Încă două demisii la o companie de stat din Transporturi, după dezvăluirile HotNews. Grindeanu: Au funcții în PNL și au demisionat zilele trecute

Trei persoane care au funcții în PNL și făceau parte din Consiliile de Administrație la Metrorex și CNIR au demisionat deja zilele trecute, a anunțat miercuri ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, întrebat de HotNews.ro care sunt numirile problemă semnalate de Comisia Europeană la companiile de stat din sectorul pe care-l gestionează. Unul dintre cele șase jaloane pentru care România riscă pierderea a peste un miliard de euro vizează numiri netransparente la companiile de stat din Transporturi.

UPDATE (12:42) Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu (PSD), despre sumele care ar putea fi pierdute din PNRR: „La Transporturi e vorba de 79 de milioane de euro, în rest nu aș confirma aceste sume până nu avem decizia finală a Comisiei Europene”.

„Trei persoane care au funcții în PNL erau în conducerea CA la CNIR si Metrorex. Una la Metrorex si două la CNIR. Toate trei au demisionat deja zilele trecute”, a precizat Sorin Grindeanu.

Una dintre cele cele două persoane care și-au dat demisia din CA-ul CNIR este Adrian Foghiș (PNL), secretar de stat în Ministerul Transporturilor, potrivit surselor HotNews.ro.

Ciolacu: Vom respecta cutuma OCDE ca secretarii de stat să nu fie numiți în CA-urile companiilor de stat

Și premierul Marcel Ciolacu a subliniat că singurele companii cu probleme în transporturi sunt Metrorex și CNIR.

”Comisia Europeană consideră că secretarii de stat și funcționarii Ministerului nu trebuie să acceseze pentru aceste funcții în Consiliile de Administrație (n.a la companii de stat), lucru care nu este interzis de lege, dar e o cutumă în OCDE ca acest lucru să nu se facă și o sa respectăm această cutumă”, a declarat Marcel Ciolacu înainte de ședința de Guvern de miercuri.

Prima demisie după dezvăluirile HotNews.ro: Mihai Barbu, președintele CA al Metrorex

Președintele Consiliului de Administrație al Metrorex, Mihai Barbu, și-a dat demisia din această funcție, potrivit publicației Club Feroviar. Sursele Club Feroviar spun că se așteaptă alte două demisii ale unor demnitari din Ministerul Transporturilor, care au primit posturi în companii subordonate acestuia. Potrivit scrisorii de la Bruxelles, dezvăluită de HotNews, numirile s-au făcut fără un proces transparent și integru.

HotNews.ro a dezvăluit luni conținutul scrisorii prin care Comisia Europeană a avertizat Guvernul că România poate pierde sute de milioane de euro din PNRR din cauza numirii de șefi incompatibili la companiile de stat. Am publicat și lista vizată, pe care se află firme atât din energie, cât și din transporturi.

Din iunie și până acum, Guvernul nu a luat nicio măsură privind îmbunătățirea guvernanței corporative, mai ales în sectorul energetic, motiv pentru care România poate pierde sute de milioane de euro.

În scrisoarea Comisiei erau enumerate 8 companii din subordinea Ministerului Energiei, printre care Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Conpet etc. De asemenea, erau enumerate și cinci companii de la Transporturi: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), CFR, Metrorex și CFR Călători.

Unii membri din comitetele de selecție, atât la energie, cât și la transporturi, erau și candidați. Membrii din comitetele de numire și remunerare erau și în consiliile de administrație, stabilind ei pentru ei nivelul de remunerare. La o companie, niciunul dintre candidații care au ajuns pe lista scurtă nu a fost numit.

Mihai Barbu: Am decis să rezolv această problemă pe cale amiabilă

Mihai Barbu a declarat pentru Club Feroviar că nu vrea să fie vinovat pentru pierderea banilor din PNRR.

”Nu vreau să fiu unul dintre cei din cauza cărora se pierd banii din PNRR, așa că am decis să rezolv această problemă pe cale amiabilă. Cât privește modul în care am fost selectat în Consiliul de Administrație, selecția a fost organizată de Ministerul Transporturilor, nu eu am organizat-o. Firma de recrutare a fost selectată de minister, nu de mine. În consecință, mi-am depus demisia, care va intra în vigoare la data de 1 noiembrie”, a declarat Mihai Barbu.

”Am fost numit în Consiliul de Administrație respectând legislaţia naţională în vigoare”.

În cazul Metrorex, Comisia Europeană susținea în scrisoarea din iunie că: „Unul dintre candidații la consiliul de administrație al Metrorex era, la momentul numirii sale, președinte al consiliului de administrație și șef al comitetului de nominalizare și remunerare, ceea ce pare să constituie un conflict de interese”.

Comisia Europeană propune suspendarea parțială a plăților din PNRR, un motiv fiind modul netransparent al numirilor din companiile de stat

Comisia Europeană a publicat, marți, un document prin care anunță că a făcut evaluarea preliminară a celei de-a treia cereri de plată a României în cadrul PNRR. Comisia Europeană a propus, arată documentul, suspendarea parțială a plății, deoarece Guvernul nu a îndeplinit șase jaloane. Trei dintre jaloanele picate țin de felul în care Guvernul a numit, pe preferințe, nu pe procese transparente care să selecteze competența, șefii pentru companii precum CFR, Metrorex, Nuclearelectrica și alte companii publice importante.

Comisia nu a precizat suma care urmează să fie suspendată, însă sursele din zona guvernamentală au estimat marți pentru publicul HotNews că e vorba despre aproximativ 1,1 miliarde de euro din 2,7 miliarde de euro cât reprezintă cea de-a treia cerere de plată. Adică 40% din suma solicitată.