La Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din această toamnă

La Miercurea Ciuc a fost pentru prima oară ger în toamna lui 2024, minima dimineții fiind marți de -10,2 C, conform hărților ANM.

Marți dimineață au fost -10,2 C la Miercurea Ciuc, -8,8 C la Joseni și -8,5 C la Toplița. La Omu au fost -9,1 C, iar la stația meteo Băneasa au fost 0 grade. Cea mai ridicată minimă a dimineții a fost de +5,6 C, la Constanța.

Miercurea Ciuc este unul dintre polii frigului și în fiecare an vine înghețul încă din septembrie, însă toamna sunt foarte mari diferențele între minima dimineții și maxima zilei, temperatura urcând uneori și cu 20-25 de grade în 8-9 ore.

În octombrie 2024 minima lunii la Miercurea Ciuc a fost de -8,2 C, iar cea mai mare diferență între minima nopții și maxima zilei a fost de aproape 26 de grade.

În cele mai reci dimineți de noiembrie temperatura poate scădea sub -25 C la Miercurea Ciuc, însă nu în primele zile ale lunii, ci spre final.

Cea mai scăzută temperatură măsurată în țară în noiembrie 2024 a fost de -10,4 C la Omu, pe data de 3 noiembrie.

