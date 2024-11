LIVE Război în Ucraina, ziua 988: Liderii europeni s-au întâlnit la Budapesta și au un mesaj pentru Trump / Atac rusesc complex asupra Kievului, cu zeci de drone / Zelenski spune că a avut o „discuție excelentă cu Trump”

Liderii europeni reuniți joi la Budapesta l-au îndemnat – de la distanță – pe Donald Trump să mențină sprijinul pentru Ucraina și să se abțină de la tulburarea ordinii globale în urma victoriei sale în alegerile prezidențiale americane. „Am încredere în societatea americană. Ei știu că este în interesul lor să arătăm fermitate atunci când ne confruntăm cu regimuri autoritare. Dacă Statele Unite ar fi slabe cu Rusia, ce ar însemna asta pentru China?”, a declarat șeful Consiliului European, Charles Michel. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus și ea că „este în interesul nostru ca autocrații din această lume să primească un mesaj foarte clar că nu este dreptul puterii, că statul de drept este important”.

O victorie a Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei este în interesul Europei, a declarat joi președintele francez Emmanuel Macron summitul liderilor europeni de la Budapesta, adăugând că securitatea Europei nu poate continua să fie externalizată către Statele Unite.

„Interesul nostru este ca Rusia să nu câștige”, a spus Macron. (Reuters)

Secretarul de stat și numărul doi de la Vatican l-a felicitat joi pe președintele ales al SUA, Donald Trump, urându-i „înțelepciune” și sperând că va pune capăt conflictelor, în special în Ucraina, chiar dacă nu are „nicio baghetă magică”.

„Îi dorim multă înțelepciune, pentru că aceasta este principala virtute a liderilor conform Bibliei”, a declarat cardinalul italian Pietro Parolin jurnaliștilor în marja unei conferințe la Roma.

Întrebat despre promisiunea dlui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina „în 24 de ore”, arhiepiscopul Parolin a răspuns: „Să sperăm, să sperăm. Nici eu nu cred că are o baghetă magică: pentru a pune capăt războiului, este nevoie de multă umilință și disponibilitate, trebuie într-adevăr să urmărești interesele generale ale umanității, mai degrabă decât să te concentrezi pe anumite interese”.

„Sperăm că poate fi un element real de liniștire și pacificare în conflictele actuale care sfâșie lumea”, a adăugat el. (AFP)

Rusia a tacat peste noapte Ucraina cu 106 drone Shahed și de alte tipuri, lansate din zonele Kursk, Primorsko-Akhtarsk, Orel și Crimeea, afirmă forțele aeriene ucrainene.

Potrivit unui mesaj de pe Telegram al acestora, până joi la ora 12:00 s-a confirmat doborârea a 74 de drone inamice în 11 regiuni ucrainene.

De asemenea, 25 de drone s-au „pierdut” în diferite regiuni din Ucraina. În mesaj nu se spune exact ce s-a întâmplat cu acestea, dar forțele aeriene ucrainene au spus în trecut în cazuri similare că au căzut fără să-și atingă țintele datorită mijloacelor de război electronic.

Fostul ministru rus al apărării Serghei Șoigu a făcut joi comentarii rare în public despre războiul din Ucraina, prezența sa publică în Rusia reducându-se dramatic după ce președintele Vladimir Putin l-a înlăturat din funcție pentru a-l numi într-un post teoretic superior.

„Europa trebuie să își asume mai multe responsabilități. Pentru securitatea și apărarea noastră. Și pentru susținerea Ucrainei”, a spus șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înainte de o reuniune cu aproape 5o de lideri din Europa.

„Acestea sunt chestiuni de interes reciproc cu SUA. Vom dezvolta acest lucru. În același timp, știm direcția în care să mergem – iar viitorul nostru este în mâinile noastre”, a scris ea pe rețeaua X.

Europe has to take more responsibility.



For our security and our defence. And for supporting Ukraine.



These are issues of mutual interest with the US. We will build on it.



At the same time, we have a compass – and our future is in our hands ⭣ https://t.co/yS2LqSbx45