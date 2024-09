VIDEO Consiliul Național al PNL. Ciucă, votat în unanimitate: „Nu suntem pătați de minciuni. Prima noastră opțiune e o alianță de dreapta”. Atac la USR: Îi așteptăm să se maturizeze / Ciprian Ciucu: Mă tem să nu rămânem la guvernare la mila și cheremul PSD / Boc, elogii la Ciucă / Ilie Bolojan nu a vorbit

Consiliul Național al PNL a avut loc duminică la Parlament, unde cei peste 1.000 de delegați au votat în unanimitate desemnarea lui Nicolae Ciucă drept oficial candidat al partidului în cursa pentru Palatul Cotroceni. În discursurile loc, liderii liberalii l-au elogiat pe Ciucă, au atacat PSD, USR, dar și pe ceilalți candidați care s-au încris deja în cursa prezidențială.

Unul dintre liderii proeminenți al PNL, Ilie Bolojan, s-a aflat pe scenă, alături de alți liberali din conducerea partidului, însă nu a fost printre cei care au susținut discursuri.

Evenimentul a început mai târziu față de ora programată, în așteptarea liderului PNL, care a mers în localități din Galați devastate de inundații.

14:52

După ce Nicolae Ciucă a fost validat în cursa de la Cotroceni, liberalii au părăsit rapid sala Palatului Parlamentului, lăsând în urmă o imagine dezolantă. Sub și pe scaunele din sala de la Palatul Parlamentului unde a avut loc Consiliul Național al PNL au rămas zeci de sticle de apă, doze de suc, pahare de cafea și mape cu programul politic.

14:08

Ciucă, discurs de încheiere:

Administrația liberală a demonstrat că ocupă primele locuri ale celor mai dezvoltați poli din România.

Eu cred în această relație de colaborare și respect, pentru că nu facem nimic pentru noi, facem pentru cetățeni. Vă mulțumesc că sprijiniți demersul nostru liberal.

Mă declar onorat de încrederea acordată.

Vă mulțumesc, vă doresc numai de bine, adică spor la treabă.

Declar închise lucrările Consiliului Național.

Vă mulțumesc, numai bine!

Ciucă, validat candidat PNL la Cotroceni în unanimitate, în mai puțin de un minut

14:06

În mai puțin de un minut, reprezentanții PNL au votat.

„Cine este de acord ca domnul Nicolae Ionel Ciucă să fie candidatul PNL la funcţia de preşedinte al României?”, a fost întrebarea lui Lucian Bode.

În unanimitate, Nicolae Ciucă a fost desemnat candidatul oficial al PNL la președinția României, a anunțat imediat Lucian Bode. Nu au fost înregistrate voturi „împotrivă” sau abțineri.

Votul s-a desfășutat prin ridicarea unei cartoane pe care scria „Votat”.

„De astăzi înainte, toată suflarea liberală, cu susţinere puternică, prin mobilizare exemplară, disciplină şi unitate în jurul candidatului, domnul Nicolae Ciucă. Avem un singur obiectiv: victoria în alegeri, victoria Partidului Naţional Liberal. Pentru România, cu Nicolae Ciucă, viitorul preşedinte al României”, a spus apoi secretarul general al PNL.

14:05

Lucian Bode anunță supunerea la vot a propunerii ca Nicolae Ciucă să fie candidatul PNL la funcția de președinte al României.

13:27

Nicolae Ciucă: Pe scena politică, reperele constante au rămas 2: urmașii Partidului Comunist și noi, liberalii

Vă mulțumesc, îmi cer scuze că am întârziat. Vin în fața d-voastră din comunitățile afectate de inundații din județul Galați.

Am făcut tot ce a fost omenește posibil să limităm efectele inundațiilor. Trebui să dăm dovadă în continuare se solidaritate, de empatie, să facem acel minim gest de umanitate să mergem să îi ajutăm cu tot ce se poate.

Oamenii așteaptă decizii care să îndrepte tot ceea ce nu s-a făcut în toți acești ani de zile.

Principala noastră vocație de politicieni e să fim în serviciul țării, de a reprezenta interesele legitime ale alegătorilor.

Vă mulțumesc pentru munca d-voastră în sprijinul României, al comunităților locale și al PNL.

Cred că astăzi nu e vorba despre mine, ci despre viziunea noastră pentru viitorul României.

Să sprijinim, să apărăm și să muncim pentru români.

PNL e un partid viu, cu istorie și tradiție, cu oameni de calitate. Un partid care a realizate marile reforme, un partid cu conștiință și valoare.

Reperele politice constante au rămas mereu două, pe scena politică românească: urmașii Partidului Comunist și noi, liberalii.

Libertatea adevărată depinde de prosperitate.

„Suntem singurul partid nemăcinat de minciuni sau de propagandă deșănțată”

Întotdeauna am oferit poporului român întreaga noastră competență politică, bazată pe aceste valori: libertate și prosperitate. Vă propun să rămânem concentrați pe aceste obiective, sunt cele mai bune obiective pentru țară.

Suntem singurul partid nemăcinat de populism și de fățărnicie, de minciuni sau de propagandă deșănțată.

Petrec mult timp în contact cu oameni și vă spun că cei care ne privesc cu neîncredere se gândesc la colaborarea cu PSD.

Atac la USR

O spun clar, ne dorim să facem o coaliție cu partidele de dreapta. Aceasta a fost mereu prima noastră opțiune și așa va fi.

Doar că vrem un partener previzibil, matur și responsabil. Guvernarea României în actualul context nu e o joacă de copii, îi așteptăm să se maturizeze.

Forțele de dreapta trebuie să stea în aceste alegeri alături de PNL, pentru că PNL e cel mai puternic partid al dreptei.

PNL poate și trebuie să câștige președinția României.

România are nevoie de un președinte cu fribră și valori liberali, un președinte care pune accent pe investiții, dezvoltare, educație, un președinte care vorbește cu românii din țară și cu cei din diaspora.

„Avem nevoie de un om în slujba țării lui și nu e doar un slogan”

Avem nevoie de un om în slujba țării lui și nu e doar un slogan. Societatea românească e suficient de matură și economia e în creștere, așa că temeiul pentru un nou nivel de prosperitate putem spune că e așezat.

Avem nevoie de un stat care să sprijine libera inițiativă. Socialiștii promit un stat care dă. Noi vrem un stat care să nu ia.

Datoria politicienilor este să protejeze prosperitatea cinstit dobândită și să îi asigure sustenabilitatea. Eu ca președinte asta am de gând să fac.

Pentru prezidențiabilul PNL libertatea nu e o promisiune.

Cred că o societate stabilă, puternică e o societate în care comunitățile mici prosperă.

Niciodată România nu a fost mai bine din punct de vedere economic și strategic.

Trebuie să contruim punți între instituții, cetățeni și partide.

Președintele României trebuie să fie neobosit în promovarea euroatlantică. România poate aduce multă valoare UE. Ne trebuie seriozitate, politici publice coerente și claritate morală.

România care contează în comunitatea euroatlantică nu se face nici cu cu ură, nici cu naționalisme de paradă. România care contează se face cu oameni liberi, pe picioarele lor, se face cu clasa de mijloc.

Consolidarea clasei de mijloc e unul din obiectivele principale ale mandatului meu de președinte.

Politica externă, securitatea trebuie să funcționeze la nivel coeziv. Sunt obligatorii extinderea parteneriatelor strategice. România trebuie să continue să fie un pilon de stabilitate regională, în cadrul NATO și UE.

Trebuie să continuăm să sprijinim Republica Moldova, are un prag pe care trebuie să îl treacă – alegerile și referendumul care urmează. În legătură cu parcursul ei european, România va continua să sprijine acest deziderat.

Trebuie să continuăm că creăm punți care să ne conecteze la cele mai importante națiuni ale lumii. Trebuie să devenim membri deplini ai Schengen și să ne îndreptăm spre zona euro și spre aderarea la OECD.

„Politica este realizare, nu o promisiune”

Cred că președintele României trebuie să urmărească anumite valori: recunoașterea valorii muncii. Eu voi promova energic valoarea muncii.

Voi sprijini fermierii și modernizarea comunităților locale.

Sistemul de sănătate trebuie să fie unul modern, accesibil pentru toți.

Educația – vreau să pregătim tinerii pentru viitor, să avem școli și universități de care să fim mândri.

Vă mulțumesc pentru modul în care m-ați primit, pentru cariera politică pe care mi-ați oferit-o și pentru marea onoarea pe care mi-ați dat-o, de a conduce PNL. Nu ne vom opri să facem istorie pentru România de azi și pentru România de mâine.

Convingerea mea, un profundă: politica este realizare, nu o promisiune. Depinde de d-voastră, de cetățenii României.

Candidez la funcția supremă pentru că nefiind un om de partid înțeleg mai bine marile pericole care ne amenință. Știu bine ce putem face împreună. Mi-am înțeles mereu misiunea.

Împreună cu d-voastră, vom conduce fără să lăsăm pe nimeni în urmă.

Trebuie să intrăm în această bătălie uniți și determinați, această bătălie e despre viitorul țării noastre, despre familiile din România. Oamenii loiali țării se ridică, își suflecă mânecile și fac lucrurile să se întâmple.

În încheiere vă solicit să îmi acordați sprijinul pentru candidatura la președinția României. Vă mulțumesc. Așa să ne ajute Dumnezeu!

13:20

Nicușor Dan a ridicat sala în picioare

PNL este un partid al unor primari de mari succes, de la care m-am inspirat, și PNL-ul este un partid care în toți acești ani a reușit să adune în rândurile sale specialiști în toate domeniile.

Acum 4 ani am făcut o campanie împreună, pentru care vă mulțumesc, și am reușit să punem capăt unei guvernări (locale) de 12 ani a PSD.

Vreau să mulțumesc colegilor din Consiliul General, am adus Bucureștiul pe o direcție normală.

Am puternica speranță că o să continuăm în acest mandat, pentru că Bucureștiul are nevoie de o guvernare locală de dreapta.

Capitala are de asemenea nevoie de o colaborare cu Guvernul, de aceea e important ca România să aibă o guvernare de dreapta după alegerile din decembrie.

Sper să colaborăm în continuare, după alegeri. Vă doresc succes.

Discursul lui Nicușor Dan a ridicat sala în picioare, el fiind puternic aplaudat.

Antrerior discursului ținut la Consiliul Național al PNL, Primarul general al Capitalei a semnat pentru candidatura lui Nicolae Ciucă la prezidențiale, după cum a făcut recent și pentru Elena Lasconi.

13:17

Primarul ales al municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a atacat dur PSD, afirmând că „într-o lume normală, Marcel Ciolacu nu ar avea ce să caute să fie candidat la prezidenţiale”. El a spus că lupta PNL nu este cu Ciolacu la aceste alegeri prezidenţiale, ci cu „caracatiţa din spatele” acestuia.

„Într-o lume normală, Marcel Ciolacu nu ar avea ce să caute să fie candidat la prezidenţiale. De aceea vă spun că lupta noastră nu este cu Marcel Ciolacu, este cu caracatiţa din spatele lui, care îşi doreşte acest vis neîmplinit de la Ion Iliescu încoace, preşedinţia României, pentru că, nu-i aşa? Citez din clasici: Dacă nu ai justiţia, degeaba ai puterea”, a afirmat Mario de Mezzo în discursul ţinut duminică, în faţa celor peste o mie de liberali de la Consiliul Naţional al partidului.

13:08

Rareș Bogdan, „promisiune” pentru liderii PSD

Rareș Bogdan a declarat: „Am văzut că sunt una dintre țintele predilecte ale celor din PSD, că au o problemă cu batista mea. Le promit că pe 8 decembrie, după ora 24, le voi trimite de la sediul din Modrogan o duzină de btiste. Și lui Tudose, și lui Grindeanu, și lui Simonis, și lui Ciolacu”.

„Sper ca toată lumea să se liniștească. Avem un om care merită să fie președinte: Nicolae Ciucă”, a mai spus duminică Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL.

13:00

Emil Boc, elogii la Ciucă

Cu Nicolae Ciucă președinte, românii vor fi în siguranță pentru că el va ști să ne apere, așa cum a făcut toată viața

Dragi liberali, trebuie să știm că niciun lider nu poate câștiga singur – de la Alexandru Macdon, la Napoleon, au cîștigat având o armată în spate

Către sală: Sunteți pregătiți să câștigăm alegerile? N-am auzit, de la Cluj nu se aude

PNL are resursa politică și omul potrivit pentru a câștiga alegerile de anul acesta

Suntem in play off, dar jucăm pentru Liga Campionilor și vreau să văd atitudine de învingători

12:45

Lider PNL din teritoriu, despre Ciucă: Este cel mai frumos preşedinte uman pe care l-a avut vreodată România

Preşedintele ales al Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime, a spus că dacă Nicolae Ciucă nu va câştiga alegerile prezidenţiale, „vom fi blestemaţi” în următorii ani. El l-a elogiat pe Nicolae Ciucă, despre care spune că „este cel mai frumos preşedinte uman pe care l-a avut vreodată România”.

„Dacă nu vom reuşi să câştigăm aceste alegeri, să avem o amprentă liberală la nivel de guvernare şi un preşedinte liberal în persoana domnului Nicolae Ciucă, vom fi blestemaţi patru ani şi poate mai mult. Nu există altă variantă!”, a afirmat preşedintele ales al Consiliului Judeţean Botoşani.

El a spus că, pentru a schimba datele din sondajele de opinie, e nevoie de un „mesaj uman” transmis nu delegaţilor de la Consiliul Naţional al partidului, ci alegătorilor. Iftime a adpugat că pentru el „Nicolae Ciucă este un om frumos”, pe care liberalii trebuie să-l facă„ cunoscut”.

„În matematica noastră de astăzi niciun alt candidat nu se poate compara cu Nicolae Ciucă, dar niciunul (…) Domnul Nicolae Ciucă este cel mai frumos preşedinte uman pe care l-a avut vreodată România, pentru că este un om care crede în oameni, care iubeşte familia, care iubeşte ţara şi are ceva în el omenesc”, şi-a încheiat discurusl Valeriu Iftime, potrivit News.ro.

12:32

Cultura, prezentată drept „obiectiv strategic” al PNL

Cultura este prezentată drept „obiectiv strategic” al PNL pentru viitorul mandat prezidenţial şi pentru viitorul mandat parlamentar. Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a prezentat, la Consiliul Naţional de duminică al partidului, o rezoluţie „pentru susţinerea culturii şi identităţii naţionale”.

Raluca Turcan a vorbit despre realizările din domeniul culturii: susţinerea festivalurilor de teatru de la Sibiu Cluj Craiova, ample achiziţii de carte, renovarea unor clădiri emblematice de patrimoniu, înscrierea în patrimoniul UNESCO a unor obiective, investiţii în case memoriale, în case ţărăneşti tradiţionale şi în biserici emblematice.

„România mai are un potenţial uriaş şi acela se numeşte industria cinematografică. Peisaje naturale, arhitectură emblematică, oameni talentaţi, dar doar noi, liberalii am reuşit să repornim acest sector care a fost pus pe butuci în guvernările anterioare, care are un factor de multiplicare în economia naţională de unu la opt, adică un euro investit aduce în economia naţională opt euro şi lucrul acesta a fost posibil cu decizie şi voinţă liberală”, a afirmat Raluca Turcan, în discursul ei, potrivit News.ro.

Ea a arătat că din acest an se prefigurează investiţii în cinematografie de peste 300 de milioane de euro, printr-o schemă de ajutor de stat „pornită” de PNL. „Rezoluţia de astăzi este un angajament ferm că proiectele începute vor fi urmărite, cu PNL la guvernare”, a adăugat Turcan. Rezoluţia „pentru susţinerea culturii şi identităţii naţionale” a fost votată cu unanimitate de voturi.

Ciprian Ciucu: Mă tem ca după alegeri să nu rămâne la guvernare la mila și cheremul PSD

12:26

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, a spus în discursul său că „se teme” ca, după alegeri, „să nu rămânem la guvernare la mila și cheremul PSD”.

„După ce se vor duce toate aceste alegeri eu de un singur lucru mă tem efectiv şi nu vreau să se întâmple: să nu rămânem la guvernare la mila PSD, să nu rămânem la guvernare la cheremul PSD sau fiind brelocul PSD. Indiferent de rezultat, din punctul meu de vedere au aş alege totdeauna cu dragă inimă opoziţia”, a declarat Ciucu.

Ciucă a ajuns cu întârziere, după ce a fost la sinistrații din Galați

12:11

Liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, a ajuns la Palatul Parlamentului, în jurul orei 12.10.

(FOTO: Consiliul Național al PNL. Sursa: Laurențiu Ungureanu / HotNews.ro)

Venit într-o ținută casual, Ciucă a fost prezentat pe scenă de secretarul general, Lucian Bode.

(FOTO: Consiliul Național al PNL. Sursa: Laurențiu Ungureanu / HotNews.ro)

„Bine aţi venit, domnule preşedinte al Partidului Naţional Liberal, viitor preşedinte al României, Nicolae Ionel Ciucă!”, a afirmat Lucian Bode de la microfon, sala izbucnind în aplauze.

12:08

Nicușor Dan a ajuns la Consiliul Național al PNL și a spus că va semna pentru candidatura lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale dacă i se va cere.

(FOTO: Consiliul Național al PNL. Sursa: Laurențiu Ungureanu / HotNews.ro)

Gorghiu: Nu există niciun motiv să nu câștigăm și anul acesta alegerile

12:01

„Am bătut PSD măr în 2014 și vă asigur că se va întâmpla același lucru pentru că România nu are nevoie de populism, n-are nevoie de zâmbete largi prezentate în fiecare zi, dar fără proiecte. N-are nevoie de risc, România are nevoie de certitudine, siguranță și securitate, Așadar, nu există niciun motivi să nu câștigăm și anul acesta alegerile pentru că avem candidatul potrivit”, a declarat, în discursul ei, Alina Gorghiu, ministrul Justiției.

„Nu ne dorim puterea absolută în țară”, a adăugat ea, precizând că liberalii propun, prin candidatura lui Ciucă pentru Cotroceni „un președinte în slujba țării”.

Lucian Bode: Următoarele luni vor fi dure

11:58

„Domnia sa (Nicolae Ciucă, n.r.) se va alătura lucrărilor Consiliului Național în curând”, a anunțat secretarul general Lucian Bode, în discursul său.

Punctul al treilea pe ordinea de zi a Consiliului de duminică este validarea candidaturii lui Nicolae Ciucă pentru funcţia supremă în stat, a precizat el.

„Următoarele luni vor fi dure. Scorul bun de la locale trebuie apărat și la prezidențiale, iar unitatea este cea care ne va aduce victoria. Atacurile în cascadă care vor să ne destabilizeze – trebuie să le răspundem arătându-ne unitatea. Votul se câștigă cu fapte, cu realizări. Adversarii noștri nu contează la acest capitol. Ei vin cu promisiuni, cu minciuni, cu o imagine falsă și multă gargară. Nu avem pretenția că suntem perfecți. Dar ne-am asumat guvernarea în cele mai dificile contexte și avem decența să o ducem la bun sfârșit, cu capul sus”, a mai declarat Lucian Bode.

„Rezultatul pe care PNL l-a obţinut în iunie a fost pentru adversarii noştri o surpriză. Pentru noi nu a fost nicio surpriză, pentru că noi nu stăm toată ziua cu ochii pe sondaje, noi ne facem treaba în comunităţile pe care le amdinistrăm și se vede cu ochiul liber diferenţa dintre guvernarea locală de dreapta şi cea de stânga”, a adăugat Bode, fost ministru al Afacerilor Interne şi Transporturilor.

„Candidatul PSD are de dus o bătălie cu fostul președinte al PSD, acum independent. Și cu fostul lor copil de minge, acum extremist. Pe spațiul stângii este aglomerat. E prima dată când pe electorat se bat mai mulți PSD-iști, unul mai roșu ca altul. Pe dreapta e doar Ciucă și cam atât. Mai este o doamnă nou venită, dar ea nu știe încă în ce barcă se află, de dreapta, dacă câștigă votul progresiștilor sau suveraniștilor. De fapt, toți trei fac jocul PSD și lumea trebuie să știe că se luptă pentru candidatul PSD, care dacă ajunge în turul 2 să aibă un adversar comod. Acela nu este Nicolae Ciucă, că Ciucă e cel care îl învinge pe candidatul de stânga”, a mai spus Bode, într-un atac la adresa celorlalți candidați la alegerile prezidențiale.

11:45

Şedinţa Consiliului Naţional a fost deschisă de secretarul general al formațiunii, Lucian Bode.

11:41

La Consiliul Național al PNL urmează sa ajungă și primarul Capitalei, Nicusor Dan, care cu o zi în urma a semnat pentru candidatura Elenei Lasconi (USR) la alegerile prezidențiale.

11:32

Consiliul Național al PNL a început în jurul orei 11.30, prin intonarea imnului național, cu aproximativ o jumătate de oră întârziere față de programul anunțat inițial, în absența lui Nicolae Ciucă.

11:14

„Vă invit să vedeți ce se întâmplă astăzi aici și veți ajunge cu toții la concluzia că PNL-ul are un brand pe care și-l apără, PNL are președinte și va avea președintele României (…)”, a declarat primarul Clujului, Emil Boc, înainte de începerea Consiliului.

„Cel mai bun sondaj este votul. În rest, fiecare manipulează, discută, face (sondaje), iar PNL a demonstrat și la locale această asociere (cu PSD, n.r.). Când e vorba de stabilitatea țării primează interesul național. În rest, politica «prin noi înșine» continuă”, a precizat Emil Boc.

11:05

Liberalii de pregătesc de începerea Consiliului Național, dar nu se știe cu exactitate când va ajunge și liderul formațiunii, Nicolae Ciucă.

„Se fac eforturi pentru a ajunge Nicolae Ciucă. Pe de altă parte, întotdeauna s-a aflat în zonele în care oamenii au avut nevoie de ajutor”, a spus la, Digi24 Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al liberalilor, în contextul în care liderul partidului se află în județul Galați, în zonele afectate de inundații.

Printre liderii marcanți care vor ține discursuri la Consiliul de la Palatul Parlamentului, sunt așteptați pe scenă Lucian Bode, Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc, Ciprian Ciucu și fostul președinte al partidului, Valeriu Stoica. Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan și șeful CJ Bihor, Ilie Bolojan, nu vor ține discursuri.

(FOTO: Consiliul Național al PNL. Sursa: Laurențiu Ungureanu / HotNews.ro)

Știrea inițială: Rămas peste noapte în Galați, județ grav afectat de informații, duminică dimineață Ciucă a mers, alături de Ciolacu, la tabăra de sinistrați de la Slobozia Conachi.

Consiliul Național al PNL este programat de la ora 11.00, iar Nicolae Ciucă ar urma să ajungă mai târziu.

Biroul Executiv Central al PNL a votat, joi, cu unanimitate de voturi, o derogare pentru ca Nicolae Ciucă să poată fi desemnat candidatul PNL la alegerile prezidențiale. A fost nevoie de derogare pentru că Ciucă nu are o vechime de 5 ani în PNL, așa cum cere statutul partidului.

„Dânsul a intrat în partid în octombrie 2020 şi pentru a candida la preşedinţie e nevoie, potrivit Statutului PNL, de cinci ani. Domniei sale îi lipseau câteva săptămâni pentru a se înscrie în cursa electorală, cred că vreo trei săptămâni, nici măcar o lună”, a explicat prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan.

La finalul lunii august, Ciucă a fost votat de Biroul Politic Național drept candidatul PNL la prezidențiale.

Nicolae Ciucă a anunțat din iulie că va candida la prezidențiale

Nicolae Ciucă a spus pentru prima dată că va candida la alegerile prezidențiale în 15 iulie, într-un interviu la Antena 3. El a declarat atunci că proiectul unui candidat comun la prezidențiale al partidelor PSD și PNL „nu mai poate să se deruleze”, în contextul în care după alegerile locale și europarlamentare din iunie, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au discutat scenariul unui candidat comun la alegerile prezidențiale, însă negocierile au dus la concluzia ca fiecare partid să aibă propriul candidat.

Președintele PNL s-a declarat convins că va ajunge în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale alături de liderul PSD și partenerul său de coaliție, Marcel Ciolacu.

Un mod prin care PNL a încercat să îi crească nivelul de popularitate lui Ciucă au fost panourile montate în toată țara cu reclama la cartea scrisă de liderul partidului, „În slujba țării”. La începutul lui august, site-ul de investigații Snoop.ro a dezvăluit că Nicolae Ciucă și-a promovat cartea pentru 2 milioane de euro, sumă ce putea ajunge la 4 milioane de euro, prin panouri amplasate în toată țara. Acestea au fost împărțite în 762 de afișaje: 400 de panouri, unele având mai multe fețe.

Deși cartea a fost abia lansată, PNL a început deja să dea jos panourile, pentru că urmează montarea celor pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, au spus surse din echipa de comunicare a PNL pentru G4Media.ro.