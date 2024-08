Filmul „Megalopolis”, în centrul unui scandal uriaș. Studioul Lionsgate își cere scuze față de regizorul Francis Ford Coppola după o greșeală „impardonabilă”

„Megalopolis”, filmul epopee al legendarului Francis Ford Coppola, este în centrul unui scandal de proporții după ce un nou trailer pentru lungmetraj a folosit informații false pentru a-i ataca pe criticii de film care nu au apreciat noua peliculă, una de suflet pentru cineastul în vârstă de 85 de ani, relatează The New York Times și The Guardian.

După cum scria HotNews.ro cu o zi în urmă, la scurt timp după publicarea noului trailer pentru Megalopolis de către studioul Lionsgate, acesta a făcut un lucru pe care puțini l-ar îndrăzni: a sugerat explicit că regizorul filmului este un „geniu neînțeles”.

„Adevăratul geniu este adesea neînțeles”, afirmă naratorul la începutul trailerului, care trece apoi în revistă timp de peste 30 de secunde unele dintre recenziile proaste de care au avut parte trei dintre filmele anterioare ale lui Francis Ford Coppola: The Godfather, Apocalypse Now și Bram Stoker’s Dracula. Primele două au ajuns să fie considerate în deceniile care au urmat lansării lor clasice ale cinematografiei.

„Un cineast a fost mereu înaintea vremii sale. Acum… de la scenaristul și regizorul vizionar Francis Ford Coppola vine un eveniment pentru care nimic nu vă poate pregăti…”, continuă naratorul înainte de a-i preda ștafeta personajului principal interpretat de Adam Driver.

După cum menționa și site-ul de specialitate The Wrap, începutul trailerului pare un atac direct la adresa criticilor de film care au desființat filmul pe care Coppola l-a finanțat singur și pe care a dorit să îl facă de decenii, fiind proiectul său de suflet.

Megalopolis a avut parte de recenzii mixte din partea criticilor de film după premiera sa mai devreme în cursul acestui an la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde a fost cel mai așteptat lungmetraj. În prezent, Megalopolis are o rată a aprobării din partea specialiștilor de doar 53% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, una foarte slabă pentru un lungmetraj de o asemenea anvergură și pentru care așteptările erau atât de mari.

Trailerul pentru „Megalopolis”, plin de citate pe care nu le poate găsi nimeni

După cum a sesizat întâi Vulture.com, site-ul specializat pe cultura pop al New York Magazine, multe dintre citatele atribuite recenziilor negative prezentate în trailer pur și simplu nu pot fi găsite în articolele în cauză și par să fi fost complet inventate.

De exemplu, criticul de film Andrew Sarris de la revista Village Voice a fost citat ca afirmând că filmul The Godfather este „unul neglijent” și „autoindulgent”. Însă aceste cuvinte nu se regăsesc în recenzia originală în care criticul de film s-a declarat într-adevăr neimpresionat de lungmetrajul ce avea să devină un clasic.

În mod asemănător, criticul de film Rex Reed, căruia nu i-a plăcut Apocalypse Now, este citat ca descriind filmul ca „o bucată de gunoi de proporții”. Nici acest citat nu se regăsește în recenzia criticului de film.

Deși Vincent Canby, care a lucrat ca critic de film pentru The New York Times între 1969 și 1993, nu a fost la rândul său un fan al filmului în cauză, expresia „gol în mijloc” pe care trailerul pentru Megalopolis i-l atribuie nu există în recenzia acestuia pentru lungmetrajul din 1979.

În unele situații folosirea citatelor false a fost cu atât mai de neînțeles întrucât ele au fost atribuite unor recenzii care de fapt au fost pozitive pentru filmele în cauză. De exemplu, trailerul o citează pe critica Pauline Kael de la The New Yorker ca afirmând că The Godfather a fost subminat de faptul că se dorește „prea artistic”. Nu doar că acest citat nu există, dar recenzia lui Kael pentru film a fost chiar stelară.

După cum arată și Forbes, situația a declanșat un scandal uriaș în condițiile în care trailerul a prezentat în mod fals ce au scris unii dintre cei mai cunoscuți critici de film din Statele Unite, unii dintre ei lucrând timp de decenii la ziare și reviste cunoscute la nivel internațional.

Lionsgate a șters noul trailer pentru lungmetrajul lui Coppola și și-a cerut scuze față de regizor

Revista Variety notează că nu este clar de unde au fost scoase toate aceste citate false, o excepție fiind comentariul criticului Roger Ebert despre un „triumf al stilului asupra substanței”. Trailerul pentru Megalopolis a atribuit acest citat ca fiind din recenzia scrisă de Ebert pentru filmul Dracula din 1992 al lui Francis Ford Coppola.

În realitate însă el a fost în recenzia scrisă de criticul de film pentru lungmetrajul Batman Returns, apărut în același an și regizat de Tim Burton.

Unii au speculat că studioul Lionsgate a folosit un instrument A.I. precum ChatGPT pentru a face partea respectivă a trailerului, cerându-i să găsească recenzii negative din trecut pentru filmele în cauză ale lui Coppola. Studioul nu a dorit însă să ofere comentarii pe acest subiect. A transmis în schimb printr-un purtător de cuvânt că:

„Lionsgate retrage imediat trailerul nostru pentru Megalopolis. Ne oferim scuzele sincere criticilor implicați și lui Francis Ford Coppola și American Zoetrope pentru această eroare impardonabilă din procesul nostru de verificare. Am dat-o în bară. Ne pare rău”.

American Zoetrope este compania de producție fondată de Francis Ford Coppola și cea care a filmat propriu-zis Megalopolis. Studioul Lionsgate este doar distribuitorul din America de Nord al lungmetrajului.

În România, Megalopolis este distribuit de Independența Film și urmează să aibă premiera în cinematografe în data de 8 noiembrie, cu un decalaj semnificativ față de lansarea în Statele Unite și pe alte piețe.

Ca întotdeauna, poți citi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: