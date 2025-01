Congresul SUA certifică, în scurt timp, întoarcerea lui Trump la Casa Albă / La patru ani de la revolta de la Capitoliu, președintele ales pare mai puternic ca oricând

Congresul SUA se reunește luni începând cu ora 13.00 (20.00, ora României) pentru a certifica victoria președintelui ales Donald J. Trump în alegerile din 2024, un ritual în mare parte banal, care a căpătat însă o semnificație aparte după ce în urmă cu patru ani a fost întrerupt de o mulțime violentă, inflamată de acuzațiile nedovedite ale liderului republican cu privire la furtul alegerilor din 2020, scriu Reuters, CNN și New York Times.

La exact patru ani de la ziua în care susținătorii săi au șocat America și întreaga lume cu insurecția de la Capitoliu, Donald Trump pare mai popular ca niciodată, ales în noiembrie să conducă țara până în 2029, cu un mandat ferm și un Congres dominat de republicani cel puțin până în 2027.

Acum patru ani, puțină lume credea că mai are vreo șansă de a reveni în politică.

În vreme ce a fost acuzat că a lansat un atac asupra democrației, în momentul în care a cerut mulțimii înfuriate să mărșăluiască spre Congres, Trump a evitat în cele din urmă să plătească vreun preț politic, scrie CNN. Victoria sa în alegerile din noiembrie dovedește acest lucru.

Data de 6 ianuarie 2025, subliniază CNN, marchează cea mai uimitoare revenire politică din istoria SUA și pune bazele unei administrații care, potrivit criticilor, ar putea testa limitele democrației americane.

Mai mult, Trump se va întoarce la Casa Albă ca un lider și mai puternic, grație unei hotărâri a Curții Supreme, care îi conferă președintelui o imunitate penală substanțială pentru actele oficiale comise în timpul mandatului.

Momentul subliniază, de asemenea, eșecul Partidului Democrat de a-i convinge pe alegători că Trump reprezintă o amenințare și că ei sunt cei care dețin răspunsurile la îngrijorările americanilor, fie că este vorba despre economie sau de migrație.

Măsuri de securitate

Sesiunea comună a Congresului va continua chiar dacă o furtună de iarnă a lovit Washingtonul, amenințând să blocheze circulația.

Rezultatele arată că Trump a câștigat 312 voturi din colegiul electoral, față de 226 ale lui Harris.

Nu există vreun indiciu că un eveniment similar cu cel de acum patru ani va avea loc și de data aceasta. Spre deosebire de Trump, vicepreședinta Kamala Harris nu a contestat rezultatele alegerilor din noiembrie 2024.

Harris urmează de fapt să prezideze ceremonia care va certifica rezultatul alegerilor, o cutumă care subliniază importanța unei tranziții pașnice a puterii, chiar și între rivali politici acerbi.

Amintiri ale violențelor din 6 ianuarie 2021 există însă peste tot, scrie New York Times.

Capitoliul a fost izolat, clădirea fiind înconjurată de garduri înalte de metal. Măsuri sporite de securitate au fost puse în aplicare pentru sesiunea care urma să înceapă la ora locală 13.00 (20.00, ora Bucureștiului).

Și pentru prima dată, această zi a fost desemnată de Departamentul pentru Securitate Internă drept un „eveniment național special de securitate”.

Măsurile ar putea fi exagerate pentru o zi care va fi cel mai probabil una pașnică. Dar legiuitorii și polițiștii au indicat că preferă să fie pregătiți.

Încercări de rescriere a istoriei

Important, certificarea victoriei lui Trump, scrie CNN, va răsplăti un efort extraordinar al fostului președinte, al susținătorilor săi și al mașinăriei media conservatoare de a cosmetiza istoria zilei de 6 ianuarie 2021.

În timp, politicianul republican a convins milioane de americani că teoria sa nedovedită cu privire la furtul alegerilor din 2020 este realitate 100%.

Protestatarii violenți din 2021 de la Capitoliu au fost redenumiți „turiști”, victime persecutate și eroi, în ciuda sutelor de condamnări pronunțate de instanțe. Trump a promis de altfel să îi grațieze pe cei găsiți vinovați de atac.

El și-a lansat campania electorală din 2024 cu o înregistrare a imnului național cântat de „corul J6”, format de deținuți închiși pentru rolul lor în revoltă. Și a redenumit 6 ianuarie 2021 drept o „zi frumoasă” și o „zi a iubirii”.

Realitatea spune cu totul altceva. Faptele din 6 ianuarie au fost relatate în detalii șocante de către martori și ofițeri de poliție unei comisii restrânse a Congresului, când Camera Reprezentanților era încă sub control democrat.

„A fost un carnagiu. A fost haos”, a declarat Caroline Edwards, polițistă la Capitoliu, care a descris cum a alunecat pe sângele colegilor săi. „Nu sunt antrenată în luptă, iar în acea zi au fost doar ore de luptă corp la corp”, a declarat Edwards în iunie 2022.

În timpul luptelor de pe coridoarele Congresului, senatori și reprezentanți din ambele tabere politice fugeau pentru a-și salva viața, susținătorii lui Trump pătrundeau în sala Senatului, iar agenții Secret Service îl apărau pe vicepreședintele de atunci, Mike Pence, în timp ce mulțimea cerea ca acesta să fie spânzurat.

Victoria lui Trump

Cu retorica sa dură împotriva imigrației, Trump a reușit să-și prezinte mandatul pe alocuri haotic ca pe un fel de epocă de aur.

Mesajul său a câștigat în cele din urmă, cu o rezonanță puternică în rândul celor care au considerat că da, indiferent de context, situația lor economică era mai bună în timpul lui Trump.

Trump s-a impus în toate cele șapte state decisive și a devenit primul republican din 2004 și până acum care a câștigat votul popular, chiar dacă s-a situat marginal sub o majoritate a voturilor exprimate.

Afirmațiile sale privind un mandat istoric sunt exagerate, dar acest lucru nu îl va împiedica probabil să își aducă cel puțin unele promisiuni la îndeplinire: o deportare în masă a imigranților fără acte, răzbunare pe dușmanii săi politici și un atac la adresa presei – care a și început deja.

Republicanii controlează acum atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul și vor avea sprijinul unei majorități la Curtea Supremă, care îi acordă adesea sprijin.

Reafirmarea democrației

Cu toate acestea, procesul de certificare a victoriei lui Trump va fi, de asemenea, o reafirmare a democrației, după cum au spus chiar liderii democrați.

Biden și Harris, într-unul dintre ultimele lor acte în actuala funcție, vor restabili astfel o tradiție a transferurilor pașnice de putere între administrații, una care le-a fost refuzată de Trump.

Biden a declarat duminică că acest lucru a fost deliberat.

Într-un editorial publicat duminică seara în Washington Post, el a avertizat, de asemenea, că americanii nu ar trebui să uite ce s-a întâmplat acum patru ani.

„Un efort neîncetat a fost depus pentru a rescrie – chiar șterge – istoria acelei zile. Pentru a ne spune că nu am văzut ceea ce am văzut cu toții cu proprii noștri ochi. Pentru a respinge îngrijorările cu privire la asta ca un fel de obsesie partizană. Să o explicăm ca pe un protest care a scăpat de sub control”, a scris Biden, fără a-l numi pe Trump.

„Și ar trebui să ne angajăm să ne amintim de 6 ianuarie 2021, în fiecare an. Să ne-o amintim ca pe o zi în care democrația noastră a fost pusă la încercare și a învins. Să ne amintim că democrația – chiar și în America – nu este niciodată garantată”, a continuat el, adăugând că și-a invitat succesorul la Casa Albă în dimineața zilei de 20 ianuarie și că va participa la inaugurarea lui Trump.

Eșecul democraților

Certificarea victoriei lui Trump va fi un moment amar pentru democrați. Și va evidenția realitatea dureroasă a unei înfrângeri în fața unui politician aparent vulnerabil, confruntat cu patru dosare penale.

Dacă scopul principal al campaniei lui Biden din 2020 a fost acela de a-l elimina pe Trump din viața politică, atunci președinția sa a fost un eșec, scrie CNN.

Au contat temerile privind soarta democrației americane în campania electorală?

Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a declarat duminică, într-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation” de la CBS, că alegătorii nu au ignorat ceea ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie 2021, ci au judecat ce era mai important pentru ei.

„Nu aș spune că poporul american a ignorat acest lucru. Ei au avut doar o viziune diferită cu privire la ceea ce era în interesul lor, din punct de vedere economic și restul”, a declarat democrata.