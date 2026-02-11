Kievul are un nou plan împotriva bombardamentelor rusești, dar păstrează secretul în privința lui

Mese calde gratuite distribuite locuitorilor din Kiev, pe fondul atacurilor aeriene repetate ale Rusiei asupra sectorului energetic al Ucrainei, pe 8 februarie 2026. FOTO: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia

Înalții oficiali ucraineni au convenit miercuri să consolideze capacitățile de apărare antiaeriană în jurul capitalei Kiev pentru a contracara posibile noi atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii energetice, a anunțat ministrul Energiei, Denis Șmîhal, potrivit Reuters.

Noile pregătiri vin în urma atacurilor repetate asupra Kievului efectuate în ultima perioadă, care au determinat oficialitățile să se grăbească să repare daunele provocate rețelelor de încălzire și de energie electrică, în contextul în care mii de oameni au rămas în frig și întuneric.

„Majoritatea informațiilor nu vor fi făcute publice. În contextul unor posibile noi atacuri rusești, am discutat despre consolidarea apărării aeriene active a Kievului, în special pentru facilitățile energetice”, a scris Șmîhal, într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, după o reuniune a personalului militar.

„De asemenea, am identificat și am acordat prioritate altor instalații de infrastructură critice care necesită protecție”, a adăugat ministrul.

Șmîhal, care ocupă și funcția de prim-viceprim-ministru în guvernul de la Kiev, a mai scris că planurile au fost coordonate cu ministerele guvernamentale, autoritățile municipale și oficialii din sectorul energetic.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, Artem Nekrasov, prim-adjunctul ministrului Energiei din Ucraina, a declarat că centralele nucleare ale țării, care acoperă două treimi din necesarul de energie, nu pot încă funcționa la capacitate maximă după cele mai noi atacuri rusești.

Săptămâna trecută, forțele ruse au lovit centralele termice și substațiile electrice cheie, ceea ce forțat centralele nucleare să reducă producția de energie electrică.

„Se lucrează la refacerea centralelor electrice și a stațiilor de înaltă tensiune, care furnizează energie electrică de la centralele nucleare”, a spus Nekrasov, într-o declarație televizată.

El a adăugat că restricțiile privind aprovizionarea cu energie electrică rămân în vigoare în toată țara pentru gospodării și întreprinderi.

Ucraina operează trei centrale nucleare cu o capacitate totală de aproximativ opt gigawați, în timp ce țara are nevoie de aproximativ 18 gigawați. Aproape toate centralele termice, care înainte de război furnizau mai mult de o treime din consum, au fost distruse sau grav avariate.

Deficitul de producție este acoperit de importurile maxime posibile din UE, de volume nesemnificative colectate din surse alternative de energie și de impunerea unor întreruperi de curent pe scară largă pentru consumatori.