Kievul acuză Rusia că a lansat peste 8.000 de drone kamikaze iraniene în timpul războiului: „Toate formele de teroare au un sfârșit”

Ministerul ucrainean de Externe a afirmat vineri că forțele Moscovei au lansat 8.060 de drone Shahed dezvoltate de Iran asupra Ucrainei de când a început invazia rusă pe scară largă, în urmă cu 2 ani și jumătate, informează Reuters.

„Parteneriatul dintre Rusia și Iran a dus la pierderea de case și de vieți”, a scris Ministerul de Externe, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

#OTD 2 years ago, 🇺🇦 defenders shot down the first 🇮🇷 Shahed-136 drone launched by Russia.



The partnership between Russia & Iran has resulted in lost homes & lost lives.



All terror comes to an end. But Russia & its partners in crime won’t stop unless receive a strong response. pic.twitter.com/6uFsRIrex2