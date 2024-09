„Mi-am iertat părinții, în primul rând pentru mine.“ Povestea unui psiholog, de la copilăria într-o familie abuzivă la echilibru și vindecare

Un tată alcoolic, absent în mare parte din timp, o mamă care a încercat să se sinucidă de mai multe ori și bătăi la ordinea zilei, sentimente de vinovăție și neputință și un proces îndelungat de vindecare: aceasta este povestea Irinei în câteva cuvinte. Deși nu i-a fost ușor, a vrut neapărat să își facă povestea cunoscută pentru cei care au trăit sau trăiesc încă în medii familiale toxice, cu părinți abuzivi – în primul rând, ca să știe că nu sunt singuri și că există o cale de ieșire. Salvarea Irinei a fost psihologia, iar în prezent este ea însăși psiholog.

Vă invit să facem împreună un exercițiu: imaginați-vă o fetiță de câțiva ani care coboară în fața blocului în care locuiește și începe să deseneze pe un zid o familie perfectă. O mamă și un tată care nu țipă, doi părinți fericiți. Într-o parte, se desenează și pe ea. Scrijelită pe o bucată de beton, fetița aceasta devine invincibilă, nu îi mai e frică, nu se mai simte vinovată. Se simte doar iubită.

Fetița pe care v-ați imaginat-o are acum 34 de ani și este psiholog clinician, psihopedagog, logoped, psihoterapeut adlerian, psiholog militar pe securitate națională (fără să profeseze), formator prin arte combinate, tehnician plastic, tehnician în egalitate de șanse, manager de proiect în domeniul incluziunii școlare, artist plastic, artist grafic de șevalet și, mai presus de toate, mama unei fetițe de aproape 4 ani.

„Primul desen pe care l-am făcut lângă bloc și pe care l-am tot redesenat ani la rând a fost familia ideală: cum să arate și cum să se poarte. Și trăiam în acea imagine. Apoi abia așteptam să vină seara, să dorm, să pot visa o familie bună care nu mă ceartă, nu mă bate, nu mă umilește. Să visez că am mâncare, și că ies afară unde am prieteni și colegi. Cam așa am trăit ani mulți, până am descoperit psihologia și a fost o mană cerească pentru mine”, ne-a povestit Irina* despre primul ei mecanism de apărare pe care l-a pus în practică fără să știe că așa se numește.

