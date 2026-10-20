Lovitură majoră dată de Netflix, care a convins una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood să joace în primul ei serial

După mai multe plecări de răsunet în ultima perioadă, Netflix a dat o lovitură majoră la capitolul veniri, convingând-o pe Gwyneth Paltrow să joace în ceea ce va fi primul său rol principal într-un serial, anunță Variety.

Actrița în vârstă de 54 de ani va interpreta o mamă „al cărei fiu a fost ucis în urmă cu 18 ani, într-un caz nerezolvat care a captivat întreaga țară”, potrivit descrierii oficiale publicate de Netflix pentru serialul care se va numi „The Apology”.

„Când un străin apare brusc și mărturisește crima, în sfârșit pare posibil ca dreptatea să fie făcută. Totul se schimbă însă atunci când Evelyn și soțul ei, Caleb, află că ucigașul ar putea scăpa cu o pedeapsă redusă. Confruntați cu acest adevăr insuportabil, Evelyn și Caleb decid să-și facă singuri dreptate”, mai notează aceasta.

„The Apology” se anunță unul dintre serialele ambițioase ale Netflix

Serialul va fi produs pentru Netflix de A24, studioul independent de film care în ultimii ani și-a clădit o reputație solidă la Hollywood după ce a realizat sau distribuit titluri precum „Civil War”, „The Whale” (care i-a adus lui Brendan Fraser Premiul Oscar în 2023), „A Different Man (titlul care i-a adus lui Sebastian Stan primul Glob de Aur din carieră), „The Brutalist” (peliculă pentru care Adrien Brody a câștigat al doilea Premiu Oscar din carieră).

Printre altele, A24 a lansat anul acesta „Backrooms”, filmul de groază al YouTuber-ului Kane Parsons. Filmul a obținut încasări de peste 400 de milioane de dolari versus un buget de producție de doar 10 milioane, devenind unul dintre cele mai mari succese financiare din istoria Hollywood.

Noul serial „The Apology” va marca a doua colaborare dintre Paltrow și A24, după cea pentru „Marty Supreme”, filmul electrizant de anul trecut pentru care ea a acceptat să se întoarcă la actorie după o pauză de șase ani.

Actrița premiată cu Oscar pentru interpretarea sa din filmul „Shakespeare îndrăgostit” (Shakespeare in Love) din 1998 va fi unul dintre producătorii executivi ai serialului produs de A24 pentru Netflix.

Serialul va fi realizat de cineastul britanic Joe Murtagh, cel mai cunoscut pentru „The Woman in the Wall”), o miniserie de mister și suspans difuzată de BBC în 2023. Acesta va fi creatorul, scenaristul și coordonatorul general pentru „The Apology”.

Scaunul regizoral va fi ocupat de Thomas Vinterberg, cunoscut pentru filme precum „The Celebration” (1998), „The Hunt” (2012), sau „Far from the Madding Crowd”. „Another Round”, filmul său din 2020 i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, el devenind astfel primul cineast danez nominalizat la această categorie.

Gwyneth Paltrow e mai obișnuită cu marele ecran din sălile de cinema decât cu serialele

Deși filmografia lui Paltrow include roluri care au consacrat-o în filme precum „Emma”, „Sliding Doors” (1996), „Shakespeare in Love” (1998) și „The Talented Mr. Ripley (1999)” – precum și roluri importante în franciza „Iron Man” și în „Marty Supreme” -, cariera sa în televiziune este mai puțin impresionantă.

Paltrow a apărut în cinci episoade din serialul „Glee”, în rolul lui Holly Holiday, și a avut un rol secundar în serialul Netflix „The Politician”, creat de Ryan Murphy. A mai avut apariții episodice în diverse producții, însă nu a fost niciodată protagonista unui serial de televiziune.

Gwyneth Paltrow alături de ceilalți actori premiați cu Oscar în 1999: Judi Dench, James Coburn și Roberto Benigni, FOTO: Mary Evans, AF Archive / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Comanda ambițioasă de două sezoane pentru „The Apology” vine într-un moment de schimbări majore la nivelul conducerii Netflix, după ce compania a anunțat că va concedia 6% dintre angajați.

Bela Bajaria, directoarea Netflix responsabilă de producții, a fost înlăturată din funcție săptămâna trecută, iar Dan Lin, șeful diviziei de film, a părăsit compania luni dimineață.

Paltrow s-a alăturat unui proiect Netflix după ce mai mulți regizori și actori care au scris istorie pentru platforma de streaming au decis în ultimii ani să semneze contracte generale cu una dintre companiile rivale.

Printre plecările de răsunet s-au numărat cea a fraților Duffer cu care Levy a lucrat la „Stranger Things”, cea a apreciatului regizor de seriale și filme horror Mike Flanagan, sau a lui Henry Cavill, vedeta serialului „The Witcher”. Frații Duffer au semnat un contract general cu Paramount, în timp ce Flanagan și Cavill au fost atrași de Amazon MGM.

Cel mai recent, regizorul și producătorul canadiano-american Shawn Levy a încheiat un contract cu 20th Television, divizie a Disney, după o colaborare îndelungată cu Netflix.