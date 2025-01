VIDEO Hamas a predat Israelului încă patru ostatice / Câți palestinieni vor fi eliberați în schimbul lor

Hamas a predat sâmbătă patru ostatice, femei soldat israeliene, Comitetului Internațional al Crucii Roșii, în direct la televiziune.

Cele patru au fost urcate pe un podium în orașul Gaza, în mijlocul unei mari mulțimi de palestinieni și înconjurate de zeci de bărbați înarmați ai Hamas.

Ele au făcut cu mâna și au zâmbit înainte de a fi conduse și de a intra în vehiculele Crucii Roșii care le-au transportat la forțele israeliene.

