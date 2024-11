VIDEO Ucrainenii spun că au lovit, pentru prima dată, nave rusești în Marea Caspică cu drone kamikaze

Cel puțin o dronă ucraineană a lovit miercuri dimineață în portul Kaspiysk, din Republica Daghestan, unde se află flota rusă de la Marea Caspică, potrivit mai multor imagini apărute pe rețelele de socializare. În spatele atacului, care reprezintă o premieră de la începutul războiului, se află serviciile secrete ucrainene, au declarat pentru Ukrainska Pravda surse din cadrul serviciilor speciale.

Potrivit surselor Pravda, „ca urmare a unei operațiuni speciale inovatoare” a Direcției principale de informații a Ministerului Apărării (GUR), a fost atacată pentru prima dată flota rusă din Marea Caspică. Portul respectiv se află la peste 1.000 km de regiunile ucrainene aflate sub controlul Kievului.

Într-o filmare care circulă online, se vede cum o dronă de mari dimensiuni, posibil un avion ușor transformat în vehicul aerian fără pilot, pică într-un grup de nave de război rusești ancorate la mal. În urma impactului, are loc o explozie.

This morning, Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Caspian Sea flotilla in the port of Kaspiysk, over 1000 km behind the frontline.



Seen here, a Ukrainian drone flies low over the harbor and slams into a row of docked Russian warships. pic.twitter.com/06vbjUfblQ