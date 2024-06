LIVE Război în Ucraina, ziua 842: Liderii G7 s-au înțeles în privința folosirii profiturilor din activele rusești înghețate / Rusia susține că a doborât 87 de drone azi-noapte / Ucraina a planificat vineri importuri record de electricitate

Liderii Grupului celor șapte mari democrații au convenit joi asupra unui acord-cadru pentru acordarea de împrumuturi de 50 de miliarde de dolari pentru Ucraina, folosind profiturile din activele suverane rusești înghețate. Acordul politic a fost elementul central al primei zile a summitului anual al liderilor G7 din sudul Italiei, la care a participat pentru al doilea an consecutiv și Volodimir Zelenski. Acesta a semnat un nou acord de securitate pe termen lung cu președintele american Joe Biden, după ce a semnat un acord de securitate pe 10 ani cu Japonia, care a promis să ofere Kievului 4,5 miliarde de dolari în acest an, ceea ce subliniază că Occidentul continuă să susțină puternic Ucraina. Biden a spus că acordul privind activele înghețate este „rezultat semnificativ”, adăugând că este „încă semnal pentru (Vladimir) Putin că nu dăm înapoi”, potrivit Reuters.

Oferta președintelui rus Vladimir Putin de a negocia cu Ucraina „nu este făcută cu bună credință”, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Nu este o propunere făcută cu bună-credință”, a declarat Stoltenberg la Bruxelles, după ce Moscova a oferit Ucrainei să-și retragă trupele din regiunile revendicate de Rusia și să renunțe la încercarea de a adera la NATO. (AFP)

NATO își va asuma un rol mai important în coordonarea livrărilor de arme către Ucraina, a anunțat vineri Alianța, preluând locul SUA în încercarea de a proteja mecanismul de ajutor în contextul în care Donald Trump, sceptic față de NATO, candidează pentru un al doilea mandat de președinte al SUA.

„Aceste eforturi nu fac din NATO o parte a conflictului, dar vor spori sprijinul nostru pentru ca Ucraina să își susțină dreptul la autoapărare”, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles. (Reuters)

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că Rusia va opri operațiunile sale militare din Ucraina și va intra în negocieri de pace dacă Kievul renunță la ambițiile sale de a intra în NATO și își retrage forțele din cele 4 regiuni ale sale pe care le revendică Moscova.

Vladimir Putin a declarat vineri că actualul model de securitate globală al Occidentului s-a prăbușit și că acesta trebuie să găsească o modalitate de a colabora cu Rusia.

Într-un discurs susținut la Ministerul rus de Externe, Putin a declarat că lumea a ajuns la un punct fără întoarcere din cauza a ceea ce el a numit colapsul „modelului occidental” de securitate globală și că este timpul să se creeze un sistem nou și mai stabil în locul acestuia.

„În mod evident, asistăm la prăbușirea sistemului de securitate euro-atlantic. Astăzi pur și simplu nu mai există, trebuie în esență să fie creat din nou”, a susținut Putin.

„Toate acestea necesită ca noi, împreună cu partenerii noștri, cu toate țările interesate, și sunt multe, să elaborăm propriile noastre opțiuni pentru asigurarea securității în Eurasia, propunându-le apoi pentru o discuție internațională mai largă”, a adăugat el. (Reuters)

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că dorința statelor NATO de a vedea înfrângerea Rusiei în Ucraina este o greșeală.

Orban a spus într-un interviu pentru radioul de stat Telex că Ungaria este unul dintre cei mai loiali membri NATO și a adăugat că „31 din cele 32 de state membre NATO doresc înfrângerea rușilor”, referindu-se la toți ceilalți membri ai Alianței.

„Poziția Ungariei este că noi considerăm că este o greșeală. Chiar dacă asta înseamnă că suntem singuri în opoziție cu celelalte 32 de state”, a spus el. Orban a afirmat că victoria Ucrainei „nu este necesară”, însă NATO încă „contribuie la război, în timp ce Ungaria contribuie la pace”. El a decflarat că nu dorește ca „nici măcar un centimetru pătrat din Ungaria să devină o țintă militară rusă”. (Ukrainska Pravda)

Ucraina intenționează să facă vineri importuri record de energie electrică, după ce infrastructura energetică a fost afectată în mod semnificativ de atacurile cu rachete rusești, a anunțat operatorul național Ukrenergo.

Importurile de electricitate vor veni din Romania, Slovacia, Polonia, Ungaria și Moldova.

Atacurile rusești cu rachete și drone asupra sectorului energetic ucrainene s-au intensificat începând din martie, ceea ce a dus la pene de curent în multe regiuni, obligând Kievul să înceapă importuri de electricitate pe scară largă din Uniunea Europeană.

Un comunicat al ministerului a precizat că Ucraina va importa vineri 31.904 megawați oră (MWh) de energie electrică, față de recordul anterior de 29.796 MWh, înregistrat miercuri. (Reuters)

O explozie a auzit vineri în regiunea din afara capitalei ucrainene, a declarat un martor Reuters, după ce s-a auzit o alarmă aeriană.

„Forțele de apărare antiaeriană acționează în regiunea Kiev. Rămâneți în adăposturi! Pericolul rachetelor continuă”, a transmis primarul Vitali Klitschko. Nu este clar dacă explozia a indicat o lovitură sau dacă antiaeriana a doborât o țintă.

Explozii au fost raportate de localnici și în regiunea vestică Hmelnîțkîi, potrivit televiziunii publice ucrainene Suspilne. După ce s-au auzit alarmele aeriene, Forțele Aeriene au spus că au fost trase rachete cu rază lungă de acțiune asupra regiunii Hmelnîțkîi și au cerut locuitorilor din Kiev să se adăpostească.

Armata a anunțat apoi că alerta de raid aerian s-a încheiat, dar nu există la această oră alte informații oficiale. (Reuters)

Războiul din Ucraina a generat emisii de CO2 echivalente cu cele de la 90 de milioane de mașini pe benzină – studiu.

Un amplu studiu a calculat impactul climatic pentru primii doi ani ai războiului din Ucraina, iar cifrele indică emisii foarte mari, de 175 milioane tone de CO2. Aceste emisii au rezultat din lupte, din incendii, din deplasarea forțată a milioane de oameni, din producția de armament, dar și din distrugerile cauzate asupra infrastructurii energetice.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 1250 soldați, 8 tancuri, 26 alte blindate de luptă, 48 de tunuri, 2 lansatoare multiple de rachete, 3 sisteme antiaeriene, 60 diferite vehicule și 16 echipamente speciale.

"It may seem difficult at first, but everything is difficult at first."

Miyamoto Musashi



The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to June 14, 2024. pic.twitter.com/sq6f5IN7BF