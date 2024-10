Mugur Isărescu primește un nou mandat de Guvernator al BNR. Noul consiliu de administrație al BNR, votat de plenul Parlamentului

Membrii comisiilor de Finanțe Bănci au dat aviz favorabil noului board al BNR, iar plenul Parlamentului a votat noul board al Băncii Centrale. Noul Consiliu de Administrație va fi format din: Mugurel Constantin Isărescu, președinte al CA și guvernator al Băncii Naționale a României, Leonardo Badea, vicepreședinte CA și prim-viceguvernator BNR, Florin Georgescu, membru al consiliului de administrație și viceguvernator BNR, Cosmin Ștefan Marinescu, membru CA și viceguvernnator, plus următorii membri ai CA al BNR: Alma Roberta Anastase, Csaba Balint, Alexandru Nazare, Cristian Popa și Aura Gabriela Socol

18:12

Membrii comisiilor de Finanțe Bănci au dat aviz favorabil noului board al BNR, iar plenul Parlamentului a votat noul board al Băncii Centrale. Noul Consiliu de Administrație va fi format din:

Mugurel Constantin Isărescu, președinte al CA și guvernator al Băncii Naționale a României

Leonardo Badea, vicepreședinte CA și prim-viceguvernator BNR

Florin Georgescu, membru al consiliului de administrație și viceguvernator BNR

Cosmin Ștefan Marinescu, membru CA și viceguvernnator

Membri ai CA al BNR: Alma Roberta Anastase, Csaba Balint, Alexandru Nazare, Cristian Popa și Aura Gabriela Socol.

14:21

Începe procedura de vot, ceilalți candidați nemaiavând timp să se prezinte deoarece la ora 15:00 începe ședința de plen.

14:18

Isărescu: Nu e domeniul nostru politica fiscală, dar putem să ne exprimăm pe această temă. Nu văd motivul ca această țară să-și îndeplinească obiectivele cu venituri sub 30% din PIB. Și asta se face prin: reducerea evaziunii fiscale, reducerea facilităților fiscale sau a „portițelor” fiscale și o reformă fiscală, dar e nevoie de voință politică.

Nu suntem în situația de a face un acord cu FMI- dar trebuie să faci o reformă credibilă pentru piețe.

O încercare de a reduce brusc deficitul fiscal ar duce la o recesiune.

14:09

Isărescu: Ajustarea deficitului doar prin tăieri de cheltuieli e recesionistă. Cei care spun că ajustarea trebuie făcută prin creșteri de taxe să aibă grijă, că tot recesionistă e. BNR nu consideră că obiectivul de trecere la euro e fezabil în acest moment. Mai întâi trebuie redus deficitul la 3%. Abia după aceea ne putem gândi la adoptarea euro

14:08

Isărescu: La noi, inflația a fost pe partea de costuri. Inflația la noi a fost 16%, dar în Ungaria a fost peste 20%. Nu este o scuză, dar așa s-a întâmplat! Noi am încercat să păstrăm și creșterea economică. Asta ne-ar mai trebui, pe lângă deficitul fiscal pe care-l avem, să intrăm și în recesiune!

13:58

Isărescu: Intermedierea financiară e scăzută în România- sub 30%. În cazul nostru sunt doi factori care contribuie la asta: majoritatea multinaționalelor preferă să se împrumute din afară (au condiții mai bune). A doua e legată că nu toate firmele românești au un nivel de capital care să le facă bancabile. Noi de 6 ani sugerăm schimbarea legislației în acest sens.

Trebuie să îți construiești din start un buget echilibrat.

Să ții cursul ne-depreciat deși ai exces de lichiditate nu e ușor. Acest potențial de lichiditate poate asigura creșterea gradului de intermediere financiară.

Firmele cu capital străin ar trebui finanțate din țară, de băncile noastre, pentru a nu se mai împrumuta din exterior. Datoria privată externă a României- faptul că Dacia se împrumută parțial prin Renault- se vede în datoria privată a României.

13:50

Întrebări din partea membrilor comisiilor:

Senatorul Daniel -Cătălin Zamfir: Aveți vreo strategie cu privire la creșterea intermedierii financiare?

Claudiu Năsui: Inflația nu este mono-cauzală. Dar ea nu vine din cer, ci e influențată de masa monetară, aflată în curtea Dvs și de dobânzi. În ultimii 5 ani ați reușit să țintiți inflația o singură dată- în pandemie. În 7 din 8 luni România a fost pe primul loc în Europa la inflație. Întrebarea mea este dacă Dvs ați vota pe cineva care și-a atins obiectivle o singură dată.

Florin Roman: Aș dori să aflu opinia Dvs legată de trecerea la moneda euro și cum vom sta cu PIB-ul la nivelul țărilor membre UE.

Antonio Andrusceac (AUR): Cum veți colabora cu Guvernul? Dezechilibrele fiscale cum pot fi rezolvate, având în vedere poziția Dvs. A doua întrebare e legată de dependența de capitaluri străine. Există pericolul ca din cauza unei crize să vedem ieșiri de capital, mai ales în retail și energie

13:49

Isărescu: Inflația în România a fost mai încăpățânată. Asta pentru că salariile au crescut peste productivitate. Creșterea salariilor peste productivitate se duce fie în deficit extern, fie în inflație, fie în amândouă. Noi sperăm- sau cel puțin eu sper- că în următoarele luni inflația se va duce la 2,5% +/- 1 p.p.

13:45

Isărescu: Încercăm să dăm jos inflația fără să creăm recesiune. Guvernatorul Băncii Israelului îmi spunea că în legea lor se spune că Banca Israelului e obligată să fie consultant economic al Guvernului. În legea noastră se spune că Banca Centrală nu poate primi instrucțiuni în elaborarea politicii monetare. Dar asta nu înseamnă că nu discutăm cu Guvernul.

13:39

Isărescu: La multe bănci centrale din lume, continuitatea e prevăzută de lege. La noi nu. Nu întreg CA poate fi schimbat dintr-o dată. La noi s-a creat această cutumă, să vină persoane noi dar să păstrăm și un număr de persoane cu vechime.

13:40

Isărescu: Obiectivele pe care le vom urmări sunt cele prevăzute de lege: stabilitatea prețurilor- bunul public cel mai de preț pe care o bancă centrală îl poate da societății.

Marți, începând cu ora 13.30, a început ședința comisiilor de Buget, Finanțe și Bănci ale celor două Camere ale Parlamentului. Pe ordinea de zi e inclusă audierea candidaților înscriși pentru numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României

În cazul viitorilor membri ai boardului BNR, lista propunerilor trebuia depusă la secretariatul unei dintre cele două comisii de specialitate, însă secretarii comisiilor au declarat pentru HotNews.ro că deocamdată nu s-au primit listele cu cei care urmează să fie audiați, astăzi parlamentarii aflându-se în teritoriu pentru începerea anului universitar.

⁠Depunerea candidaturilor la secretariatele generale ale celor două Camere are loc până marți, la ora 12.00, umând ca ⁠audierea candidaților în comisiile de specialitate să se desfășoare o oră mai târziu.

Potrivit unor surse apropiate Parlamentului, viitoarea componență a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale va fi formată din:

Acad. Mugur Isărescu– cel mai longeviv guvernator de bancă centrală. Este guvernator din 1990, cu o scurtă pauză în care a fost premier. Isărescu a împlinit la începutul lui august 75 de ani.

Leonardo Badea– în prezent viceguvernator, el ar urma să preia locul de prim-viceguvernator, ocupat acum de Florin Georgescu.

Florin Georgescu– va rămâne membru al CA al BNR, viceguvernator, dar nu va mai fi prim-vice. Practic, face rocada cu Leonardo Badea.

Cosmin Marinescu – Consilierul președintelui Klaus Iohannis pe probleme economice se află pe listă pentru a deveni viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR), conform unor surse politice și bancare. El va fi propunerea PNL, urmând a-l înlocui pe Eugen Nicolăescu.

Alexandru Nazare– Fostul ministru al Finanțelor ar putea ajunge și el membru al boardului BNR după ce PNL îl va nominaliza formal cel târziu mâine.

Roberta Anastase– Fosta Miss România (1994) de profesie sociolog a intrat pe ultima sută de metri în grațiile PSD pentru a ocupa un loc în boardul Băncii Centrale. Anastase a fost unul din foștii lideri ai PDL, a fost președinte al Camerei Deputaților, parlamentar și fost europarlamentar.

Aura Socol– profesor ASE. Soţia lui Cristian Socol, cel mai important sfătuitor economic al premierului Marcel Ciolacu, Aura Socol este membru neexecutiv în consiliul ASF, ea câştigând bătălia cu Nicolae Istudor, rectorul ASE, pentru o poziţie din partea PSD.

Csaba Balint – membru în Consiliul de Administrație al BNR. Înainte de a se alătura BNR în 2019, a lucrat ca analist macroeconomic la o bancă universală, pregătind rapoarte de cercetare cu privire la evoluțiile economice, piețele financiare, precum și industria bancară din România. În calitate de analist, a câștigat numeroase premii de la organizații internaționale de cercetare economică, Csaba Bálint a absolvit Școala Doctorală de Finanțe și Bănci – DOFIN din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Cristian Popa– După terminarea ASE, Popa a obținut titlul de Master în Managementul Riscului Financiar Internațional, după care a obtinut CFA Charterholder (CFA Institute, Virginia, USA) – Chartered Financial Analyst. A lucrat în mai multe bănci comerciale ca director de investiții.

Conducerea BNR se stabilește pe algoritm politic. PSD are două poziții de conducere (prim-vice și vice) și una de membru simplu de CA, PNL are o poziție de vice și două neexecutive. UDMR are o poziție neexecutivă și USR a primit de asemenea una la ultimele numiri.