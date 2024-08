Cine este Victor Negrescu, propunerea lui Ciolacu pentru funcția de comisar european / Propus pentru același post în 2019 și de Viorica Dăncilă

Victor Negrescu, propus de premierul Marcel Ciolacu, la Bruxelles, pentru postul de comisar european este europarlamentar și vicepreședinte al Parlamentului European. Victor Negrescu a fost propus comisar european și de către Viorica Dăncilă, în 2019, însă Klaus Iohannis nu a acceptat această nominalizare, în condițiile în care Guvernul Dăncilă căzuse prin moțiune de cenzură.

În luna iulie, Negrescu a fost ales vicepreședinte al Parlamentului European din partea grupului socialiștilor europeni (S&D). Este și negociator-șef pentru bugetul Uniunii Europene pentru anul 2025. În trecut, a fost chestor al Parlamentului European.

De ce nu a ajuns comisar european în 2019

Deși a fost propus în 2019 de Viorica Dăncilă drept comisar european, el nu a fost acceptat, pentru că nu au fost îndeplinite condițiile necesare, mai exact Klaus Iohannis nu fusese consultat înainte ca propunerea să fie trimisă la Bruxelles.

La acea vreme, surse de la Bruxelles spuneau pentru HotNews.ro că propunerea este „inacceptabilă”, întrucât nominalizarea nu a fost făcută după consultarea și cu acordul președintelui României.

Viorica Dăncilă l-a propus pe Victor Negrescu în 29 octombrie 2019 drept comisar european, deși se afla în perioada de interimat la Guvern, după ce Parlamentul decisese demiterea Executivului condus de ea în 10 octombrie 2019.

„Un guvern care a fost demis de drept în Parlament nu poate face o propunere în numele României. (…) Îi voi spune foarte clar doamnei președinte ales al Comisiei Europene că nu pot să accept ca un guvern demis să facă o propunere care să fie și acceptată. Iar despre portofoliu, eu am mai discutat și m-a asigurat că portofoliul pentru România rămâne valabil”, spunea, la acea vreme, președintele Klaus Iohannis.

Și-a început cariera politică în 2007. A fost consilier al lui Titus Corlățean

Negrescu (39 de ani) și-a început cariera politică în 2007. În perioada 2007-2012 a fost secretar general al PSD și consilier al lui Dumitru Bentu, care era secretarul Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, conform CV-ului său.

Între 2008 și 2009, Negrescu a fost consilier al vicepreședintelui Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European Titus Corlățean.

Conform unui CV mai vechi, a ocupat pe rând funcțiile de vicepreședinte și purtător de cuvânt al organizației PSD Sector 3, între 2006 și 2009, apoi, din 2009, a fost ales președinte PSD Alba Iulia. În 2008, a candidat și la alegerile parlamentare din partea Alianței PSD-PC. În respectiva campanie s-a remarcat pentru că a propus reducerea TVA la prezervative, a scris Recorder.

În perioada 2013-2014 a fost consilier personal în cadrul Departamentului pentru Energie, condus în acea perioadă de fostul ministru Constantin Niță, la cabinetul secretarului de stat Mihai Albulescu, potrivit declarațiilor de avere.

În 2014, a devenit pentru prima dată europarlamentar, însă nu și-a dus până la capăt mandatul, pentru că în 2017 a fost numit ministru delegat pentru Afaceri Europene responsabil de pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

În 2020, când a devenit și vicepreședinte al PSD, s-a întors în Parlamentul European, iar la alegerile europarlamentare din iunie anul acesta a mai câștigat un mandat.

Din 2022, Victor Negrescu este și vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni din Parlamentul European.

Negrescu se clasa în legislatura PE din 2019-2024 pe locul 54 în topul celor mai influenți europarlamentari, potrivit Eu Matrix, a scris Recorder.

Este licențiat în științe politice la Universitatea București. Are și un master în administrarea afacerilor, făcut la ASE, dar și în afaceri europene și internaționale, obținut la Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Franța (Bursă Agenția Universitară a Francofoniei). În perioada 2008-2011, Negrescu a urmat studiile doctorale. El a primit titlul de doctor în științe politice, specializarea relații internaționale și studii europene, la SNSPA, în 2011.

În perioada 2009-2019, a predat la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”. Din 2012 predă și la SNSPA, unde a fost și prorector în perioada 2018-2020.

Înainte de a intra în politică, Negrescu a lucrat ca jurnalist (între 2006-2008) la RFI România.

Ce avere are Victor Negrescu: împrumut de la părinții săi de peste 1,2 milioane de lei

Victor Negrescu are trei apartamente, conform declarației de avere din iunie 2024. Două dintre ele sunt în București (cumpărate în 2015, respectiv 2021), iar unul în județul Alba (cumpărat în 2022).

El deține și o mașină, Hyundai Tucson, anul de fabricație 2021.

Victor Negrescu are deschise patru conturi în lei, unde are 71.799,11 lei, dar și trei conturi în euro, unde are 134.270,16 euro.

Părinții lui Victor Negrescu, Ionuț și Iuliana, l-au împrumutat pe acesta cu 1.242.500 de lei, în acest an. El trebuie să restituie banii în acest an, conform declarației de avere.

Negrescu mai are un credit de leasing din anul 2023 și scandent în 2025, în valoare de 103.804.66 lei, dar și altul în valoare de 352.937 de lei, făcut în 2021 și scandent în acest an.

Tatăl lui Victor Negrescu este fost diplomat și fost consul al României la Bruxelles.