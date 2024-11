medicibuni Dr. Horațiu Teodorescu, gastroenterolog MedLife: „Tusea, senzația de nod în gât și răgușeala ar trebui să aducă pacienții și la gastroenterolog“

Uneori, problemele digestive pot provoca simptome atipice, cum ar fi tusea, răgușeala și senzația de nod în gât și, dacă pacientul nu ajunge și la un gastroenterolog pentru un consult, investigații și tratament de specialitate, manifestările persistă și afectează calitatea vieții. La fel se poate întâmpla și în cazul durerilor abdominale: unii pacienți pot ajunge să fie tratați sau chiar operați pentru apendicită, colecistită acută, probleme urologice sau ginecologice, iar în final să fie depistată o afecțiune din ce în ce mai frecventă în prezent, mai ales la tineri – sindromul de intestin iritabil. „Diagnosticul diferențial al durerii abdominale trebuie bine făcut“, subliniază dr. Iustinian Horațiu Teodorescu, medic primar gastroenterolog în cadrul Hyperclinicii MedLife Medical Park din București.

Problemele digestive ignorate, neinvestigate și netratate la timp pot afecta foarte mult calitatea vieții. E greu să trăiești zi de zi cu dureri, cu tulburări de tranzit intestinal, uneori și cu manifestări atipice pentru sfera digestivă, cum sunt tusea persistentă și senzația de sufocare în somn. Multe persoane ajung să absenteze zile întregi de la serviciu din cauza simptomelor digestive dificile.

O astfel de problemă, care afectează mai ales tinerii, o reprezintă sindromul de intestin iritabil, tot mai frecvent diagnosticat în ultimii ani. Afecțiunea este de două ori mai întâlnită la femei decât la bărbați, iar în unele cazuri pacienții ajung să fie tratați sau chiar să fie supuși unor intervenții chirurgicale pentru alte probleme care au manifestări comune cu sindromul de intestin iritabil, semnalează medicul gastroenterolog Iustinian Horațiu Teodorescu. „Pot fi pacienți greșit diagnosticați. Sunt pacienți operați de apendicită acută, deși nu aveau apendicită, pacienți operați de colecistită acută care nu au colecistită, sunt pacienți de sex feminin care sunt operați de afecțiuni din sfera ovarelor și care, în urma intervenției, se dovedește că nu au modificări obiective la acel nivel“, precizează medicul.

De cele mai multe ori, durerea abdominală este unul dintre cele mai supărătoare simptome ale persoanelor cu sindrom de intestin iritabil. Însă durerea nefiind un simptom specific, ci comun mai multor afecțiuni, este foarte important ca pacientul să ajungă și la un gastroenterolog. „Diagnosticul diferențial al durerii trebuie foarte bine făcut“, spune dr. Teodorescu.

Posibile cauze ale sindromului de intestin iritabil

Sindromul de intestin iritabil este un diagnostic de excludere, adică diagnosticul final se pune după ce investigațiile și examenul clinic demonstrează că pacientul nu are alte afecțiuni obiective. „Trebuie să ținem cont și de vârstă. Una este situația când pacientul are peste 50 de ani, când sunt necesare mai multe investigații înainte de a pune diagnosticul de sindrom de intestin iritabil, pentru că trebuie să excludem alte afecțiuni serioase mai frecvente la această vârstă. Alta este situația unui pacient tânăr, cu vârste de 20-30 de ani, în cazul căruia se poate pune încă de la început, pe baza simptomatologiei și examenului clinic, diagnosticul de sindrom de intestin iritabil. Însă dacă simptomele persistă și evoluția pacientului nu este bună din punctul de vedere al simptomatologiei, se urmează protocolul de evaluare a colonului“, precizează medicul.

Cele mai frecvente simptome care ar putea ridica suspiciunea de sindrom de intestin iritabil sunt balonarea, durerea, constipația și diareea – fiecare dintre ele sau combinate. „E greu de identificat un singur simptom în sindromul de intestin iritabil, pentru că simptomele de obicei trec cu ușurintă dintr-unul într-altul. De exemplu, pacientul spune inițial că are balonare, dar balonarea poate să fie la un moment dat atât de importantă, încât apare și durere. Când apare durerea, de asemenea, pot să apară tulburări de tranzit – constipație, diaree – care inițial pot fi bine delimitate, dar la unii pacienți alternează. Toate aceste simptome trebuie bine investigate dacă nu au în spate o colonoscopie efectuată în ultimii cinci ani“, spune dr. Teodorescu.

Cauzele nu sunt pe deplin cunoscute și demonstrate, însă medicii au în vedere mai multe teorii. Una dintre ele este legată de o modificare a florei intestinale: scade flora bună și crește flora rea, ceea ce dă peste cap echilibrul și apar simptomele sindromului de intestin iritabil. O altă teorie pe care o precizează medicul gastroenterolog este scăderea pragului de sensibilitate al receptorilor din musculatura netedă a colonului, iar atunci colonul devine mai sensibil. Există și teoria legată de un nivel crescut de anxietate al unor persoane care somatizează la nivelul tubului digestiv. „Pentru aceste cauze documentate există clase de medicamente țintite: putem avea medicamente din clasa care acționează pe partea de motilitate a colonului, unele care acționează pe partea de absorbție a gazelor, probiotice care refac flora, poate fi o a doua clasă de medicamente care ajută partea de digestie și, nu în ultimul rând, pacienții cu sindrom de intestin iritabil necesită și consult de psihiatrie, pentru că echilibrul psiho-emoțional este important și, în caz de anxietate, este nevoie de tratament și în sfera aceasta“, detaliază medicul.

Simptome atipice ale unor probleme digestive

Dacă sindromul de intestin iritabil generează simptome mai ales în sfera abdominală, e bine de știut că unele probleme digestive pot da manifestări asociate de obicei cu afecțiuni din sfera ORL sau chiar a endocrinologiei.

„Tusea, senzația de nod în gât și răgușeala sunt simptome care, de obicei, îi trimit pe pacienți la specialitățile lor de origine. Sunt pacienți consultați, pentru senzația de nod în gât, în sfera de afecțiuni endocrinologice, sunt pacienți consultați în sfera ORL, alții în sfera de pneumologie. În final se poate dovedi că acestea sunt semne și simptome pentru boala de reflux. Într-un final, dacă simptomele persistă și dacă pacienții au noroc, ajung și la gastroenterolog. Simptomul principal pentru boala de reflux este arsura în capul pieptului sau retrosternal, dar sunt pacienți care nu au simptome clasice și au semne și simptome din sfera altor organe. O explicație poate să fie că refluxul acid este într-o cantitate mică și constant, de aceea apar simptome indirecte“, spune dr. Horațiu Teodorescu.

De asemenea, un pacient care tușește și se îneacă în somn noaptea ar putea suferi de hernie gastrică transhiatală (o porțiune de stomac este tracționată de esofag din cavitatea abdominală în cavitatea toracică printr-un orificiu: hiatusul diafragmatic). „Herniile mari, în cazul cărora porțiunea de stomac tracționată este mare, pot să apară dureri – uneori iradiate în spate, la nivelul coloanei, neconcludent. De asemenea, pot să apară semne de alarmă: pacienții se pot îneca în somn. Refluxul poate fi lichid sau cu mâncare și pot să apară pneumoniile de aspirație, care sunt treapta cea mai de sus a complicațiilor. Iar în cursul zilei, dacă pacientul nu are grijă să mănânce cantități mici, se poate produce reflux important“, atrage atenția medicul.

Greșeli frecvente care ne afectează sistemul digestiv

Multe dintre problemele digestive pot fi evitate, pentru că principalele lor cauze țin de stilul de viață modern. „Conduita de viață, care înseamnă alimentație, o atitudine sănătoasă față de mișcare poate să influențeze sănătatea digestivă. Să ne refeim la partea de alimentație: întotdeauna un consum de alimente grase, de rântașuri, prăjeli va duce la o exacerbare a metabolismului grăsimilor în organism, care încep să se depună la nivelul vaselor de sânge, inimii, creierului, inclusiv la ficat, ceea ce poate duce la steatoza hepatică, care cu ușurință se poate transforma în steatohepatită atunci când celulele din ficat sunt sufocate de grăsime“, potrivit medicului gastroenterolog.

Risc de cancer de colon la vârste tinere

În ultimii ani, numărul tinerilor cu risc de cancer de colon sau chiar cu un diagnostic de cancer a crescut considerabil, arată statisticile. Dr. Teodorescu a observat această tendință în cabinet: „Deși protocoalele indică vârsta de 50 de ani ca vârsta la care să începem să facem investigații pentru cancer de colon, acum, din punctul meu de vedere, simptomele trebuie tratate conform protocolului indiferent de vârstă. Adică o rectoragie (n.r. – sângerare din orificiul anal) poate duce cu gândul la un hemoroid, dar dacă pacientul revine, atunci obligatoriu trebuie făcut protocolul: colonoscopie, markeri tumorali, analize de sânge, e foarte important. De exemplu, am avut o pacientă de 22 de ani care fără niciun motiv a solicitat o colonoscopie și am descoperit un polip foarte mare, pe care i l-am scos, pentru că reprezenta un risc. Dar am mai avut și alți pacienți tineri diagnosticați cu cancer“.

„Medicul bun se concentrează să rezolve problemele pacienților“

Relația pe care medicul o creează cu pacientul este esențială pentru ca problema medicală să fie corect și favorabil gestionată, consideră dr. Teodorescu. Empatia este o calitate necesară pentru medicul gastroenterolog, care trebuie să-și asculte cu atenție pacientul și să-i ofere acestuia toate explicațiile de care are nevoie. Ce înseamnă un medic bun? „Medicul vine la cabinet ca să rezolve problemele medicale ale pacienților, nu ca să-i arate pacientului că e mai deștept ca el, nici colegilor că e mai deștept ca ei. Dacă e concentrat pe rezolvarea problemelor pacientului, eu cred că și relația cu pacientul se construiește și rezultatul va fi întotdeauna unul favorabil“, încheie dr. Horațiu Teodorescu.

