Londra spune că rușii pregăteau de „luni de zile” lansarea unei noi rachete balistice

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a afirmat joi că ruşii pregătesc „de luni de zile” un tir cu o „nouă rachetă balistică”, dar fără să confirme lansarea unei rachete intercontinentale de către Moscova asupra teritoriului ucrainean în cursul acestei dimineţi, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

Ucraina a acuzat joi Rusia că a lansat, pentru prima oară, un astfel de tip de rachetă, utilizând un vector de descurajare nucleară fără încărcătură atomică, pe fondul unei noi escaladări ruso-occidentale în jurul conflictului ucrainean, ceea ce ar fi o premieră în istorie.

„Există astăzi informaţii de presă, neconfirmate, potrivit cărora Rusia ar fi utilizat noua sa rachetă balistică într-un atac asupra Ucrainei, ceea ce ei (ruşii) pregăteau de luni de zile, din câte ştim”, a declarat John Healey în faţa comisiei de apărare din parlamentul britanic.

Fără comentarii despre Storm Shadow

Ministrul a refuzat din nou să confirme dacă rachete de croazieră britanice Storm Shadow au fost lansate de Ucraina spre ţinte din adâncimea teritoriului Rusiei.

Ministerul rus al apărării a anunţat joi că a doborât două rachete de acest tip lansate de Ucraina şi care vizau teritoriul rus, fără a preciza locul sau ora acestor interceptări.

„Acţiunile ucrainenilor pe teren vorbesc de la sine, nu am nicio îndoială că guvernul britanic îşi sporeşte sprijinul pentru Ucraina”, a spus John Healey, amintind că a discutat cu omologul său ucrainean, Rustem Umerov, marţi şi cu cel american, Lloyd Austin, duminică.

„Nu voi intra în detaliile operaţionale ale conflictului. Acest lucru ar pune în pericol securitatea operaţiunilor şi, într-un final, singurul care ar beneficia de o astfel de dezbatere publică este preşedintele Putin”, a explicat el.

„O escaladare din partea Rusiei”

Un atac cu rachetă intercontinentală al Rusiei împotriva Ucrainei ar fi „iresponsabil” şi ar marca „o escaladare” din partea Moscovei, a declarat joi purtătorul de cuvânt al premierului britanic Keir Starmer.

„Informaţiile care vin din Ucraina sunt profund îngrijorătoare (…) Dacă s-ar adeveri, acesta ar fi un nou exemplu de comportament imoral, iresponsabil, ce ar marca o escaladare din partea Rusiei”, a afirmat purtătorul de cuvânt citat în faţa presei.

Ce spun experții despre racheta trasă de Rusia

Racheta balistică intercontinentală (ICBM) despre care Ucraina afirmă că a fost lansată joi de Rusia asupra oraşului Dnipro a fost o RS-26 Rubej, a relatat publicaţia ucraineană Ukrainska Pravda, citând surse anonime, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, potrivit unor surse din domeniul apărării, există îndoieli cu privire la faptul că arma utilizată ar fi fost o rachetă RS-26 Rubej, o evaluare exactă pe baza imaginilor disponibile fiind dificilă, afirmă experţi.

Think-tank-ul american Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (Centre for Strategic and International Studies/CSIS) a declarat că, deşi R-26 este clasificată drept ICBM în conformitate cu tratatul de reducere a armelor nucleare New START dintre SUA şi Rusia, aceasta poate intra, de asemenea, în categoria rachetelor balistice cu rază intermediară atunci când este utilizată cu încărcături utile mai grele la distanţe mai mici de 5.500 km.

ICBM-urile au o viteză de câţiva kilometri pe secundă. Venind din Rusia, ICBM ar avea nevoie de aproximativ 40 de minute pentru a ajunge la o ţintă din SUA, potrivit unei surse militare citate de Reuters. Parcurgerea distanţei de peste 700 km până la Dnipro din regiunea rusă Astrahan, de unde forţele aeriene ucrainene au declarat că racheta a fost trasă joi, i-ar lua mai puţin de 10 minute.

Dacă această lovitură s-ar confirma, ar fi vorba de prima utilizare a unui ICBM în luptă, de când a fost dezvoltată arma, la începutul Războiului Rece, potrivit experţilor.