Filmul cu încasări record anul acesta intră în streaming / Serialul „Lioness” a revenit cu Morgan Freeman și Nicole Kidman / Noul titlu „Dragon Age” nu va avea DLC-uri

Panou publicitar pentru filmul „Deadpool and Wolverine” în celebra Times Square din New York, FOTO: SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

După ce a obținut încasări record anul acesta pentru un film destinat preponderent publicului adult, noul lungmetraj „Deadpool & Wolverine” al studioului Marvel va intra luna aceasta în streaming, locul în care vom putea vedea și al doilea sezon al serialului „Lioness”, cu Morgan Freeman și Nicole Kidman. Fanii jocurilor video vor fi dezamăgiți însă să afle că BioWare nu intenționează să dezvolte DLC-uri pentru noul său titlu „Dragon Age”, una dintre cele mai mari lansări ale anului. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre noile filme „Game of Thrones”, „Alien” și „Godzilla” aflate în lucru, precum și „Secret Level”, un serial interesant ce urmează să apară luna viitoare pe Amazon Prime.

Filmul cu încasări record anul acesta intră în streaming

„Filmul cu cele mai mari încasări înregistrate vreodată în cinematografie la categoria rating R, Deadpool & Wolverine, produs de Marvel Studios ajunge pe Disney+ pe 12 noiembrie”, ne-a anunțat cine altcineva decât Disney, gigantul american al divertismentului care deține franciza Marvel, într-un comunicat lansat la apă vineri. După cum am scris și cu alte ocazii, în Statele Unite filmele cu Rating R sunt cele care pot fi văzute de minorii sub vârsta de 17 ani doar dacă sunt însoțiți de un părinte sau un adult însoțitor.

În cazul de față ratingul respectiv se datorează scenelor de violență grafică și limbajului care nu duce lipsă nici de conotații sexuale. Deși regulile diferă de la țară la țară, estimările de încasări pentru astfel de filme sunt întotdeauna mai mici din motivul evident că în SUA un grup demografic la care țintește orice lungmetraj, adolescenții tineri, le pot vedea doar dacă merg de mână cu un adult din familie. În pofida acestui lucru, Deadpool & Wolverine a obținut încasări de peste 1,337 de miliarde de dolari la nivel mondial, devenind cel mai vândut film cu rating R din istorie.

Înainte de lansarea în luna iulie a noului film Marvel, al 34-lea al francizei, titlul a fost deținut de primul lungmetraj Joker din 2019, care a vândut bilete în valoare de 1,078 miliarde de dolari în cinematografele din întreaga lume. Cu încasări de 636,680 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord, Deadpool & Wolverine a reușit să depășească (la mustață, ce-i drept) inclusiv Barbie, cel mai de succes film al anului trecut la nivel mondial. În cinematografele nord-americane Barbie a avut în 2023 încasări de 636,238 milioane de dolari.

Combinația între personajul Wade Wilson / Deadpool, jucat de Ryan Reynolds în filmele omonine, și Wolverine al lui Hugh Jackman din lungmetrajele X-Men și trilogia care se învârte în jurul său a fost fără doar și poate o lovitură majoră pentru Marvel. Iar reușita e cu atât mai impresionantă având în vedere așa-zisa „oboseală” față de filmele cu supereroi. N-o mai lungesc cu povestea sa, fiindcă cei care l-au văzut în cinematografe și ar vrea să îl mai vadă o dată de acasă o știu, iar pentru cei care l-au ratat sau așteptat să apară în streaming trailerul mi se pare edificator:

Filmul „Game of Thrones” ar fi ceva minunat

Inclusiv presa de la noi a vuit săptămâna aceasta că un film Game of Thrones (trebuie să precizez că primul al francizei?) ar fi în lucru la studioul Warner Bros. Vestea s-a răspândit ca focul după ce News.ro a preluat ce au scris joi „pe surse” THR și Deadline, două dintre cele mai mari site-uri de la Hollywood. Și ce au scris acestea? Că cei de la Warner Bros. au în stadiile preliminare de dezvoltare un lungmetraj bazat pe scrierile autorului american George R.R. Martin. Ar trebui să avem încredere în sursele citate? Eu nu am niciun fel de rezervă în acest sens.

Am evitat însă să fac mare tam-tam din știre din alt motiv: „în stadii preliminare de dezvoltare” sau „in early development”, după cum scriu site-urile din industria cinematografică, nu înseamnă că se va trece de la idee la practică. De exemplu, Deadline scrie că au existat doar „discuţii preliminare” cu privire la un film Game of Thrones şi niciun actor nu a fost deocamdată luat în vizor pentru proiect. Sursele celor de la THR afirmă că același lucru e valabil pentru echipa de creație (scenariști, regizori, șamd.), dar că Warner Bros. chiar vrea să facă măcar un film GoT.

Mă gândesc și eu. În fond, șefii de la Warner Bros. Discovery, conglomeratul care deține studioul cinematografic omonim, au decis recent să extindă francizele din portofoliu cu noi filme Stăpânul inelelor și un serial Harry Potter. Un film Game of Thrones s-ar încadra aceeași logică, mai ales că franciza GoT e una pe care studioul pariază masiv. Până la un anunț oficial nu aș pune însă carul înaintea boilor, mai ales că HBO a jonglat în ultimii ani cu o grămadă de idei pentru seriale bazate pe scrierile lui R.R. Martin, și unele din ele au fost trase deja pe linie moartă.

Cărți din seria „A Song of Ice and Fire”, ce începe cu „Game of Thrones” (Urzeala tronurilor), FOTO: Jens Kalane / AFP / Profimedia

Noi filme „Alien” și „Godzilla” sunt la orizont

Din același considerent al precauției am evitat să includ în rubrica Nerd Alert de weekendul trecut informațiile neconfirmate potrivit cărora 20th Century Studios a comandat încă un film Alien, după succesul de care s-a bucurat recent în cinematografe Alien: Romulus. Însă Ridley Scott a confirmat în treacăt asta, de parcă e un fapt divers, într-un amplu interviu acordat pentru The Holywood Reporter zilele trecute. Printre altele, a deplâns și faptul că n-a avut inspirația altor cineaști celebri de la Hollywood să pună lacăt pe franciza pe care a început-o în 1979:

„Ar fi trebuit să le blochez, cum a făcut Spielberg cu Jurassic [Park], și tot ce face, și James Cameron, cum a făcut el” cu francizele sale cinematografice ca Avatar. „Am reînviat din morți Alien cu Prometheus și Alien: Covenant, și ar fi trebuit să obținem atunci dreptul de proprietate [asupra francizei], dar nu am făcut-o fiindcă cineva a fost neglijent”, a mai spus Scott. El a fost producător executiv pentru noul Alien: Romulus, în timp ce scaunul regizoral a fost ocupat de Fede Álvarez. Scott nu a oferit deocamdată niciun indiciu despre când ar putea apărea următorul film Alien.

Vinerea aceasta am mai avut parte de o veste entuziasmantă, japonezii de la Toho Studios anunțând că au dat undă verde unui nou film Godzilla cu Takashi Yamazaki la cârmă. Numele său nu spune probabil foarte multe, dar Yamazaki e cel care a semnat ca scenarist, regizor și șef pentru imagine lungmetrajul Godzilla Minus One apărut în cinematografe anul trecut. Lungmetrajul a avut încasări mondiale de 115 milioane de dolari în condițiile în care bugetul său de producție este estimat la doar 10-15 milioane. Randamentul e fabulos, după standardele Hollywood.

Pe piața din America de Nord el a devenit filmul japonez cu cele mai mari încasări din istorie (56,4 milioane de dolari) și a urcat până pe a treia poziție în clasamentul „all-time” în ceea ce privește filmele într-o limbă străină. Eu nu mă număr printre fanii lungmetrajelor cu supereroi, supermonștri, transformeri șamd., dar acesta mi-a stârnit curiozitatea după ce am văzut recenziile stelare pentru el de pe agregatorul Rotten Tomatoes. Și după ce l-am văzut luna trecută pe Netflix, unde poate fi vizionat deocamdat[ și în prezent, pot spune că e unul din puținele filme pentru care aș garanta personal.

Serialul „Lioness” a revenit cu Morgan Freeman și Nicole Kidman

Trecând de la filme la seriale și ceva după care nu va mai trebui să așteptăm, vinerea aceasta a apărut al doilea sezon al Special Ops: Lioness, thriller-ul de spionaj creat și regizat de cineastul american Taylor Sheridan. Da, acel Taylor Sheridan din spatele Yellowstone și a universului său în continuă extindere. La fel ca în cazul majorității serialelor produse de Paramount+, Lioness poate fi văzut în România pe SkyShowtime. Noul sezon a avut premiera vineri, când au apărut primele două episoade, restul de 6 urmând să fie lansate la o distanță de o săptămână între ele.

„În sezonul doi, pe măsură ce lupta CIA împotriva terorismului se apropie de casă, Joe (Zoe Saldaña), Kaitlyn (Nicole Kidman) și Byron (Michael Kelly) recrutează un nou agent Lioness pentru a se infiltra într-o nouă misiune amenințătoare și necunoscută. Cu presiuni ce vin din toate părțile, Joe este forțată să se confrunte cu sacrificiile personale profunde pe care le-a făcut ca lider al programului Lioness”, ne spune descrierea oficială publicată de SkyShowtime/Paramount+. Premiera primului sezon a stabilit un record de audiență pentru Paramount+ în vara anului trecut, ceea ce nu e tocmai o surpriză pentru un serial creat de Taylor Sheridan.

O noutate în sezonul 2 e că Morgan Freeman, care interpretează rolul secretarului de stat al SUA, trece de la actor invitat la distribuția principală, ceea ce înseamnă că ar trebui să îl vedem mai mult pe micile ecrane. „Vom avea ocazia să îl cunoaștem puțin mai bine pe Westfield (n.r. personajul lui Freeman). Eu îl consider unul dintre cele mai fascinante personaje, cel care stă în scaunul fierbinte. Chiar dacă uneori poate părea rece și grăbit să ia decizii compromițătoare, el încă are o coloană vertebrală”, a declarat Saldaña, actrița principală a Lioness.

„Să îl privești pe Morgan intrând în pielea acestui personaj și mișcându-se printr-o cameră este chiar fascinant. Nicole, Michael și eu ne ciupim toți de fiecare dată când lucrăm cu el”, a mai spus ea într-un interviu pentru TV Insider. Pe Rotten Tomatoes noul sezon are o rată a aprobării neverosimilă de 100% din partea criticilor de film, dar trebuie spus că numărul recenziilor e deocamdată minuscul (de doar 6). Cred că e unul din acele cazuri în care fiecare trebuie să judece cu mintea (și gusturile proprii).

Serialul „Secret Level” îi va avea pe Keanu Reeves și Arnold Schwarzenegger

Și apropo de seriale cu actori de top, Amazon Prime Video a dezvăluit cu câteva luni în urmă că va aduce abonaților săi Secret Level, un serial de animație care va face foarte probabil deliciul gamerilor. Spun asta întrucât serialul, care va fi unul de tip antologie, promite să vină cu o poveste inspirată de unele dintre cele mai populare jocuri video din toate timpurile în fiecare episod nou. Recent am aflat și actorii care își vor da vocea pentru serial (și în unele cazuri înfățișarea) iar distribuția chiar se anunță una de top.

Printre actorii luați la bord pentru proiect se numără Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Gabriel Luna, Ariana Greenblatt și Temuera Morrison. Cap de afiș sunt, evident, Reeves și Schwarzenegger. Secret Level va avea premiera pe Amazon Prime în data de 10 decembrie, când urmează să fie lansate simultan primele două episoade. În mod mai puțin obișnuit, fiecare săptămână după aceea va aduce nu unul, ci două episoade noi. Nu prea îmi ies socotelile, având în vedere că serialul ar trebui să aibă în total 15 episoade.

Cei de la Amazon Prime promit însă că fiecare episod va fi o „celebrare a gamerilor și jocurilor”, printre titlurile ce vor fi prezentate cu povești în serial numărându-se Dungeons & Dragons, Honor of Kings, New World: Aeternum, PAC-MAN, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhhammer 40,000 și Armored Core, potrivit Variety. Secret Level vine desigur după ce Amazon Prime Video s-a bucurat de un succes uriaș cu serialul său live-action Fallout mai devreme în cursul acestui an, ilustrând încă o dată că suntem într-o „epocă de aur” în ceea ce privește adaptările cinematografice ale unor jocuri video foarte populare.

Noul titlu „Dragon Age” nu va avea DLC-uri

Dacă tot suntem la capitolul jocuri video populare, lansarea Dragon Age: The Veilguard joia aceasta a făcut deja din titlul dezvoltat de BioWare și publicat de Electronic Arts joc cel mai mare titlu single-player al EA apărut vreodată pe Steam. Cu aproximativ 70.414 jucători simultani în momentul de vârf, noul Dragon Age a ratat la mustață clasamentul celor mai jucate jocuri de pe platformă, fiind însă cu un loc înaintea Baldur’s Gate 3, care continuă să fie popular datorită introducerii de moduri și alte caracteristici noi. Recordul anterior pentru EA a fost al Jedi Survivor, care a atins un vârf de 67.855 jucători simultani.

Recenziile de pe Steam sunt în mare parte pozitive, la fel ca cele ale marilor site-uri de specialitate. Vestea e probabil o ușurare mare pentru cei de la BioWare și EA, în condițiile în care The Veilguard a fost ținta mai multor acuzații de „woke”-ism înainte de lansare din cauza deciziei de a face toate personajele pansexuale. Însă jurnaliștii de la revista Rolling Stone au aflat pe surse că BioWare nu intenționează să extindă The Veilguard cu conținut descărcabil (DLC) major. Șefii BioWare nu au dorit să comenteze informația, dar ea a fost confirmată independent de IGN.

Cel mai mare site din lume specializat pe industria jocurilor video scrie că BioWare intenționează în schimb să lanseze câteva update-uri mai mici pentru The Veilguard și cele clasice care să remedieze din problemele identificate de jucători după lansare. Decizia de a nu lansa niciun DLC pentru noul său Dragon Age e fără doar și poate o surpriză, având în vedere istoria studioului canadian chiar cu această franciză, dar și titluri ca Mass Effect și Baldur’s Gate 2.

Iar DLC-uri ca Lair of the Shadowbroker pentru Mass Effect sau Leliana’s Song și Trespasser în cazul Dragon Age: Inquisition au venit cu unele dintre cele mai îndrăgite povești ale BioWare, oferind o privire mai amănunțită asupra personajelor din jocuri și a lumii din jurul lor. Cum se explică, deci, decizia legată de The Veilguard? IGN și alții oferă un răspuns foarte simplu: BioWare intenționează acum să își concentreze toată atenția (și resursele) pe dezvoltarea noului joc Mass Effect, pe care l-a anunțat oficial în noiembrie 2020. Cu excepția unor postări de tip „teaser”, BioWare nu a anunțat de atunci nimic concret legat de viitorul Mass Effect.

La capitolul trailere noi săptămâna aceasta mi s-a părut una mai degrabă modestă, dar aș aminti totuși de câteva:

Netflix a dezvăluit joi un prim trailer pentru Black Doves, un nou serial de spionaj cu Keira Knightley, Ben Whishaw și Sarah Lancashire, printre alții. Serialul va avea premiera pe Netflix în data de 5 decembrie și e știut deja că va avea și un al doilea sezon. Nu mai intru în detalii privind povestea, fiindcă trailerul mi se pare edificator:

De la Disney am avut parte în schimb de un nou trailer pentru Skeleton Crew, noul său serial Star Wars în care Jude Law va îmbrăca roba de Maestru Jedi și va fi despre „patru copii fac o descoperire misterioasă pe planeta lor natală din cauza căreia ajung să se piardă într-o galaxie stranie și periculoasă”. Apare în streaming pe Disney+ la începutul lunii viitoare, pe 3 decembrie:

recent am avut parte și de un trailer nou pentru Maria, filmul în care Angelina Jolie o interpretează pe legendara soprană Maria Callas. Marea noutat e însă, potrivit Cinemagia, că lungmetrajul va avea parte de o lansare și în cinematografele din România pe 20 decembrie, nu doar în streaming, cum se credea anterior.

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o poți găsi aici:

FOTO articol: © Manuel Esteban | Dreamstime.com.