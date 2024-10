Mărturia martorilor și apelul disperat înainte ca Liam Payne să cadă de la balcon: „Trimiteți pe cineva urgent”

Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, a murit la 31 de ani, după ce a căzut de la etajul al treilea al unui hotel din Buenos Aires, potrivit autoritățile argentiniene. Artistul publicase pe rețelele de socializare cu câteva ore înainte de a-și găsi sfârșitul, scrie Sky News.

Postul britanic a făcut publică transcrierea apelului de la 911 care anunța că ceva este în neregulă la hotelul din capitala Argentinei unde era cazat Payne.

Schimbul de replici dintre managerul hotelului și operatorul 911 dezvăluie discuțiile frenetice din momentele dinaintea morții starului, comentează Sky News.

Operator 911: „Ce se întâmplă, domnule?”

Managerul hotelului: „Avem un oaspete beat, care a consumat droguri și alcool. Când el (neinteligibil) este conștient, sparge totul în cameră.”

Operator 911: „Ați spus alcool și droguri…”

Managerul hotelului: „Este corect.”

Operator 911: „Ați spus că Costa Rica se intersectează cu ce stradă?”

Managerul hotelului: „Costa Rica 6032.”

Operator 911: „Repetați.”

Managerul hotelului: „Costa Rica 6032.”

Operator 911: „Cum se numește hotelul?”

Managerul hotelului: „Caza Azul Palermo. Trebuie să trimiteți pe cineva de urgență pentru că nu știu dacă viața oaspetelui este în pericol, deoarece se află într-o cameră cu balcon, și ne temem că ar putea face ceva care să-i pună viața în pericol.”

Operator 911: „De cât timp se află acolo? Este un hotel de lungă ședere?”

Managerul hotelului: „(Clientul) este acolo de trei zile.”

Operator 911: „Nu aveți nicio altă informație pentru că nu puteți intra. Corect?”

Managerul hotelului: „Nu.”

Operator 911: „Notificăm SAME (Serviciul de asistență medicală de urgență).”

Managerul hotelului: „Solicităm trimiterea urgentă a unei persoane deoarece…”

Operator 911: „Facem acest lucru. Orice alte date să-mi dați. Cine sunteți dumneavoastră?”

Managerul hotelului: „Sunt managerul de la recepție.”

Operator 911: „Persoana responsabilă de local.”

Managerul hotelului – „Da.”

Operator 911: „A fost notificat. Care este numele dumneavoastră, domnule?”

Managerul hotelului: „Esteban.”

Operator 911: „Mulțumesc pentru apel. Rămâneți pe fir.”

Managerul hotelului: „Trimiteți și poliția.”

Operator 911: „Poliția din delegație… Lăsați-mă să confirm.”

Managerul hotelului: „Nu, nu, doar SAME, doar SAME (Serviciul de Asistență Medicală de Urgență).”

Operator 911: „Nu vă faceți griji pentru că au fost deja anunțați.”

Managerul hotelului: „Pentru că, așa cum ați spus, este sub influența alcoolului și a drogurilor, personalul SAME nu poate intra singur.”

Operator 911: „Puteți cere asta poliției, dar dacă SAME are nevoie de ei, vă vor anunța.”

Managerul hotelului: „Bine, OK, perfect.”

Operator 911: „Să aveți o zi bună.”

Managerul hotelului: „Mulțumesc, și eu.”

Ambulanța a ajuns în șase minute

Potivit corespondentului Sky News, Serviciul de ambulanță a pecizat că echipajul trimis la fața locului a ajuns în șase minute de la apelul către 911.

Salvatorii au precizat că au găsit o persoană pe terasa de la hotel și au constatat că rănile suferite în urma căzăturii au fost fatale.

Martorii au povestit că au auzit o bubuitură puternică în curtea hotelului înainte de descoperirea trupului fără viață.

Ce spunea Liam Payne cu puțin timp înainte de a muri

Trupul neînsuflețit al cântărețului a fost transportat la morgă.

Liam Payne postase cu puțin timp înainte să moară pe Snapchat și nimic nu trăda că ceva ar fi în neregulă.

În clipurile postate a vorbit urmăritorilor săi despre planurile sale pentru ziua următoare, spunând că a fost o „zi frumoasă în Argentina”.



„Astăzi, vom călări. Vom călări niște cai”, a spus el, într-unul dintre videoclipuri.



„Cred că voi juca din nou polo, ceea ce mă va scoate din activitate pentru aproximativ șase săptămâni.”



El a dat, de asemenea, fanilor săi un tur al camerei unde era cazat cu Cassidy, cu care formează un cuplu din octombrie 2022.

Payne și Cassidy au spus că s-au culcat dimineața, iar cântărețul le-a spus urmăritorilor săi că se bucurau de cafea și mic dejun, „chiar dacă este cam ora 13.00”.

„Literalmente dormim în fiecare zi până la ora 12”, a spus Cassidy în fundal.

„Suntem niște ratați”, a spus ea.

În fața hotelului s-au strâns mai mulți fani care au aprins lumânări în amintirea cântărețului.