medicibuni Prof. dr. Tiberiu Bratu, chirurg plastician MedLife: „Este moda sânilor mici, dar noi nu ne luăm după modă. Orice operație estetică se face dacă este nevoie”

Chirurgia plastică se bucură de popularitate în ultimii ani, un număr tot mai mare de oameni optând pentru diverse proceduri pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. Operațiile de mărire a sânilor și, în ultima perioadă, de micșorare a sânilor au început să fie din ce în ce mai căutate peste tot în lume. Potrivit Societății Americane a Chirurgilor Plastici, în 2020, reducerea sânilor era una dintre primele cinci proceduri chirurgicale estetice, solicitate de femeile din Statele Unite. „Este moda sânilor mici. În ultimul timp fac foarte multe mamoreducții (operații de micșorare a sânilor). Dar noi nu ne luăm după modă. Orice operație estetică se face dacă este nevoie. Nu trebuie exagerat”, a atras atenția prof. dr. Ion Tiberiu Bratu, chirurg plastician în România, fost președinte al Societății Române de Chirurgie Estetică.

Prof. dr. Tiberiu Bratu are un palmares extrem de bogat, peste 30.000 de intervenții chirurgicale efectuate în 30 ani de activitate, fiind unul dintre pionierii chirurgiei plastice și reparatorii în România. A fost în Franța și a învățat acolo tehnici noi, pe care le-a adus în România. „Primul meu contact cu Occidentul, prima mea ieșire din țară a fost la un spital în Toulouse, la o secție de chirurgie plastică. Acolo am văzut prima dată o ridicare de sân și o mamoreducție. Și am adus o tehnică care nu se folosea în România, expansiune tisulară”, a povestit profesorul Bratu.

Operația de mărire a sânilor, doar la femei care au o reală nevoie

Mărirea sânilor, numită și augmentare mamară, se realizează cu ajutorul implanturilor mamare în vederea măririi volumului și pentru a obține simetria acestora. Augmentarea mamară nu corectează sânii lăsați, pentru corectarea poziției precum și a formei sânilor lăsați, concomitent cu augmentarea mamară trebuie efectuată și intervenția chirurgicală de ridicare a sânilor (mamopexia). Dacă până nu demult, cele mai multe cereri din partea femeilor erau pentru sâni mari, cât mai mari, acum solicitările sunt pentru implanturi mici. Asociația Britanică a Chirurgilor Plastici Esteticieni a făcut un sondaj în 2019 în Regatul Unit și rezultatele acestuia au reliefat că operația de mărire a sânilor cu implanturi mai mici a fost clasată ca fiind a patra cel mai frecvent efectuată procedură chirurgicală estetică pentru femei.

Un alt sondaj al chirurgilor plasticieni din Statele Unite în anul 2020 a scos la iveală că cele mai frecvente motive invocate de femei pentru implanturi mamare mai mici au fost obținerea unui aspect și a unei senzații mai naturale, dar și reducerea disconfortului fizic.

„Când vine o femeie la mine, dacă are sânii frumoși, încerc să o conving să nu-și pună proteze. Dacă nu are deloc sâni și are un complex foarte mare, atunci operația asta chiar îi schimbă într-un fel viața și chiar multe paciente îmi spun că e cea mai bună investiție pe care au făcut-o. Eu încerc să nu pun sâni la paciente care nu au nevoie, doar pentru că vor să fie mai mari sau că au văzut la televizor”, a mărturisit prof. dr. Tiberiu Bratu.

În opinia medicului, nu poți să pui aceleași proteze la toate femeile. „Depinde de cutia toracică a pacientei, de anumite măsurători, de cât de lat e sânul. Există o vorbă printre chirurgii plasticieni: «proteză mare, complicații mari». Nu trebuie exagerat cu dimensiunile”, a semnalat plasticianul.

Un alt aspect de care ține cont chirurgul este ce își dorește femeia în viitor, dacă vrea să devină mamă. „Am foarte multe paciente care m-au ascultat. Le-am spus: «După ce vă întemeiați o familie, faceți copii, apoi veniți și rezolvăm problema sânilor. Nu are rost să vă faceți mărire de sâni înainte»”, a povestit medicul.

Cea mai vârstnică femeie căreia profesorul i-a făcut mărire de sâni a fost o nemțoaică de 74 de ani. „Doamna avea burtică și sânii erau prea mici comparativ cu burta, așa că a venit la mine s-o operez. Era la pensie și încerca să trăiască, să se simtă bine, știți doar că există viață și după pensionare. Era super tonică. Deci motivația poate exista la orice vârstă”, a subliniat prof. dr. Bratu.

Chirurgia oncoplastică, o abordare mai modernă a cancerului de sân

La nivel mondial, în anul 2020, cancerul de sân a devenit cel mai frecvent tip de cancer cu 2,26 milioane de cazuri (11,7%), depăşind cancerul pulmonar cu 2,20 milioane (11,4%), conform datelor Agenţiei Internaţionale pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC) din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

În România,în 2022, potrivit ECIS – European Cancer Information System, s-au înregistrat 12.685 de cazuri noi de cancer de sân. În perioada 2012-2020 țara noastră a înregistrat o creștere de 10,75% a cazurilor de cancer de sân, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Terapia cancerului de sân include intervenții chirurgicale complexe, care pot afecta părți din țesutul mamar al unuia dintre sâni, iar în unele cazuri, chiar ambii sâni. Nu puține sunt femeile cărora li se face mastectomie (extirparea sânului) astfel că reconstrucția mamară în cancerul de sân este o soluție chirurgicală care ajută la redobândirea feminității și a încrederii în sine, în condițiile în care pierderea unui sân sau a ambilor poate avea un efect important asupra psihicului și stării generale a femeii.

„Chirurgia reconstructivă după cancerul de sân, chirurgia oncoplastică este o abordare mai modernă a cancerului de sân. Fără să faci rabat de la limitele oncologice, scoți tumora și cât e nevoie din țesutul care o înconjoară, dar poți să faci și o reconstrucție a sânului respectiv, pentru ca pacienta atunci când se trezește să aibă sânul, dacă e posibil”, a spus prof. dr. Tiberiu Bratu. Acesta a precizat că sunt mai multe soluții care pot fi aplicate, chiar și atunci când s-a făcut amputarea sânului.

„Persoana cu cancer, atunci când se trezește și se vede cu sânul mai frumos decât era înainte, suportă prognosticul ăsta mult mai bine”, e de părere prof. dr. Bratu.

Mastectomia, în opinia chirurgului plastician, este foarte inestetică, dar și foarte greu de suportat.

Reconstrucția mamară în cazul femeilor cu cancer la sân se poate realiza imediat, în același timp operator cu mastectomia, sau mai târziu, la un interval de câteva luni ori un an după mastectomie. În unele cazuri, reconstrucția mamară necesită mai multe intervenții pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Momentul ideal pentru această intervenție diferă de la o pacientă la alta și depinde de stadiul bolii și de starea generală de sănătate a acesteia.

„Mamoreducția le scapă pe femei de rucsăcelul din față”

Cererea de intervenții chirurgicale pentru reducerea sânilor a crescut în rândul femeilor mai tinere în ultimii ani. Într-un sondaj al chirurgilor plasticieni din Regatul Unit, intervenția chirurgicală de micșorare a sânilor a fost clasată drept a treia procedură chirurgicală estetică cel mai frecvent efectuată în rândul femeilor în 2019, conform Asociației Britanice a Chirurgilor Plastici Esteticieni. În același an, în Statele Unite ale Americii au fost efectuate peste 43.000 de proceduri de mamoreducție. Conform unui sondaj în rândul femeilor care au suferit o intervenție chirurgicală de reducere a sânilor, 95% au raportat o îmbunătățire a simptomelor fizice, cum ar fi durerea de spate și durerea de umăr.

Prof. dr. Tiberiu Bratu operează în ultimii ani mai mult sâni și în ultimul timp face foarte multe mamoreducții.

„Am mediatizat asta în detrimentul măririi de sân și foarte multe femei au văzut că se poate face. Fiindcă sunt femei care au sâni de 3 kg. Și când le scoți 1,5-2 kg din fiecare sân, altfel trăiesc, altfel văd viața. Pot să facă mișcare, să slăbească. Nu e considerată o operație estetică, pentru că practic le schimbă viața”, a spus medicul, care a avut de-a face cu paciente care se confruntau cu erupții, infecții, urme de sutien din cauza greutății sânilor mari și în cazul cărora se impunea reducția mamară.

„Faptul că le scăpăm pe femei de rucsăcelul din față pe care îl purtau tot timpul e spectaculos. Deși este o operație mai laborioasă, sunt mult mai mulțumit când fac o reducție decât când pun o proteză mamară”, a afirmat prof. dr. Bratu.

Operația de micșorare a sânilor poate îmbunătăți nu numai simptomele fizice, ci și calitatea vieții și bunăstarea psihologică. Dar mai mult decât atât, poate reduce riscul de cancer mamar.

„Riscul cancerului de sân se reduce, dacă e jumătate de glandă, scade și riscul la jumătate”, a confirmat chirurgul plastician, care pune pasiune și suflet în meseria sa și nu-și dorește altceva decât ca pacientele sale să fie mulțumite.

