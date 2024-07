Marea „curățare” care va schimba opțiunile de cazări pe care le găsim pe Booking și Airbnb

„Ușa e veche, broasca e nouă, Piața Romană numărul 9”. Sunt versurile unui cântec care au făcut un bloc celebru în București, prin vocea lui Nicu Alifantis. „Așa că vino sus dacă plouă – Piața Romană numărul 9”.

Astăzi, s-a schimbat și ușa, s-a schimbat și broasca, iar cei care trec pe acolo n-au cum să nu observe puzderia de casete cu chei ale apartamentelor de închiriat pe termen scurt sau în regim hotelier. Pe lângă proprietari, urcă și cei care și-au rezervat apartamentele pentru șederea în Capitală.

Pentru că închiriatul pe termen scurt generează venituri mai mari decât o garsonieră sau un apartament dat studenților sau tinerilor pe termen lung, mulți proprietari aleg să facă o afacere din asta. Dar nu toți o fac legal. Mulți fentează statul și evită plata taxelor. Proprietarii mai folosesc platformele și pentru a pescui clienți, care sunt rugați apoi să anuleze rezervarea pe motiv că Booking cere comision mare și „ne mai înțelegem la preț”.

Dacă la noi presiunea pe chirii a venit acum doi ani pe fondul conflictului din Ucraina, adică a unui eveniment neprevăzut, în marile orașe ale lumii – ca New York, Paris, Barcelona sau Porto, invazia de turiști s-a văzut în cifre de la an la an. Asta a stârnit furia localnicilor, care cu greu își mai găseau un loc căruia să-i spună acasă.

