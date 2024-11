Mesaje după moartea lui Cotabiță. Corina Chiriac: „Îmi pare extrem de rău că nu am reușit să înregistrăm măcar un duet, să rămână” 

Personalități din România au transmis mesaje după ce cântărețul Gabriel Cotabiță a murit, sâmbătă, la vârsta de 69 de ani. Printre cei care i-au adus un omagiu artistului, se numără și prietena sa, Corina Chiriac.

Compozitorul şi instrumentistul Ionel Tudor, dirijor al Big Band-ului Radio, a anunțat că Gabriel Cotabiță a murit azi, 23 noiembrie. Mesaje din partea colegilor artiștilor, dar și din partea altor figuri publice, au început să curgă.

Ionel Tudor a fost și primul care a i-a adus un omagiu lui Cotabiță.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori, ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate ca da, poate ca nu” etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, a transmis în urmă cu doar câteva minute maestrul Ionel Tudor pe pagina sa de socializare.

„Gabi a fost unul dintre colegii și prietenii mei de suflet, ne înțelegeam din priviri. Îmi pare extrem de rău că nu am reușit să înregistrăm măcar un duet, să rămână. Există un cântec în care apar și vocile noastre, dar nu este propriu zis un duet. A fost un profesionist, un om extrem de ager, care a intuit schimbarea muzicală ce a survenit după anii `90”, a spus artista Corina Chiriac, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Compozitorul Horia Moculescu a declarat pentru aceeași sursă că Gabriel Cotabiță era internat din data de 11 noiembrie, cand a facut un AVC. „Nu a mai trecut si de nenorocirea asta. A trecut inainte, dar de data asta nu. Mi-a dat un telefon cu doua zile dupa internare, pe 13. Era suspect de stins. Era un barbat cultivat, un barbat instruit. Canta foarte bine, avea un timbru unic”, a spus el.

Actorul Silviu Biriș a scris pe Facebook că ziua de 23 noiembrie 2024 este una în care „pleacă artiștii”.

„Veșnică lor pomenire! 23 noiembrie, ziua când pleacă artiștii… Gabriel Emil Cotabiță, MARIUS BAȚU… Un an fără RONA HARTNER… 7 ani fără doamna Stela Popescu”, a scris actorul.

Un mesaj de rămas bun a transmis şi Cezar Ouatu.

„Este unul din momentele care-mi vor rămâne bine întipărite în minte pe viaţă. Îţi mulţumesc. Ce trăiri, ce emoţii şi lacrimi de fericire!! Dumnezeu să te odihnească în pace, Gabriel Cotabiţă”, a transmis Cezar Ouatu.

„Nu ştiu ce zi este astăzi, însă deja e foarte greu de dus. După Marius Baţu, aflu acum că a murit şi Gabriel Cotabiţă. Incredibil! Toată copilăria mea i-am cântat piesele. Toată copilăria mea am încercat să îl imit. Toată copilăria mea… Drum lin, Maestre”, a scris şi Alin Dincă, solistul trupei Trooper.

Și premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj după moartea aristului.

„Astăzi a plecat dintre noi Gabriel Cotabiță, o voce senzațională și unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români. Muzica lui ne-a încântat tinerețea și aceasta este moștenirea sa către generațiile de acum. Dumnezeu să-l odihnească acolo sus printre îngeri!”, a scris Marcel Ciolacu în mediul online.

„Gabriel Cotabiță a fost un artist mare. Plecarea lui ne lasă fără una dintre cele mai calde și iubite voci ale României. Melodii precum „Noapte albastră”, „Domnișoară, nu pleca” sau „Raiul e pe pământ” ne-au însoțit în momentele cele mai frumoase ale vieții, oferindu-ne emoție și inspirație. Gândurile mele sunt alături de familia sa și de toți cei care l-au iubit. Gabriel, ne vei lipsi enorm, dar muzica ta va rămâne vie în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris și Nicolae Ciucă.