Membră USR a Comisiei de politică externă din Senat: Trebuie să reafirmăm și să protejăm regulile internaționale / Ce spune despre Nicolas Maduro 

Senatoarea Simona Spătaru, aleasă pe listele USR și care face parte din Comisia pentru politică externă din Senatul României, spune, într-o reacție pentru HotNews, că România trebuie să sprijine tranziția „rapidă” către un guvern democratic în Venezuela, după ce SUA l-au capturat și ulterior reținut pe președintele în funcție, Nicolas Maduro.

Simona Spătaru explică faptul că „regimul nedemocratic” instituit în Venezuela de Nicolas Maduro a fost sancționat în trecut de Uniunea Europeană, „deci implicit și de România”.

„În lumina noilor evenimente este important să fie sprijinită tranziția rapidă către un guvern ales democratic în Venezuela. Statele au responsabilitatea să reafirme și să protejeze regulile internaționale”, a declarat Simona Spătaru.

Întrebată dacă crede că acțiunea SUA în Venezuela ar putea afecta negocierile de pace Rusia-Ucraina, având în vedere că regimul condus de Vladimir Putin îl susținea pe Nicolas Maduro, Spătaru a spus că oricum Rusia nu este interesată în mod real de un acord de pace.

„Cât privește afectarea procesului de negociere a păcii din Ucraina, este de reținut faptul că Rusia nu este angajată nici acum pe deplin în acest proces, folosind orice prilej să prelungească războiul pe care l-a inițiat”, a mai declarat senatoarea USR.

Cum au reacționat celelalte partide din România după evenimentele din Venezuela

România ar trebui să se poziționeze față de situația din Venezuela ținând cont de faptul că țara noastră are un parteneriat strategic cu SUA, consideră unul dintre liderii AUR, Petrișor Peiu, într-o declarație pentru HotNews.

Petrișor Peiu a spus că Nicolas Maduro, reținut de americani, și-a eliminat o parte dintre contracandidați în 2018 și a susținut că situația a fost similară cu ce s-a întâmplat în România în decembrie 2024, când alegerile prezidențiale au fost anulate.

„România face parte din Uniunea Europeană și este cât se poate de firesc ca poziția noastră să fie circumscrisă poziției UE. Pe de altă parte, SUA sunt partenerul nostru strategic principal”, spune senatorul PNL Daniel Fenechiu, într-un interviu oferit HotNews.

Legat de legitimitea acțiunii săvârșite de SUA, care l-a caputurat pe Nicolas Maduro, politicianul vorbește în perspectivă pragmatică, despre „priorități pentru sănătatea și igiena lumii”.

Rusia dă dovadă de „cinism și ipocrizie” atunci când aduce în discuție dreptul internațional cu privire la reținerea de către SUA a lui Nicolas Maduro, consideră liderul UDMR Csoma Botond, într-o primă reacție a formațiunii politice privind subiectul, pentru HotNews.

Vicepreședintele Parlamentului European și totodată prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu a spus, pentru HotNews, că România trebuie să aibă o poziție „echilibrată, fermă și consecventă cu valorile democratice pe care le susține constant, precum și cu parteneriatul strategic pe care îl are cu Statele Unite și cu Alianța Nord-Atlantică” cu privire la capturarea și reținerea lui Nicolas Maduro de către SUA.

Ce poziție oficială va avea România

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, astfel că ţara noastră nu are nici un consulat la Caracas.

El a adăugat că România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene.

„România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene şi în acest moment Ministerul nostru de Externe se consultă în aşa fel încât să existe poziţii unitare. Cetăţenii români, cel puţin, sunt foarte puţini cetăţeni, sunt gestionaţi de reprezentanţa Uniunii Europene şi până în momentul de faţă Ministerul de Externe nu are informaţii că ar fi probleme cu cetăţeni români în Venezuela”, a spus Bolojan la Digi24.

„Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale”, a fost reacția ministrei de Externe, Oana Țoiu.