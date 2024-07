Maccabi îl avertizează pe Charalambous prin intermediul GOLAZO.ro

Elias Charalambous - Foto: SportPictures via GOLAZO.ro

FCSB – MACCABI TEL AVIV. Încrederea antrenorului Charalambous, „Sunt 1000% sigur că vom învinge”, a provocat reacțiile israelienilor înaintea primei manșe a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Un oficial al lui Maccabi a spus la București pentru GOLAZO.ro: „Știi doar cum începe un meci, nu știi niciodată cum se termină”.

A dat ca exemplu un meci Maccabi – Zenit, în Europa League 2016-2017, când echipa rusă era pregătită de Mircea Lucescu: „Noi am condus cu 3-0, dar am primit patru goluri în ultimele minute și am pierdut”.

Foto: SportPictures