Marți dimineață s-au înregistrat în România printre cele mai ridicate temperaturi minime pentru luna septembrie

Marți dimineață în România au fost multe zone cu temperaturi de sub 10 grade C, dar și stații meteo cu temperaturi minime de peste 23 C. Cele mai mari au fost în Crișana, Banat și Moldova, iar cel mai cald a fost în județul Arad: minimă de 25 C, arată datele ANM. Urmează zile foarte calde în țară, cu maxime ce vor atinge 37 C în sud.

La Râmnicu Sărat minima a fost de 23 C, iar la Buzău și Focșani temperaturile nu au scăzut sub 21,2 C. Cele mai ridicate temperaturi au fost la trei stații meteo din vestul țării care sunt „specialiste” la minime foarte ridicate: au fost +23,5 C la Oravița, +24,2 la Dumbrăvița de Codu și +25 C la Șiria.

Obârșia Lotrului este singura stație meteo unde au fost sub 5 grade C marți dimineața. La Miercurea Ciuc au fost 5,2 C.

La ora 12, cea mai ridicată temperatură din țară era la Urziceni: 33 C. Duminică și luni cele mai ridicate temperaturi din țară au depășit 36 C.

Sunt foarte rare în septembrie minimele de peste 25 C

La Șiria, minima a fost de +25,7 C în prima zi de septembrie a lui 2015, iar la Oravița, de +27,9 C. La început de septembrie 2018, minima a fost de +24,5 C la Sulina.