv la „cheia” valoroasă a mandatului prezidenţial, unul dintre cele 13 criterii pe care istoricul le foloseşte pentru a determina rezultatul probabil.

„Kamala Harris va fi următorul preşedinte al Statelor Unite – cel puţin aceasta este predicţia mea cu privire la rezultatul acestei curse”, spune Lichtman, în vârstă de 77 de ani, la finalul unui videoclip mai puţin obişnuit, de şapte minute, care îl prezintă alergând într-un costum de atlet împotriva altor concurenţi în vârstă într-o cursă de calificare pentru Olimpiada naţională a seniorilor din 2025. „Dar rezultatul depinde de voi. Aşa că ieşiţi şi votaţi”, adaugă „Nostradamus”.

