„M-am trezit în postura de agent publicitar al PNL!” / „Cu mâna pe Biblie că n-am luat bani” / Ce spun Ion Cristoiu, Mircea Dinescu și ceilalți oameni folosiți pentru promovarea online a lui Nicolae Ciucă

Partidul Naţional Liberal a lansat două campanii online: una în care contrazice investigația Recorder despre „eroul de la Nassiriya” și cealaltă în care laudă cartea lui Nicolae Ciucă. În ambele se folosesc citate ale mai multor jurnaliști, precum Ion Cristoiu, sau figuri publice, ca Mircea Dinescu.

Două campanii publicitare electorale ale PNL au fost și sunt derulate pe mai multe publicaţii online, printre care şi HotNews.ro. Imaginile sunt plătite de PNL sub forma unor contracte de publicitate directă, iar publicaţiile nu gestionează conţinutul afişat.

Prima campanie a conținut opinii contrare unei investigații Recorder, redacție care a dezvăluit cum a fost gonflată figura generalului Ciucă, „eroul de la Nassiriya”. Campania PNL a fost derulată aproximativ o săptămână, nu mai este activă.

A doua campanie se referă la cartea lui Nicolae Ciucă, care este elogiată. Aceasta se derulează în prezent.

Ion Cristoiu, Dan Andronic, Mircea Dinescu…

Campaniile, care figurează la publicitate electorală, au fost realizate printr-o galerie de imagini cu mesaje în sprijinul lui Nicolae Ciucă. Ele conţin şi figurile unor persoane publice precum Ion Cristoiu, Dan Andronic, Mircea Dinescu sau Marius Ghilezan.

Din caruselul de imagini fac parte decupaje din declaraţiile jurnaliştilor, dar şi comentarii ale unor lideri de partid. Utilizatorii care dau click pe imagini sunt trimişi pe o pagină web coordonată de PNL şi dispusă asemenea unui articol de presă, care are supratitlul „Opiniile liderilor PNL”.

Acestora li se adaugă declaraţii şi comentarii ale liderilor de partid, care îşi prezintă realizările.

Printre site-urile care găzduiesc publicitatea electorală se numără stiripesurse.ro, romaniatv.ro, adevarul.ro, hotnews.ro sau newsweek.ro. Este vorba de un contract comercial încheiat de fiecare publicaţie în parte.

Redacția HotNews.ro i-a întrebat pe oamenii care apar în imaginile de promovare dacă li s-a cerut acordul pentru ca textele sau chipul lor să fie folosite în acest context.

Ion Cristoiu: „M-am trezit agent publicitar PNL”

Jurnalistul Ion Cristoiu a văzut reclamele care rulează de câteva zile. „M-am trezit în postura de agent publicitar al PNL!”, a fost reacţia jurnalistului.

Cristoiu spune că nu a fost contactat de către reprezentanţii PNL pentru a i se cere acordul ca imaginea să-i fie folosită pentru colajele electorale şi consideră că acest lucru îi poate prejudicia, pe viitor, cariera de jurnalist. El a spus că a decupa ce-ți convine ca partid e prima problemă, care alterează poziția ziaristului. Și a doua problemă e folosirea efectivă într-o campanie.

„Vor putea toţi candidaţii să decupeze fragmente din textele sau clipurile mele şi să le pună în favoarea lor sau în defavoarea adversarilor. Or, asta nu e corect şi normal că nu sunt de acord să mi se folosească texte sau comentarii care, de regulă, sunt mult mai ample şi mult mai nuanţate”.

Chiar crede Ion Cristoiu că volumul lui Ciucă „merită citit”?

„Eu am comentat cartea domnului Ciucă la jurnalul meu video. În ansamblu, cronica mea nu e una favorabilă şi are multe nuanţe. De pildă, eu am spus că volumul merită citit până la pagina 141, după care este furaj politic. Dar PNL a extras doar atât: «Cartea merită citită»”, explică Ion Cristoiu.

Dan Andronic: „Îmi asum”

„«Mi-a plăcut modul în care prezintă viaţa de militar» Dan Andronic”. Este textul care însoţeşte o altă imagine pentru afişarea căreia a plătit Partidul Naţional Liberal. Imaginea conţine chipul jurnalistului, iar în colţ are logo-ul partidului. Un click trimite pe site-ul PNL, care prezintă un fragment dintr-o declaraţie a lui Andronic difuzată într-o emisiune Antena 3 CNN.

Contactat de HotNews.ro, și Dan Andronic a spus că nu a fost întrebat de către liberali dacă îşi dă acordul ca imaginea să-i fie folosită.

El menţionează că nu are nimic împotriva acestui lucru, câtă vreme afirmaţia pe care a făcut-o e publică. „Nu m-au întrebat, dar, dacă o făceau, le-aş fi dat acordul. Mi-am asumat această afirmaţie şi, dacă ei consideră că îi ajută în vreun fel, e treaba lor, nu a mea. Nu mi-au pus în gură ceva ce n-am zis”.

Mircea Dinescu: „Cu mâna pe Biblie, nu mi-au dat bani”

„Nu mi-au cerut acordul şi nici nu mi-au dat bani, o spun cu mâna pe Biblie”, a declarat şi Mircea Dinescu, scriitorul în emisiunea căruia Nicolae Ciucă şi-a lansat volumul „În slujba ţării”.

Acesta arată că nu vrea să contribuie la felul în care liberalii îi fac reclamă prezidenţiabilului lor, dar că, după ce l-a avut invitat în emisiune, Nicolae Ciucă i-a devenit simpatic.

„L-am descoperit pe Ciucă ca om. Ce se vedea la televizor, ce livrau ei nu mă convinsese, dar, de fapt, ăştia (liberalii, n..r) nu ştiu ce să facă cu el! Nu e un Moş Teacă, ci un om simpatic, ca un ţăran gospodar. Nu e milităros, ci are simpatie pentru oamenii civili şi pentru petrecerile civile. I-a dăunat faptul că a stat mult în umbra lui Iohannis, care el e cel milităros”, a explicat Mircea Dinescu.

Ghilezan: „M-au sunat de la o firmă de-a lor”

Publicistul Marius Ghilezan susţine că a fost contactat nu de către partid, ci de către o terţă parte pentru a i se cere acordul citării unui text pe care l-a publicat în legătură cu volumul lui Nicolae Ciucă.

„Nu m-au întrebat dacă-mi pot folosi şi chipul. În ultimele zile, am fost întrebat de mai multe ori de ce apar în publicitatea PNL. Eu n-am nimic împotrivă să-mi fie citate textele, câtă vreme respectă regulile citării, dar nu fac publicitate partidului”, a spus Ghilezan.