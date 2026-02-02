Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace. Cui aparține propunerea și care sunt argumentele

Președinta Republicii Moldova a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. El aduce ca argument rolul Maiei Sandu în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova, scrie newsmaker.md.

„Sandu a fost pe frontul democrației în Europa. Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală rusă, dezinformare, atacuri cibernetice și destabilizare pentru a obține o guvernare mai prietenoasă Kremlinului. Așa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Rușii duc război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți”, a scris pe Facebook deputatul norvegian.

El spune că, „în pofida presiunilor exercitate de Rusia”, Republica Moldova, sub președinția Maiei Sandu, „a organizat alegeri libere și democratice, a consolidat statul de drept și a menținut un parcurs democratic pașnic”.

Deputatul norvegian mai declară că apărarea instituțiilor democratice împotriva ingerințelor externe ascunse „reprezintă o formă de construire a păcii care se încadrează pe deplin în mandatul Comitetului Nobel”.

„Rezistența pașnică și de succes a Maiei Sandu în fața interferenței ruse, împreună cu eforturile sale de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană și de alte democrații europene reprezintă munca pentru pace a timpului nostru. Alfred Nobel a înțeles pacea ca fiind mai mult decât absența conflictului armat”, a mai spus el.

Premiile Nobel pentru 2026 vor fi anunțate, conform tradiției, în prima jumătate a lunii octombrie 2026.

În 2025, Premiul Nobel pentru Pace i-a fost acordat liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado. În luna ianuarie, Machado i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui american Donald Trump, în încercarea de a-i influența eforturile de a modela viitorul politic al țării sale. Deși Machado i-a dat lui Trump medalia de aur pe care o primesc laureații împreună cu premiul, Institutul Nobel din Norvegia a declarat că premiul nu poate fi transferat, împărțit sau revocat.